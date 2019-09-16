照護線上》青少年呼吸衰竭！電子菸的健康危害（懶人包）

多數青少年真的誤以為電子菸很安全，且沒有菸臭不容易被家長老師發現，放心地偷偷抽，卻不知電子菸會帶來霧氣危害等健康疑慮！

◎白映俞 醫師

我們今天來看個真實案例。

美國德州的17歲青少年羅孚（Tryston Zohfeld）於七月底這種大熱天裡，開始覺得很疲憊，不停打寒顫，簡直冷到骨子裡，即使他身穿毛衣，裹著兩床棉被，還是無法獲得一絲溫暖。

「可能是流行性感冒！」醫師這麼說。

然而過了四天，羅孚情況沒有改善，他一早去喚醒仍在夢鄉的母親，說自己好不舒服，簡直快喘不過氣了，接著就開始大吐特吐。

羅孚再度被送往醫院，流感快篩結果顯示為陰性，醫師也不相信於德州的七月天會出現流感重症。在此期間，羅孚的狀況迅速惡化，兩天內就需要插上呼吸管、接上呼吸器，才能穩定生命徵象。而肺部檢查的結果顯示羅孚的肺裡有嚴重的積水。

到底發生什麼事情？

「羅孚曾經去游泳嗎？」

「這段時間裡，羅孚曾經出國嗎？」

醫師詢問家人，想知道羅孚是不是乾式溺水，或是得到某種外國罕見的傳染病。過程中醫師用了抗生素對抗細菌，也用抗黴菌藥殺黴菌，可是羅孚的狀況沒有絲毫改善。醫師取出了羅孚的肺臟組織檢查，仍舊無法找到問題點。

羅孚病況日益嚴重後，醫師才從表兄弟的口中問出，羅孚從14歲起，就開始吸電子菸。

這時，醫師終於將羅孚的狀況與電子菸連結在一起。究竟是什麼關聯，讓我們繼續看下去……



什麼是電子菸？

要抽傳統香菸時，需要點菸、燃燒菸草。而有的電子菸外型像極了一根真的香菸，或做成像一支筆的型態。電子菸靠主機鋰離子電池啟動加熱，把菸彈裡的溶液霧化為蒸氣。這個菸彈液體盒是可更換的，品牌很多樣，通常含有與基質丙二醇混合的尼古丁、一些調味劑、重金屬、甲醛等化學品。使用者就是吸這些霧化的蒸氣。

電子菸與香菸

香菸燃燒時，煙霧裡面含有會傷人的上百種致癌化學物質，甚至製造二手菸，害人害己。英國公共健康委員會於2015年的報告認為，電子菸比香菸安全，也有助於戒菸。一些研究發現，對於有志戒菸的人，若從原本抽香菸改變成使用電子菸，一年後戒菸成功的比率比較高，比使用尼古丁貼片更有效。另外，因為不像香菸需要燃燒，電子菸製造二手菸的機會很低。

到目前為止，許多健康組織認為相較於一級致癌物香菸，電子菸的危險性少了一些。但這並不代表電子菸本身是安全的，而是帶來不同的健康風險。

電子菸可能帶來的健康危害

肺部

電子菸裡仍然有讓人成癮的尼古丁，而且研究發現，電子菸內含的尼古丁常常與標示不符，有些宣稱「不含尼古丁」的廠牌，其電子菸內容物裡還是被測到含有尼古丁。吸進尼古丁後，尼古丁會帶來永久性的肺部損傷，升高往後罹患肺病、肺癌的機會。

除了尼古丁外，部分廠牌會使用雙乙酰（diacetyl）作為電子菸液體的調味劑，這個物質變成蒸氣後會很危險，容易造成肺部傷害，患者之後會發生像俗稱為「爆米花肺」的閉塞性細支氣管炎，開始乾咳、呼吸急促，且這種肺部傷害並不可逆。

心臟

電子菸裡仍然有讓人成癮的尼古丁，會使人心跳速度變快、血壓上升，心臟需要加強做工，因而變得更疲憊更累，升高之後心肌梗塞的機會。所以電子菸不是不傷身，研究發現電子菸仍會增加冠狀動脈疾病與心臟病的危險性。

大腦

電子菸裡的尼古丁會讓人成癮，電子菸也可能造成使用者震顫、頭重腳輕、暈眩。而且尼古丁是成癮物質，上癮後就很難擺脫，不吸就會覺得全身不舒服很沮喪。尤其對發育中的大腦來說，會降低行為控制的能力，難以集中注意力或好好思考，記憶力變差，情緒控管較容易出錯。

