全面真軍》被旺中揭露與國台辦關係深厚的柯文哲

夜路走多了，總會遇到鬼，特別是，現在是農曆七月。

全面真軍

柯文哲與旺中的關係，過去大家都只能旁敲側擊地臆測。包含旺中在柯文哲第一個市長任內成為指標性的「友柯媒體」、名嘴傳聞柯文哲與蔡衍明意氣相投、柯文哲在館長邀請反紅媒時顧左右而言他，乃至於蔡衍明是柯文哲重要兩岸餐會上的主桌座上賓，旺中副董事長胡志強進駐柯文哲北市府的兩岸小組、友旺中學者賴祥蔚出任台灣民眾黨的中評委等等，都再再可以看出柯文哲與蔡衍明的旺中集團確實關係緊密，但卻也沒有更進一步證據證明旺中與柯文哲確實存有「進一步的關係」。誰都沒有想到，柯文哲與蔡衍明間不能說的秘密，是這兩位當事人在「感情生變時」自爆出來。

柯文哲與蔡衍明的旺中集團確實關係緊密。（資料照）

柯文哲對於2020年的仇恨盤算

柯文哲在2020年有兩大重要目標，其一是讓自己的意志能夠在立院出現，延長自己的政治舞台；其二是全力讓蔡英文在2020選舉中敗選，除了「報仇」之外也同時希望某部分承接泛綠的選票。在組成台灣民眾黨中，柯文哲想要拉攏郭台銘結盟藉以壯大民眾黨的經濟實力、人脈實力。此時，他必須立刻處理其與郭台銘死敵蔡衍明旺中集團間的關係，以換取郭台銘的合作空間。從上週開始，柯文哲習慣性的手起刀落，想要上演過去已經不知道演過幾齣的背刺戲碼，開始切割蔡衍明。

於是，柯文哲先在媒體上拋出「過去他跟旺中關係很好，但是旺中作為國台辦代理人要他說一些話，他還是有底線的所以不願意配合，結果就跟旺中疏遠，旺中轉而去挺另一位願意配合說話的政治人物」這個議題，目的就是去切割他與旺中間的關係。

蔡衍明對柯文哲的逆襲

柯文哲切割的舉動，引起蔡衍明的不滿，除了旗下媒體馬上批評柯文哲「賣友求榮」外，蔡衍明更親自跳上第一線質問柯文哲「我要你說什麼？」就此，柯文哲第一天先裝傻說「他（蔡衍明）自己都記不清楚了，我也記不清楚了」，而在旺中記者不死心，持續追問下，柯文哲先酸記者「這樣有沒有獎金」，接著在隔天終於想起來了，回答說蔡衍明要求他講的，就是那些包含認同兩岸一家親、台灣人就是中國人等「無色覺醒十大主張」。

結果，這又引來蔡衍明直接回應稱：「我的認同『台灣人，就是中國人』，無非是希望兩岸和平發展，兩岸好台灣才會好，所有出發點都是愛台灣。你和我高達十多次的會晤，難道會不了解我真愛台灣的初心嗎？…關於旺中是國台辦的傳聲筒，請你不要忌諱！大膽講出來！你、我跟國台辦之間的關係？咱們都是光明磊落的大男人，有什麼不敢公諸於世？別再扭扭捏捏，請再説更清楚，再講更明白。」

從上面蔡衍明的回應可以知道：1.柯文哲與蔡衍明私下會面高達十多次、2.蔡衍明要柯文哲大膽說出他們二人與國台辦間的關係。關於前者，猶記柯文哲2014年提出及簽署的「透明廉政公約」，其中第三項為「市府政務首長行程一律登錄列管備查」，請問一向標榜「公開透明」的柯文哲，這十幾次跟蔡衍明的會晤有沒有登錄列管備查？到底談了什麼？有沒有逐字稿給柯粉們超譯一下？關於後者就更精彩了，蔡衍明本身也沒在迴避他與國台辦間的關係，那句話的意思就是在告訴大家「你柯文哲跟國台辦也有關係，敢不敢講清楚？」

佛祖能不能幫柯文哲咧？（資料照）

柯文哲的空洞閃躲將大受打擊

面對蔡衍明的反擊，柯文哲顯的無力招架。一方面承認了他跟蔡衍明間確實有十幾次的會面，但記者進一步詢問談論內容時，柯文哲只是又再跳針他那套「中心思想是台灣整體利益，當然要考慮到人民福祉，所以統獨不是中心思想，一國兩制、九二共識也不是中心思想」，並說與蔡衍明會面是基於舉辦雙城論壇、籌辦世大運的「政治現實」、「我不可能不跟誰接觸」，完全不願意（不敢）回應到底他與蔡衍明間談了什麼，更無法說清楚他與國台辦間到底有什麼關係。

