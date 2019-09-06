照護線上》對抗退化性關節炎（懶人包）

退化性關節炎的症狀是漸進性的，剛開始會關節僵硬、疼痛，接著紅腫變形，無法久站，最後可能無法行走。

◎白映俞 醫師

你是否有「蹲不下去、站不起來」的困擾？很可能是「關節炎」在作祟。

而最常見的關節發炎類型，就是「退化性關節炎」。

退化性關節炎其實可以發生於全身任何關節，但最常產生不適的部位就是雙膝關節。

那為什麼會發炎，為麼會退化呢？關鍵出在軟骨。

大腿小腿兩塊硬骨頭的交界部會附上一層薄薄的關節軟骨，作為緩衝，減輕骨頭磨擦衝撞時的耗損。

然而長期負重，再隨年紀增長，關節潤滑液變少，關節軟骨磨損，患者因而感到關節疼痛腫脹變形，這就是退化性關節炎。

退化性關節炎的症狀是漸進性的，剛開始會關節僵硬、疼痛，接著紅腫變形，無法久站，最後可能無法行走。

高齡銀髮族裡的退化性關節炎比例相當高，超過七十歲有約七成的人罹患退化性膝關節炎。

要保養關節，就要減少關節的負擔。體重過重是個大負擔，因此從年輕就要控制體種，讓BMI小於25。

運動時選擇低衝擊有氧運動，對關節的負荷及衝擊比較小，像是快走、游泳、打太極拳都可以。

若因關節腫脹不適就醫，醫師會評估關節的紅腫程度和活動度，決定是否需要抽取關節液檢驗。

若確定有退化性關節炎，通常需要止痛藥減輕疼痛發炎程度。或從關節腔注射類固醇緩解疼痛。

如果發現長期需要吃止痛藥，且退化性關節炎已經嚴重影響生活品質，就要考慮是否接受手術。

手術治療退化性膝關節是會將關節表面磨平，再套上合金人工關節和塑膠墊片。

坊間雖然常常販售葡萄糖胺和軟骨素當成保養關節的保健食品，但研究多顯示沒有療效，身體機能還可能因為保健食品的添加物受害，骨科醫學專家建議不要使用！

本文經授權轉載自照護線上 對抗退化性關節炎（懶人包）

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