韋恩的食農生活》買到異常商品該怎麼辦？食品客訴ABC教學！

A. 保存有疑問的產品，產品能不開封就不開封，能冷藏就冷藏起來。

B. 產品購買時的發票、地點等資訊紀錄下來，產品的批號（製造日期）也要記下。

C. 有問題就把產品交給當地縣市衛生局，由政府單位處理，他們一定會很主動辦理的。其他如第三方的消費者團體也是可以，但公信力還是不如政府單位。

D. 如果聯絡廠商，廠商一定會想盡辦法把產品收回去，到時沒東西大概也只能不了了之了。

E. 上網ＰＯ影片算是下下策，一來也討不了什麼公道，如果是想因此變網紅也是有點危險，甚至底線沒抓好還會被反告，算是對消費者沒什麼好處的舉動。

F. 想要趁機跟廠商敲竹槓是不智的行為，容易不慎就跨越法律的紅線了，好孩子千萬不要學。

本文經授權轉載自韋恩的食農生活 食品客訴ABC教學！