柯文哲面對這個不能回答的考題，除了打太極外，又加碼批評旺中「作為國台辦傳聲筒」、「沒有第四權的格調」、「余紀忠死後有知，一定痛哭流涕」，但難道這些，柯文哲會是第一天知道？在他與蔡衍明碰面時幾次時，他難道不知道旺中就是沒有第四權格調的政治傳聲筒？他難道不知道旺中與中國間的關係？為何一個月前館長要他一起反紅媒時，他不願意參加而在那邊說「除了反紅媒也要反綠媒」，現在突然覺醒了，開始嗆旺中說「紅媒也不是我給你們扣的帽子」？這一切都在演給誰看，又是否晚得太硬也太晚，完全沒有辦法說服大眾，甚至連鋼鐵柯粉館長都表示失望。館長向來對柯文哲非常支持，若柯文哲連館長都無法說服，代表著柯文哲的金身正在衰敗。

柯文哲對於台灣、中國關係的論述面臨到重大的質疑，在前幾年中柯文哲都能夠以「這與台北市長無關」、「城市交流」來逃避這個話題，時不時的偷渡「兩岸一家親」或是在雙城論壇時各種示好來達成他的政治目的。但台灣民眾黨成立了，柯文哲已經不只是市長，而是一個要進軍中央的黨主席，對於台灣與中國的關係如果沒有論述，將成為他最大的問題。柯文哲口口聲聲說自己是「美中日都能接受的人」，但客觀而言這樣的說法似乎只是他個人自我感覺良好，對於美、日部分並無具體證據。

柯文哲對於國際關係、對於台灣與中國的關係因為這幾年的立場一變再變而顯得空洞且毫無方向。因此柯文哲近日在受訪時只能一再的說「作為外科醫生，本來最大特色就是務實，當然方法會隨著環境去改變，但台灣的整體利益，人民的最大福祉，這些中心思想是不會改變的。」外科醫師、務實、整體利益、福祉這些空洞的詞彙連結起來的就是柯文哲其實毫無想法。

面對蔡衍明的反擊，柯文哲顯的無力招架。（資料照）

黃國昌到底想怎樣呢

對於柯文哲說他在醫院時「很驕傲」，黃國昌日前發文表示「作為家屬很感激、內疚、表示歉意」，而後柯文哲回應：「這個身段柔軟反應迅速」。對於黃國昌少見的溫情動作，有兩個解讀方向：其一，黃國昌真的有意思跟柯文哲同盟，因此在遞出橄欖枝。其二，黃國昌某程度在說明自己為何一直以來對柯文哲「和顏悅色」。無論是哪一個解讀方向，黃國昌都面臨到了新的困局。蔡衍明已經公開說了這幾年來他跟柯文哲、國台辦的「關係密切」。黃國昌因反旺中而起，近日也靠著反紅媒拉抬情勢，目前反對紅媒更是他最主要關切的議題。如果繼續親近柯文哲，無異是自打嘴巴，且會遭受時代力量黨內、其原本的支持群眾及社群更大的反感，會把自己玩的精神錯亂。

當然，也有人會說柯文哲現在跟旺中關係已經鬧僵了，黃國昌可否順藤摸瓜地爬上去。我們看看昨日館長的反應，旺中這幾年的所有作為，柯文哲身為蔡衍明的前任摯友，他選擇一聲不吭。為了旺中的利益，柯文哲能夠做到這樣；又為了自己新的利益，柯文哲可以馬上踢掉旺中，黃國昌若要攀附柯文哲，實在是非常不明智的行為。要特別提到，黃國昌就算真的決定攀附柯文哲，我們也沒甚麼好怕的，這兩個人個性都是相同的孤芳自賞、自我中心，兩人可以相處多久？柯文哲目前正在面臨著誠信危機、被揭露曾為中國親密人士的危機，黃國昌就算攀上去，也只會臭掉。我們不但不用害怕，還要保持著在2020年將其聚而殲之的心理準備。

我們原本也覺得黃國昌應該有其道德的極限，但剛剛黃國昌已經宣布放棄他的選區遁逃。還振振有辭的說繼任者是「最有資格的」。把自己的無力及懦弱合理化，能夠做出這種事的人應該沒甚麼好期待的。

黃國昌把自己的無力及懦弱合理化，能夠做出這種事的人應該沒甚麼好期待的。（資料照）

結語

最後，對於這場柯文哲與蔡衍明反目的大戲，真軍是看得很開心。一來是柯文哲與紅媒及國台辦間的牽連，終於在當事人口中公諸於世，柯文哲沒有任何藉口再怪罪別人在給他「抹紅」；二來是，一路以來柯文哲對待合作夥伴，就都是這種利用完就背後捅一刀的方式：拿台獨旗騙票騙募款，之後再把獨派踢開，拆帳棚說他們腦子有問題、說離職官員「棄職潛逃」、「沒得撈才離開」等等不及備載，他用同樣的路數去對付蔡衍明，卻萬萬沒想到被全面反撲，那些不可告人的內幕被直接抖出，這說明夜路走多了總會遇到鬼，這下終於輪到柯文哲遇到，讓他體驗一下分手後的恐怖情人，看了真是大快人心。

本文經授權轉載自全面真軍 被旺中揭露與國台辦關係深厚的柯文哲

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法