照護線上》難料難醫的生產悲劇 – 羊水栓塞 （懶人包）

羊水栓塞是個少見、但經常致命的產科急症。由於羊水栓塞的案例並不多，大概兩萬次分娩中會出現一次，雖然目前還有許多需要深究及佐證的部分，但有些因素可能是造成羊水栓塞的危險因子！

◎白映俞 醫師

羊水栓塞是個少見、但經常致命的產科急症。您一定曾經聽過類似慘劇：孕婦原本還算健康，卻在生產後突然喘不過氣，到處流血，急救後仍然迅速喪命！

羊水栓塞是突然讓喜事變喪事的大兇手，請先別責怪醫療人員，讓我們一起看看這是什麼疾病吧！

羊水栓塞是因為「羊水或胎兒細胞進到母體血液循環內」，至於為什麼羊水或胎兒細胞會跑錯路呢？有可能是孕產婦在懷孕或生產過程之中，胎盤屏障受到了外傷、胎盤剝離等破壞，羊水或胎兒細胞就有機會進入到母體血液循環內。

羊水及胎兒細胞進入母體血液循環後，媽媽的免疫系統會快速反應作戰。

母體免疫系統因為「羊水或胎兒細胞」的闖入，會釋放大量發炎物質，患者症狀來的又急又快。

患者變得非常喘、焦躁不安、心搏過速或心律不整、癲癇、血壓快速降低。

患者肺部會蓄積液體造成肺水腫，從子宮、打針處等處出血，心臟無法有效的推動血液，患者會因為心肺衰竭和瀰漫性出血而快速喪命。

羊水栓塞的致死率極高，約半數患者於一個小時內死亡。

究竟為什麼羊水或胎兒細胞會突然進到母體血液循環呢？由於羊水栓塞的案例並不多，大概兩萬次分娩中出現一次，所以目前還有許多需要深究及佐證的部分，但有些因素可能是羊水栓塞的危險因子，例如：

1. 產婦年齡大於35歲

2. 羊水過多

3. 有胎盤前置或胎盤剝離等胎盤問題。

4. 妊娠毒血症

一旦發生羊水栓塞，產婦有極高的死亡率，而存活的患者可能因為腦部缺氧時間過久而有永久性腦傷。若羊水栓塞發生時孕婦尚未產出胎兒，胎兒同樣很有可能會有腦傷及死亡的機會。

根據不同地區不同研究的結果顯示，每十萬名產婦中約有一到十二人會發生羊水栓塞，或者說約兩萬名產婦會有一位發生羊水栓塞。



這個疾病雖然少見，但難以預防，也無法預料，常會讓患者、家屬、及醫護人員感到措手不及又悲傷。這時候，關愛、支持是比責難、尋仇更好的選擇，能幫助大家走出傷痛。

本文經授權轉載自照護線上 難料難醫的生產悲劇 – 羊水栓塞 （懶人包）

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