免疫系統

研究發現，電子菸產生的香味霧氣會抑制許多免疫功能，而且這種免疫抑制的情況比抽香菸者的還嚴重。不論電子菸的廠牌或裡面有沒有含尼古丁，電子菸的調味霧氣都一樣會傷肺。傷肺的主因是含細微顆粒的霧氣會破壞免疫系統，抑制了肺部保護作用，增加肺部發炎機會。因此電子菸使用者呼吸到各種過敏原、灰塵、細菌後都更容易生病。

這到也不難想像，菸彈裡的內容物包含的香精調味劑，即使加在食物裡是安全的，加熱變成蒸氣霧氣吸進，也不一定安全，且沒有安全規範，甚至菸盒上也沒有完全揭露內容物，造成相關研究難以確認究竟是哪種物質造成這些反應。

目前面對電子菸霧氣造成的呼吸衰竭，醫學上還不能確定為何病情會如此進展，也還沒有確切的應對、治療方式。但我們能知道的，就是所有這些類似的病例都使用了電子菸，而患者多是十幾、二十出頭的年輕人。美國密西根州目前禁止調味電子菸。

電子菸會爆炸

從2009年到2016年，美國有195件電子菸起火爆炸的狀況，造成133個患者受傷。電子菸無預警爆炸時，造成的燒傷或化學灼傷可以發生於臉部、手部、鼠蹊部、或大腿。還有患者因電子菸爆炸後，碎片插入頸動脈而大出血身亡。且這個爆炸力道還可以擊碎骨頭。在一位美國十七歲青少年使用電子菸的案例裡，電子菸爆炸造成少年的下巴骨頭碎掉，四分之三的牙齒被擊落。

當電子菸的普及率愈高時，爆炸的發生率也在上升。

那到底為什麼會爆炸？大部分的使用者說：「我不知道為什麼會爆炸，我的作法和之前沒什麼不同！」多數證據把爆炸主因指向電子菸的鋰離子電池，然而目前沒有明確的預防爆炸之道。只能向消費者建議，要購買有安全標示的設備，具有通風孔，並防止過度充電。如果電池受潮、損壞，要趕緊更換。若要把電子菸放在口袋，不要和硬幣、鑰匙、或其他金屬物摩擦、接觸。充電時隨時注意安全。

以上簡短紀錄了電子菸對健康的影響，而電子菸產品上市的時間只有十幾年，或許還有許多我們未知的長遠影響會繼續出現。目前台灣禁止電子菸，但若電子菸宣稱裡面不含尼古丁，販賣購買就不違法。實體店面或網路代購早已皆是蓬勃發展，電子菸也悄悄侵入校園。

根據目前的資料顯示，若原本有菸癮者，或許可以考慮棄香菸、改選擇電子菸，因為之後戒菸的成功率比較高。但如果本身沒有菸癮的話，請不要因為誤以為電子菸是安全的，而開始抽電子菸。注意，電子菸會造成不同的健康危害，且治療方式未明。

最需要注意的是：電子菸為青少年族群帶來了新危機！

電子菸於歐美變成了個3C產品，造型時尚，且調味劑的口味包含了櫻桃、棉花糖、泡泡糖等青春的味道，廣受青少年喜歡。

美國的研究發現，從2011年到2015年，美國校園裡使用電子菸的狀況上升900%！原本號稱可以幫助戒斷香菸的電子菸，變成了新的成癮危機！而研究已經證實，青少年使用電子菸後，再開始進展到抽菸的情況也愈來愈嚴重，比例很高！

多數青少年真的誤以為電子菸很安全，且沒有菸臭不容易被家長老師發現，放心地偷偷抽，卻不知電子菸會帶來霧氣危害等健康疑慮，導致文章開頭「羅孚」的故事愈來愈頻繁發生！

直至2019年九月初，美國已經有二百一十多位多位青少年因電子菸造成呼吸衰竭住院，兩人死亡。案例遍及25個州。等到電子菸導致的呼吸衰竭層出不窮，大家才發現，原來青少年根本不知道自己吸了什麼？

再強調一次，不要誤以為電子菸不傷身，而開始抽電子菸。更要小心青少年對此的認識，務必讓青少年了解，目前電子菸菸霧會帶來的不少無解的健康危害。千萬小心。而台灣應該也要盡速對電子菸作出明確規範，減少青少年接觸來路不明電子菸地下產業的機會。

本文經授權轉載自照護線上 青少年呼吸衰竭！電子菸的健康危害（懶人包）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法