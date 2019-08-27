韋恩的食農生活》可樂瓶為什麼是圓的，牛奶瓶為什麼是方的？！

可樂與牛奶產品本質上最大的差異是，可樂是碳酸飲料，裡面有氣壓的，而壓力容器為了求取壓力平均，讓包裝材料使用最有效率，最好的形狀就是圓球或圓柱形。

可樂瓶為什麼是圓的，牛奶瓶為什麼是方的？！（資料照／法新社）

韋恩的食農生活

韋恩其實一直在想為什麼粉絲數這麼少，對，一定是我不會說故事的原因，所以文章不夠有趣，無法吸引人。

於是，對於FB上跳出來的訊息教人如何行銷，如何說故事，韋恩莫不投以崇拜的眼光。直到….某天看到這則「可樂瓶為什麼不像牛奶瓶一樣是方的」，我才覺得，額，我還是保持不會說故事這種野蠻的驕傲好了。

該文是這樣說的，可樂之所以可以是圓的，牛奶瓶之所以一定要是方的，用了很多行銷術語，物流理論等等說了一大堆，大致不外乎是因為牛奶要放冷藏區，冷藏區貨架空間非常有限，為追求貨架空間最大效益，所以瓶子要設計是方的，以利用貨架所有面積不浪費，而可樂可以放在常溫區，所以沒這個要求。

唉呦威呀，其實這是個很好的行銷說法，可以說一大篇故事，但是在我們技術人口中，真正的理由可能就只是平淡無奇又枯燥的一句話，因為「可樂具有內壓，所以圓柱體可以承受較高的應力」。難怪這種文章沒人愛看嘛，是不是？

我再仔細說明一下好了，可樂與牛奶產品本質上最大的差異是，可樂是碳酸飲料，裡面有氣壓的，而壓力容器為了求取壓力平均，讓包裝材料使用最有效率，最好的形狀就是圓球或圓柱形。請問大家有看過方形的氣球、或是方的瓦斯桶嗎？就算我們硬要把壓力容器弄成方的，裡面的壓力（應力）也會把形狀撐（扯）成接近圓形的，除非不計成本，讓使用的材料非常強、非常厚。

所以韋恩做了一個小實驗，用平常裝非碳酸飲料的寶特瓶，灌入氣泡水，過幾天後，就可以看見瓶壁鼓出來，從多邊形凸成圓形，腰身的地方也突出來成為鮪魚肚。裝非碳酸飲料的寶特瓶為了增加強度，側面會設計成多邊形的板片形狀，以強化抗壓性。

韋恩現在比較釋懷，為何技術人會被行銷人給氣死，一個簡單的道理卻往往會被說成一大篇故事，所以大家在網路上看到各種故事，不妨也深入思考一下，不要輕信啊。

本文經授權轉載自韋恩的食農生活 可樂瓶為什麼是圓的，牛奶瓶為什麼是方的？！

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