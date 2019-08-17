自由限時批》怪哉！全世界都在等香港的槍聲？！北京真的是挫咧等了！

辛文

現在的中共彷彿成了耍槍的猴子！有飛機、大砲、坦克罩著，正直指手無寸鐵在號泣的香港人，好不威風，也好不人道！但卻忘了周遭或頭上，都被全世界的人盯著，更有層層包圍的武器對準著，大家卻都屏氣在靜聽槍聲！類此的情境，像是一個粗暴的「盲劍客」，整天咆哮，漫天舞劍，只要一不留神，就被四周圍上的俠客亂刀斃命！如今北京的景況便是如此，只有放下屠刀，回頭是岸了！

根據近來諸多國際媒體報導，不難看出，中共正在懸崖上走鋼索，稍有不慎，將會粉身碎骨！恐非虛言。謹舉箇中犖犖大者：例如《彭博》近日就引述美國官員表示，中國解放軍已集結香港邊界，白宮正在密切關注（川普猶已連續推文明確警告中共要人道處理，國會已嚴重關切云云）。法國媒體分析，解放軍如果出兵香港，不僅會毀掉香港，還可能毀了中國的未來！

《法國國際廣播電台》報導，先前一般認為，北京不會出兵干預香港事務，第一可能毀掉香港，香港從此成為死港，第二，已有六四事件前科的北京，重蹈覆轍，再以武力鎮壓國際都市香港，將其殘酷赤裸裸暴露在世人面前，形同舉刀自宮！ 報導提到，目前解放軍的介入是「核彈選項」，一旦介入（不論武警或偽裝），鎮壓香港，最後只有毀掉香港的繁榮，北京當局正坐在一座火山之上！亦有分析表示，香港是世界金融中心，出兵香港將會重創中國利益，如果發生股災，將牽動中國的房市債市、更會引發一場金融大災難，最後危及整個中共政權，除非北京當局完全喪失理智才會出此下策！

法國媒體分析，解放軍如果出兵香港，不僅會毀掉香港，還可能毀了中國的未來！（REUTERS）

而最新一期的《經濟學人》，便指出中國出兵並不會加強其穩定與繁榮，只會危及眾人。《經濟學人》係以「反送中運動如何完結？──香港的利害關係」為題，指出1989年發生的六天安門事件，讓中國對內與對外的關係出現轉變。而今，如果中國還想重施故技，對香港進行血腥干預，將會在國際引起人神共憤迴響！

由於這兩個多月香港的反送中血淚抗爭，獲得舉世空前的同情和支持，美、英諸國及民主盟國（除俄羅斯旁觀），莫不力挺到底！此已遠遠超出中國共產黨能操控的範圍，各國的政經軍事勢力介入，北京亦是「雙拳難敵四手」！況且箇中破綻、漏洞百出，連自己的經貿、金融都被國際控制，就連自己的權貴家族、高幹領導的「資財」，亦已通通為美方及自由世界掌握！ 在中國被稱為反腐專家的一名中央黨校教授曾在2010年披露一個數據：118萬官員配偶和子女已在國外定居。而今天的中共官場，幾乎無官不貪，這些貪官的資產大都隱藏在海外，美國一旦對中共貪官資產曝光，並採取制裁措施，必會對中國社會帶來巨大震動，川普正瞄準中共的高官們「財產」並予以嚴厲制裁！這對已將資產轉移海外、家人移民他國的眾多中共高官來說，是最令他們心驚膽顫的大事！

例如中共軍委會裝備發展部長李尚福，就是第二個被美國公開點名制裁的中共官員，龐大資產遭到凍結。在此之前，北京市公安局朝陽分局前局長高岩已於2017年12月被美國政府列入制裁全球14個「人權惡棍和腐敗分子」的黑名單。而中國新疆「再教育營」迫害上百萬維吾爾族人高官，即現任中共新疆維吾爾自治區黨委書記陳全國，已極有可能成為第三個被美國制裁的中共高官。接下來，如果川普全面擴大對中共高官的制裁力道，其效力可能猶如核彈爆炸，將危及整個中共權貴家族的核心利益，及至崩潰為止！

