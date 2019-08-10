紐約地途》搭地鐵出國去！（南亞篇）

從紐約到印度旅行幾乎需要飛過半個地球，路途遙遠。不過只要2.75元，不用機票，不用護照，紐約地鐵就能帶你去體驗南亞的生活日常，就在傑克森高地。

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之前寫過文章介紹紐約市〈不只「東方特快車」的七號地鐵〉，提到其沿線在皇后區的傑克森高地（Jackson Heights）是拉美裔和印度裔移民群聚的社區。許多紐約媒體將傑克森高地南北在羅斯福大道和三十七大道之間，東西界於七十三街和七十六街的這幾個街區稱為「小印度（Little India）」。其實這樣的歸納並不完全正確。因為這個區裡雖然以印度移民為大宗，但也有不少來自巴基斯坦，斯里蘭卡，孟加拉，以及圖博，尼泊爾和一些中亞國家的移民。如果有在關心國際局勢，就會知道印度與巴基斯坦兩國時常有緊張的局勢發生，也會知道來這裡不要說是來小印度區，因為這兩個國家的移民真的很難分辨，萬一交談的對象是巴基斯坦人，就尷尬了。

紐約七號地鐵的「羅斯福大道－傑克森高地」站是紐約南亞移民活動的主要地區。（圖：作者提供）

七號地鐵在傑克森高地的七十四街與羅斯福大道這一站是一個有五條地鐵路線，往返拉瓜地亞機場巴士的大站。所以在地鐵上各樣人種族裔都有，非常紐約。不過一旦下了地鐵站，走到七十三或七十四街，轉眼間，似乎會像是走進任意門來到了南亞的國度裡面。

街上穿著印度傳統服飾的婦女和印度流行的海納紋身店家都讓傑克森高地有很濃的異國風情。（圖：作者提供）

走在這裡街上，首先映入眼簾的通常是身著印度傳統服飾的婦女，加上羅斯福大道上就有幾個專門在做海納紋身（Henna Tattoo）的店家，馬上就可以感受到濃濃的「異國風情」。七十四街算是這裡最熱鬧的街道，沿路多家販售印巴傳統服飾和帕什米納圍巾的服飾店。賣百貨的商店將絲巾，毛毯和床單等高高掛在店門口，就像在電影裡看到印度商場街景一樣。而筆者也永遠都分不清商店門口招牌的文字是Hindi（印度），Tibetan（圖博） 還是Urdu（巴基斯坦）文，但可以確定的是要找印度宗教禮品文物或是寶來塢影片和音樂唱片，這條街上絕對是紐約市裡最應有盡有的地方。

店家門口擺飾和招牌文字都讓人會以為身在南亞國家。（圖：作者提供）

就像去舊蘇聯區要去逛那裡的超市一樣，來傑克森高地的南亞區，也一定要逛這裡的超市。這裡規模最大的超市是Patel Brothers，每天都可以看到美國最大印度食品貿易商SWAD的貨櫃車在這裡忙碌的卸貨。來到超市裡面同樣會有感覺是來到不同世界的衝擊，這裡可以找到所有南亞料理所需要的各種香料，光辣椒粉就有分多種不同辣度，薑黃粉，荳蔻粉還有最普遍的萬用瑪撒拉粉（Garam Masala）都是做印度菜不可或缺的調味食材。

Patel Brothers超市是紐約市規模最大，物品最齊全的印度食品超市。（圖：作者提供）

還有十餘種品牌的印度香米（basmati rice）和做南亞糕點的麵粉（gram flour）等，當然也少不了印度阿薩姆紅茶產品。另外一家中型超市Apna Bazaar則可以看到民眾大把大把的抓起看起來就非常辣的小辣椒放進塑膠袋。印度人吃辣本事非常高，所以到這裡的印度餐廳吃飯，如果服務生提醒說食物很辣，千萬不要以為像是美國的川菜館是假辣而不當一回事，不然受苦的就是自己了。巴基斯坦人多數信奉穆斯林，所以這裡也有以清真食品（Halal Food）為主的超市。

印度香米是南亞民眾澱粉的主要來源，辣椒則是烹調不可或缺的食材之一。（圖：作者提供）

紐約近年有越來越多年輕，高學歷，在科技業工作且收入不錯的印度人將父母接來紐約居住，不論住在哪一區，這些較年長的移民，都會不辭辛苦搭地鐵來這裡採購日常生活用品。甚至在皇后區長島市的高級住宅區有許多印度人選擇在此居住的原因之一就是從那裡到傑克森高地的南亞區非常方便。

喜歡吃印度菜、南亞菜的人來這裡有非常多的選擇。要吃烤肉的話，歷史悠久的Kabab King提供七天二十四小時無休的印度和巴基斯坦烤肉美食；Samudra則是有南印度口味的純素食料理。當然也有多家物超所值的吃到飽印度菜餐廳，都可以滿足喜歡重口味富含香辛料的印巴美食的人的胃口。

Kabab King是傑克森高地地區相當有歷史的餐廳，這裡也有不少吃到飽的印度菜，價格都非常親民。（圖：作者提供）

這裡另外一個主要移民族群是圖博人。圖博人來傑克森高地定居可以追溯到1950，1960年代中共入侵圖博，造成大批圖博人流亡海外開始。隨著圖博人越來越多，傑克森高地有越來越多藏傳佛教的文物店，也有不少在紐約享有盛名的圖博菜餐廳，像是Little Tibet和Himalayan Yak等。不過最讓筆者常來這裡購買的圖博食物是在地鐵站旁餐車賣的和小籠包很像的圖博饃饃（momo）。饃饃本身其實味道普通，不過淋上他們自製非常夠勁的辣醬之後，吃起來就變得非常過癮，和一般所吃的小籠包風味很不同。

許多人來傑克森高地都不會錯過到餐車買圖博饃饃的機會，當然也不能忘記特製的辣醬。（圖：作者提供）

曼哈頓東村的東六街有一整排的印度餐廳，曾經被稱為曼哈頓的小印度。北邊一點Kips Bay的列辛頓大道（Lexington Avenue）從24街到30街是紐約市印度裔，孟加拉裔和巴基斯坦裔計程車司機休息吃飯的大本營，只是這兩個地方完全嗅不到一絲南亞國度的氣味。從紐約到印度旅行幾乎需要飛過半個地球，路途遙遠。不過只要2.75元，不用機票，不用護照，紐約地鐵就能帶你去體驗南亞的生活日常，就在傑克森高地。

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