照護線上》為何要全身麻醉？該怎麼準備？

在十九世紀以前，由於尚未發明全身麻醉的方式，外科醫師開刀簡直是生人活宰，很是恐怖，能撐過去的患者並不多。自從找到有效的全身麻醉方式之後，外科醫師終於能夠有效地替患者施行手術，解決病灶，這一兩百年的醫學因而進步神速。

◎白映俞 醫師

為什麼需要全身麻醉？

施行全身麻醉時，醫師會替患者從靜脈注射藥物，並讓患者吸入麻醉氣體，導致患者於手術中失去意識及記憶，不會於刀片劃過皮膚肌肉時感到痛楚。

全身麻醉時，由於患者肌肉放鬆並失去正常反射能力，無法自行呼吸，醫師會幫患者插入呼吸管並以機器規律地幫助患者呼吸。

在十九世紀以前，由於尚未發明全身麻醉的方式，外科醫師開刀簡直是生人活宰，很是恐怖，能撐過去的患者並不多。自從找到有效的全身麻醉方式之後，外科醫師終於能夠有效地替患者施行手術，解決病灶，這一兩百年的醫學因而進步神速。

現代患者進到開刀房，會有麻醉科醫師及護理人員共同替患者執行全身麻醉，並於手術進行時負責監控患者的狀況。

需要全身麻醉的手術通常帶有以下幾種特性：

手術時間較長，

患者可能失血較多，

手術範圍涵蓋胸部或腹部因而影響呼吸，

手術範圍太多處，

患者無法配合手術。

全身麻醉會帶來危險嗎？

全身麻醉後是否會有危險，與患者目前身體狀況和準備經歷哪種手術有關。假使患者有許多內科毛病，像是高血壓、糖尿病、心臟病、腎臟病、或肺部疾病，或是要動較繁雜的手術，都會增加麻醉的困難度。

手術結束後，通常麻醉科醫師會讓患者於手術內甦醒，當患者恢復自行呼吸的能力後，就能關掉呼吸機並移除呼吸管。患者剛醒過來時會感到有點困惑，因插管緣故而覺得喉嚨乾乾的，或會抱怨喉嚨痛。部分患者會因為麻醉藥物的影響而在術後嘔吐。

患者如何準備全身麻醉？

為了要讓手術時患者全身的肌肉放鬆，醫師會施打肌肉鬆弛劑。萬一這時腸胃道還有很多食物，就會因為腸胃道肌肉放鬆，而逆流到喉嚨及呼吸道，引發吸入性肺炎，危及患者性命安全。

因此醫師會要求患者在接受手術及全身麻醉前，先禁食八小時，避免後續嘔吐而讓食物嗆入呼吸道。這點非常重要，請務必遵守。

（術前解釋時，醫護人員常說：「記得晚上超過十二點之後不要吃飯喔！」有些可愛的病人因此吃了麵包或肉粽...欸，這些都是不行的喔！）

另外，患者該主動告知醫師目前常規服用的藥物，例如每天在吃的血壓及糖尿病用藥，醫師會告知患者在手術當天是否需要服用，如何服用，或是否需要調整劑量。

若患者有服用阿斯匹寧等抗凝血製劑，則要提早於門診告知醫師，醫師會依不同藥物種類告知患者停用的天數，避免在手術中造成大出血的遺憾。這點很重要！有些抗凝血製劑需停用一星期後才適合開常規手術，若沒在門診講好，住院就白住了...。

開刀前麻醉科醫師會先訪視患者，患者要記得詳細告知麻醉科醫師自己的過去病史、有沒有藥物過敏、以及現在服藥情況。醫師會依據患者狀況及手術類型，告知患者該注意的事項及危險性。整體而言，現代全身麻醉的安全性是相當高的。

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