例如江澤民家族在美國藏匿貪污資產的消息，亦是一再引起公眾的關注（近年又多了個習近平家族。今年二月間香港《成報》傳媒老闆谷卓恒爆料，指習近平家族貪腐嚴重，超過了中國過去包括江、朱、李、胡、溫、曾等幾大家族）。而江澤民家族又壟斷了中國的電信行業，資產高達5千億美金（約4萬億人民幣），包括基金、股票、銀行、信託、能源股份、科技股份、黃金期貨、房地產、海外控股公司、離岸公司等，資產由其（子江綿恆）孫子江志成代表江家持有，江志成留學美國，已加入美籍，於2010年在香港成立私募基金博裕資本（Boyu Capital），目前該公司是中國最大的私募基金之一，管理近百億美元。產高達5千億美金；而曾慶紅的家族在國內、港澳、外國則持有400億至450億元人民幣資產，其中在香港28億至30億元、澳門10億元。在澳洲、紐西蘭、新加坡、馬來西亞、泰國等持有36億美元至40億美元。曾慶紅兒子曾偉在澳洲、紐西蘭開設公司，都是以中資名義，每年貿易額達25億至30億美元。曾偉在澳洲、新西蘭持有物業20多幢。香港《蘋果日報》亦曾報導，美國是中共外逃貪官的首選，有超過7千名貪官藏匿在美國，涉及金額高達3360億元。原中共中央辦公廳（胡錦濤）主任令計劃之兄令完成就藏身美國。

近年來美國政府一直強力打擊腐敗犯罪，包括外國人利用美國金融系統來轉移財產及洗錢等活動。因此，江澤民等中共迫害人權官員及其家屬在美國的經濟行為便成為了一個新聞焦點。2015年，美國聯邦調查局（FBI）在全國範圍內成立了「國際腐敗調查行動組」，以應對外國腐敗帶來的國內和國際影響，使得中共高層人人自危！

根據1992年的《美國—香港政策法》，美國把香港視為獨立關稅區，使香港能在貿易和經濟層面上，享有比中國更優惠的待遇，包括簽證、執法、投資等。但美國民主黨籍聯邦參議員卡定（Ben Cardin）近日表警告北京，若膽敢直接干預香港的民主抗爭活動，香港可能會失去此一「特殊優惠」！簡言之，中國就會很快失去一個「金雞母」，就算取消「兩制」，把香港改成直轄市，其國際金融中心地位，亦會立馬移轉新加坡，最後只剩一條「強權內褲」，再也無法「稱霸」世界矣！

白宮國家安全顧問波頓（John Bolton）更在最近警告說，中國如果以鎮壓方式處理香港問題，製造「新的」六四天安門事件，將會引起美國國會「爆炸性」反應！如果由於北京的錯誤決定，而讓香港失去國際上的聲譽，將會給中國經濟帶來嚴重後果。波頓說，過去幾週他所聽到的情況，美國國會此刻不會坐視不管，北京當局一旦走錯一步，將會讓美國國會出現爆炸性反應！他警告北京要三思而後行。

其實，美國國會領導人民主黨領袖、眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）已在週三（14日），就強烈指責北京侵蝕香港的公民自由與政治自由，造成香港發生騷亂，她譴責香港警察武力鎮壓示威群眾，直斥北京在港警背後撐腰，還把抗議民眾貼上「暴力罪犯」標籤，「令人憂心」！議院外交事務委員會並發出聲明警告北京當局，如果對抗議者使用武力，將獲得普遍譴責與立即後果！美國會將會立即通過一項兩黨法案，制裁破壞香港自由的人。據《今日美國》報導，包括美國國會參議院共和黨領袖麥康奈（Mitch McConnell）、眾議員恩格爾（Eliot Engel）等人，都對香港的反送中運動表達支持，麥康奈表示，他們非常尊重香港人的勇敢與努力，香港人表現出對自由、民主和法治的明確願望。麥康奈聲稱「全世界都在看」，如果中國對香港抗議民眾採取任何暴力鎮壓行動，將令人「完全無法接受」，呼籲中國停止侵犯香港的自治權！

目前國際主流媒體的評論，更是議論紛陳，像德國《南德意志報》（Sueddeutsche Zeitung）指，所謂「中國模式」有兩個基本前提，包括政治歸政治，經濟歸經濟，在威權體制下民眾仍可享受經濟自由；其次是中國只能存在一個權力高度集中的政黨；而香港民眾在回歸後爭取自由和民主，對中共來說根本是挑戰。若繼續壓迫香港，後果是失去香港的金融中心地位，甚至令外資失去對一黨專制下自由經商的信心；否則就是放棄一黨專制，賦予港人民主權利，不然便是「雙輸」！

「美國之音」近日則評論並列舉3個可能解決「反送中」風暴的選擇，一是讓步，滿足示威者訴求；二是軍事干預；三是低調，等待抗議活動自然消亡云云。而悉尼羅伊國際政策研究院（Lowy Institute）研究員布蘭德（Ben Bland）認為，中共政府目前的選擇是既不會出兵干預也不會讓步，而是期望抗議活動自然消亡。綜言之，如果按照目前全球的強大輿論和美中軍經壓力趨勢下，北京可能選擇交由港府（撤換特首林鄭釋出善意），順勢換人、換治港團隊，運用高度智慧和耐心，以尋求平和處理途徑，始有助化解危機。

「解鈴人還是繫鈴人」！否則北京一味強力的鎮壓，後果非常嚴重，勢將導致中共政權的崩潰，變成「前蘇聯」第二！殆非妄言。

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