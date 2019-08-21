全面真軍》充滿算計的柯文哲將無法獲得任何信任？！

真軍可以在這邊大膽預言，郭柯王結盟的劇本，只能在柯文哲夢裡相見。縱算成功，也是極為脆弱且充滿矛盾的聯盟，或有漣漪，難起波瀾。

全面真軍

對於2020年大選，柯文哲的動向究竟如何，一直是今年政壇觀戰重點。媒體們從年初追問到現在，名嘴們的預測翻了好幾回，但始終探不出柯文哲的盤算。柯文哲笑稱「永遠不要預測柯文哲」，這原因不是柯文哲高深莫測，而是他的投機算計性格，讓他的決策在最後一刻作成前，都處於隨時可變的狀態。

柯文哲笑稱「永遠不要預測柯文哲」，這原因不是柯文哲高深莫測，而是他的投機算計性格。（資料照）

第一階段：民進黨初選期

對柯文哲來說，最好的局當然是賴清德取代蔡英文出線。一來是柯文哲評估賴清德出線只有深綠的盤，二來是賴清德出線將違反現任優先的慣例而欠缺正當性，柯文哲可以順理成章地接收英粉以及中間選票。更不用說，柯文哲早不知多久就已經鋪梗塑造新潮流這個大魔王了，「新潮流」+「台獨金孫」的帽子一扣上，這提款機還不刷爆？

最後，民進黨的初選結果並沒有如柯文哲所願，砲打新潮流從不手軟的柯文哲，竟突然替賴清德說話，覺得賴清德「被做掉了好可憐」，並將矛頭轉向蔡英文，而且最用力批評的標的，就是蔡英文最沒有爭議的外交兩岸政策。

對柯文哲來說，最好的局當然是賴清德取代蔡英文出線。一來是柯文哲評估賴清德出線只有深綠的盤，二來是賴清德出線將違反現任優先的慣例而欠缺正當性，柯文哲可以順理成章地接收英粉以及中間選票。（資料照）

第二階段：國民黨初選階段

在蔡英文出線，柯文哲無法接收英粉票的情形下，想當然爾，柯文哲要改挖便是韓粉的票，畢竟韓國瑜可是柯文哲一手捧出來的政壇新星，去年的韓流崛起，柯文哲與柯粉功不可沒，不少不諳政治的「中間選民」，更真的天真到將韓國瑜當作是「南部的柯Ｐ」。再加上韓國瑜年初甫上任，還沒被看破手腳之際，可是在各家民調中碾壓各組可能的總統參選人。

因此，對柯文哲來說，最好的局就是把韓國瑜困在高雄市，如此一來，柯文哲就可以順勢接收那些「非韓不投」的韓粉票，在韓粉與柯粉重疊，再加上此時旺中助攻下，這並不難達成。

在國民黨初選規則尚未底定時期，韓國瑜究竟會不會、有沒有辦法參加（或是被動參加）初選，尚屬未定之天，這時可以看到柯文哲基本上維持著「不打韓」的策略，甚至我們可以看到柯文哲去嘲諷當時韓國瑜的主要競爭對手郭台銘舔盤子很噁心。

但隨著韓國瑜確定參加初選並且勢不可擋，柯文哲此時開始憂慮韓國瑜如果真的出線，他接收韓粉票的算計又落空。也因此，我們看到柯文哲的幕僚李縉穎，在雙城論壇直播事件出包後，被柯文哲要求不準上班一週，竟馬上到PTT八卦版上帶風向，訴求韓國瑜如果初選出線的「芒果乾」（對，就是柯文哲現在愛酸的芒果乾），希望大家在國民黨的初選支持郭台銘。而柯文哲本人，則開始對韓國瑜酸言酸語，並改口說他讀書十六年很有料，但最多只夠當北農董事長。

