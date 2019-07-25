自由限時批》不容香港成布拉格第二！

辛文

51年前的布拉格，只不過為爭取「社會主義一張人性面孔」的自由（亦只是修正共產主義一部分），短短不到八個月的時間，竟然就被蘇聯大軍閃電血腥鎮壓，摧毀了捷克人民的自由夢！過程是何其暴虐殘忍毫無人性！令人悲憤不已。而近兩個月不眠不休的香港反送中的血淚抗爭亦然，何嘗不是身心飽受摧殘，也不過是懇求一點基本的人性尊嚴和自由而已，官方和黑道就聯手無差別攻擊居民，甚至連跪下的民眾和孕婦都不放過，遭黑警拳打腳踢的種種暴行，人神共憤！無怪香港約400位行政主任受良心譴責，憤而聯署強烈批評特首林鄭！

然則，64天安門屠殺事件至今血跡未乾，今天北京當局竟罔顧香港的民意、民心，還叫國防部用武力恫嚇，說只要港府要求就派軍鎮壓，簡直是泯滅人性！前一陣子，解放軍駐港部隊司令員陳道祥少將曾在六月間與美國國防部印太安全事務首席副助理部長海大衛會面時，曾主動表示駐港部隊不會干預香港事務。結果，今天的中共國防部發言人吳謙卻聲稱，會按1996年的「駐軍法第三章第十四條處理，亦即「在必要時可以向中央人民政府請求香港駐軍協助維持社會治安和救助災害」。這是北京首次公開提到出動解放軍處理香港動盪情勢的可能性，出爾反爾，乃是中共的狠毒特性！

傀儡不如的港府「特首」，只是聽命的「官奴」！當「幫兇」罷了，哪有能力保護港人的身家安全？！（圖：美聯社）

試想，傀儡不如的港府「特首」，只是聽命的「官奴」！當「幫兇」罷了，哪有能力保護港人的身家安全？！這時的美國和台灣朝野就必須發出怒吼的正義之聲，以各種方式和行動支援協助，出錢出力，或協助「移民」或「政治庇護」等等，絕不能妥協，若隔岸觀火，未來的台灣就是今天的香港！

簡言之，當年捷克共產黨書記亞歷山大·杜布切克（Alexander Dubcek），要比香港特首林鄭勇敢，敢向莫斯科爭取「人性的自由」！惜聯合世界待捷克平等自由的國家不足，也不及串連部署奮鬥，並忽視了共產黨的「惡」，是絕不容有「半點自由」！反而鬆懈了戒慎恐懼之心，未能積極防範蘇聯共黨集團的破壞。

結果，不幸在1968年8月21日凌晨無預警的情況下，以蘇聯為首的部隊，先突襲佔領機場，並匯合華沙公約的附庸國軍隊，一舉進軍布拉克開槍射殺手無寸鐵的平民無數，並以坦克碾壓粉碎了「布拉格自由之春」！（註：布拉格之春（捷克語：Pražské jaro；斯洛伐克語：Pražská jar；俄語：пражская весна）是1968年1月5日開始的捷克斯洛伐克國內的一場政治民主化運動。這場運動直到當年8月20日蘇聯及華約成員國武裝入侵捷克才告終）。而當時擁核的北大西洋公約聯盟及美國，只有震驚批評卻也束手無策，眼睜睜地讓捷克重回「人間地獄」！益發使強權的共黨國家，紛起而效尤，中共便是箇中惡霸之「佼佼者」！

好在今天美國川普政府鷹派團隊的「反共」，不遺餘力，不斷協防中華民國台灣，猶建立「準國家」關係，現連不分黨派的國會，都合作奮起「反中共」，不斷在國際聲援台灣和香港，否則像香港早就莎約拉娜了！

例如美國國會眾議院民主黨簡議長裴洛西（Nancy Pelosi）。在上個月就向北京警告，將在今年修訂的《2019年香港人權與民主法案（Hong Kong Human Rights and Democracy Act of 2019）》中，支持香港自由和公平地提名和選舉香港特首，並為「香港立法會舉行公開和直接選舉」設下了2020年的時限。如果香港就是中國，則將取消香港「獨立關稅區」特殊優惠。

根據美國參、眾兩院多名跨黨派議員提出的《2019年香港人權與民主法案》草案，要求美國國務院每年檢討香港自治情況，以確保在1992年通過的《香港關係法》（United States-Hong Kong Policy Act）下，香港能獲得特殊待遇地位的合理保障。而據《2019年香港人權與民主法案》政策聲明（Statement of policy）第4條內容，「支持香港建立真正的民主選舉，自由和公平地提名和選舉香港行政長官，並在2020年前為香港立法會所有成員舉行公開和直接的民主選舉。」

美國國會眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）更明確指出，依據美國現行法律，香港被視為「獨立關稅區」，享有中國所沒有的特殊優惠。她說，「如果香港就是中國，那麼香港不能享有這些優惠。」

當本月21日發生在香港元朗的無差別攻擊流血案件，更是廣受國際關注。參與連署《香港人權與民主法》的美國共和黨參議員魯比歐（Marco Rubio）23日在社交網站上表示，元朗事件顯示出，中國共產黨違反了他們在香港移交時曾做出的所有承諾，並且告訴世人，我們現在與中共做的任何協議又有多少可以相信！

魯比歐表示，「中國已經系統性的將香港的自由、民主以及政府敲的支離破碎。人民終於忍無可忍並奮起抗議，至於政府當局的回答呢？當局的回答顯示出中國政府授權街頭幫派、暴徒進行組織犯罪，對示威者進行狠毒的攻擊，並且不僅僅是針對示威者，甚至包括旅客。」令人痛心疾首！

魯比歐強調，這件事情的啟示是：「我們正在洽談協商的中國政府和中國共產黨會授權暴徒、罪犯以及街頭幫派，去追殺無辜的人民，並且以你所見到的方式將他們擊倒。我們必須予以譴責，全世界都該予以譴責。中國政府、中國共產黨已向全世界露出了真正的猙獰面目。」誠是鏗鏘有力，一針見血！

布拉格的社會學家伊日娜·希克洛娃（Jirina Siklova），在蘇聯入侵捷克前是共產黨員，她說，在1960年代，她經常出國旅遊並與好奇的學生交談，他們認為社會主義制度可以治癒自己的社會。但當坦克進入布拉格，並有許多平民被殺時，這一想法就消失了。「在入侵之後的數十年，我再也沒有見過任何提倡社會主義的人，甚至在俄羅斯人中也沒有，」可說是暮鼓晨鐘，也敲響了中國共產黨的喪鐘！

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