真軍曉得，結果大家都知道了，事情再度沒有如柯文哲所願。

去年的韓流崛起，柯文哲與柯粉功不可沒，不少不諳政治的「中間選民」，更真的天真到將韓國瑜當作是「南部的柯Ｐ」。（資料照）

第三階段：籌組TMD與尋求郭柯王結盟

在「接收英粉」與「接收韓粉」的計畫都失敗了之後，柯文哲逐漸體認到要在總統大選獲勝有一定的難度，一來是從過去歷史來看，在藍綠高度對決下，第三組候選人本來就容易被邊緣化；二來，在年初習進平發表九二共識台灣方案的談話、美國力挺蔡英文以及最近香港反送中等等因素的催化下，中間年輕選票大量回歸到蔡英文，從各家媒體民調上觀察，柯文哲在三角堵（記住，是堵不是督）的情況下，不但無法順利取得有利位置，且將以難堪的數據敬陪末座，由此看來，無論他怎麼酸草包、菜包，都無法讓白包成為人民的紅包。

因此，雖然柯文哲口中還保留著「那招」，但從他最近的動作都不難看出他不想選總統了，取而代之的是組政黨，在國會中取得一席之地，進而在他2022年卸任時，仍然藉由黨來維繫個人政治能量，維持熱度來取得2024年的總統大選門票。於是，不入黨的柯文哲在八月份成立了TMD，並開始在專訪中構想著藍綠不過半下，需要與TMD組成聯合政府的藍圖，並要從網路取材，將34席不分區提好提滿，在國會中作為將來「影子內閣」的成員。

就這些阿北的國會野望，真軍就不吐槽了。但說到現實的問題，想要衝高TMD的不分區席次，母雞、錢包與陸軍都是必要的。在柯文哲自己不選的情況下，需要足以在選戰中三分天下，那麼至少要有兩成票的母雞，還要有選戰資金，而且除了可能義勇奮戰？的空軍外，還要有地方派系作為陸軍支援，郭柯王結盟的劇本便於是浮出檯面。

至此，我們開始看到柯文哲除了左批草包右打菜包外，更加碼說出他心目中最佳的總統人選是郭台銘，而且不斷透過媒體放出郭柯王結盟有望的訊息。更重要的是，為了贏得郭台銘的青睞，柯文哲果斷切割好朋友旺中，終於願意批評旺中是「紅媒」，更爆蔡衍明的料說他是中國代理人，同時對柯韓下指導棋，但因為韓比較聽話願意照著講，所以他就跟旺中疏遠了，遭到好友背刺的蔡衍明，為此難掩氣憤親上火線要柯文哲把話說清楚。

至此，我們開始看到柯文哲除了左批草包右打菜包外，更加碼說出他心目中最佳的總統人選是郭台銘，而且不斷透過媒體放出郭柯王結盟有望的訊息。（資料照）

郭柯王間利害的矛盾

柯文哲火速切割了好朋友蔡衍明後，難道真的就能到郭台銘的信任嗎？顯然沒有，因為三人沒有共同的理念，縱算合體，也是各懷鬼胎且脆弱的政治聯姻。

對郭台銘而言，最好的劇本就是韓國瑜聲勢持續下挫，在九月時國民黨中央出手換韓，由郭台銘代表國民黨參選。在這個劇本下，又再度回到藍綠對決，而且郭台銘當然成為國民黨的母雞，柯文哲與TMD的角色勢必被邊緣化，這應該也是柯文哲最不樂見的劇本（真軍倒是很期待在這劇本下，柯文哲又要怎樣轉彎，如果轉回去舔韓國瑜，那真是超讚！）。

就算換韓劇本沒有成功，迫使郭台銘考慮與柯文哲結盟，但郭台銘當然不會甘於當柯文哲及TMD的母雞與甜爹，而要柯文哲也要出力，也就是柯文哲至少要當副手，同意郭柯配參選，他才願意出來跟國民黨對幹並且扶植TMD。但柯文哲顯然不會願意，所以他說「當副總統的話不如當台北市長就好」，今日（8/16）更於專訪批評郭台銘要他當副手兼行政院長是「政治分贓」。

至於王金平呢？他跟郭台銘誰正誰副都喬不定了，又有什麼要幫你柯文哲跟TMD的必要性？更何況柯文哲在媒體上說王也找他當副手，但馬上被王金平打臉否認了。

因此，真軍可以在這邊大膽預言，郭柯王結盟的劇本，只能在柯文哲夢裡相見。縱算成功，也是極為脆弱且充滿矛盾的聯盟，或有漣漪，難起波瀾。

本文經授權轉載自全面真軍 充滿算計的柯文哲將無法獲得任何信任？！

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