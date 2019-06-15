紐約地途》不辭艱辛也要去的富頓魚市場

雖然是世界規模第二大的魚市場，富頓魚市場卻不像東京築地市場一樣是一個觀光景點。甚至連一個想吃新鮮水產食材的地方都沒有。想要來這裡吃新鮮生魚片或海鮮的朋友可以完全打消這個念頭。這裡地點偏僻，純屬批發魚市場，但卻是住紐約地區的民眾想要體驗魚市交易，或是幾個朋友要合購海鮮食材的最佳去處。

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許多人到東京旅遊，築地市場（現在已遷移並稱為豐洲市場）是不可錯過的景點之一。一大早去參觀無非就是要看魚市場各式各樣新鮮魚貨和買家賣家熱絡交易的景象，再來就是一定要在市場外圍的人氣日本料理餐廳大啖食材最新鮮的壽司，生魚片或海鮮丼飯。民眾如果要買少量的海鮮水產，通常是到另一區專門賣「散貨」的專區購買。豐洲市場對非中盤商或是餐廳業者的民眾來說其實就是一個觀光景點。

紐約市也有一個魚市場－新富頓漁市場（New Fulton Fish market）。事實上，紐約的魚市場規模是全世界僅次於日本築地的第二大水產市場。只不過這裡並不是觀光景點，而是認真找新鮮魚貨水產食材的人的天堂，而且她擁有比築地市場還早一百年以上的歷史。原本在曼哈頓下城東河旁的富頓魚市場1822年就開市，在1850年前富頓魚市場都是零售業者，餐廳和曼哈頓下城以及布魯克林家庭主婦購買水產的主要去處。之後逐漸成為美東地區水產批發業者主要進貨的市場。1924年時富頓魚市場魚貨交易量達到一億七千多萬公斤，佔全美交易量的百分之二十五之多。

在紐約市布朗士區的富頓魚市場是全世界規模第二大的魚市場，僅次於東京的豐洲市場。（圖：作者提供）

隨著紐約市人口的成長，富頓市場每日魚貨交易數目越來越多，原本的建築其實早已不敷使用。加上市場就在紐約市觀光勝地南街海港（South Street Seaport）旁，許多配合遊客的設施逐漸壓縮漁市場的空間，所以在2000年就有要遷市的計畫。2005年位於布朗士區杭特點（Hunt’s Point）的新富頓魚市場完工正式使用，現在這個佔地四十萬平方英尺的空調魚市有三十七個大型魚貨批發商，每天夜深人靜的時候，這裡卻是人聲鼎沸，交易熱絡。不論是在超市買魚，或是餐廳吃的海鮮菜餚，有非常大的機會，那些食材都是來自這個新的富頓魚市場。

在紐約凡舉超市買的魚蝦，餐廳吃到的海鮮幾乎絕大部分都是從富頓魚市場出貨。（圖：作者提供）

雖然是世界規模第二大的魚市場，富頓魚市場卻不像東京築地市場一樣是一個觀光景點。甚至連一個想吃新鮮水產食材的地方都沒有。想要來這裡吃新鮮生魚片或海鮮的朋友可以完全打消這個念頭。Fulton Street market就是一個地點偏僻，純屬批發魚市場。但這裡卻是住紐約地區的民眾想要體驗魚市交易，或是幾個朋友要合購海鮮食材的最佳去處。

來富頓魚市場並不需要有什麼批發商或餐廳業者的身份，任何人都可以來這裡購買海鮮水產。只是可以預期的是購買單位都是相當大量。比如紐約客喜愛的生蠔大部分都是以100顆為單位販售，各式魚類也都是用箱在計算。但價錢絕對比一般超市，甚至像是好市多那種大賣場都便宜太多。一桶約九磅一百多顆鮮美肥大的干貝只要美金80多元（9元一磅），一箱24隻的比目魚只要美金45元，處理好的鱈魚條一磅四塊多，都是讓人下巴掉下來的價位。

除了購買新鮮魚貨，看師傅現場處理大型魚類也是富頓魚市場吸引民眾來參觀的賣點之一。（圖：作者提供）

除了來買海鮮，逛魚市場的目的也是要看一些平常超市看不到的魚貨，像是河豚，美國南方盛產的小龍蝦（crawfish），鬼頭刀，藍鰭鮪魚等來自美國本土或是遠洋漁獲。富頓魚市場也是紐約日本料理餐廳魚類食材的主要來源地方。紐約地區相當知名的大型連鎖日本超市Mitsuwa超市每年的鮪魚祭都吸引相當多人去參觀日本師傅現場表演處理整隻鮪魚的過程。在富頓魚市場，這樣的畫面天天都在發生。即使不購買，也可以駐足觀賞師傅們用熟練的刀法將鮪魚最鮮美，可做生魚片的部份分解出來，放到顧客面前。

在富頓市場任何人都可以買到價美物廉的水產，因為單筆交易量大，所以最好有幾個人一起來購買。（圖：作者提供）

在這裡買魚貨，先跟老闆詢問單價和最少必須購買的數量後，不是當場付錢給老闆，而是老闆會開一張單據，然後拿這張單據到旁邊一個繳款亭付款（現金和信用卡都收），再拿收據跟老闆取貨。因為是批發市場，許多魚貨價格會隨著當天數量多寡而浮動，所以是可以和老闆殺價的。市場的營業時間是從凌晨一點到早上七點，通常一開始和接近營業時間結束的時候人最少，而兩點到五點之間則是來採買的人最多的時候。所以一個訣竅是可以在清晨五點左右來魚市場，這時候許多業者都賣的差不多了，準備收攤，有最好的殺價機會，而且也不一定必須買大量。如果能夠和老闆打屁聊天，可能還可以買到價格更讓人驚艷的好魚貨食材。

富頓魚市場魚貨買賣不是一手交錢，一手交貨。必須拿估價單到繳費亭付款後再持收據拿貨。（圖：作者提供）

新富頓魚市場最大的缺點就是地處布朗士偏僻的地方，如果沒有自己開車，在凌晨時分來這裡相當不便。只能搭六號地鐵到Longwood Avenue那一站再另外搭計程車或叫Uber到市場。如果有開車的話，魚市場的停車費是七元，所以最好的情況是找幾個想買海鮮的朋友，先討論準備購買的種類品項後共乘一輛車來採買，之後再做分配是最理想的。當然「貨比三家」的基本購物策略也是一定要。

因為是魚市場，地面溼滑和整個市場滿滿的魚腥味可以預期，所以來這裡最好穿防水的鞋子和即將送洗的衣物，這樣逛完後就算滿身魚腥味，也可以很好處理。

另外一個要注意的事情是，如果要買有殼類海產，一定要注意包裝上是否有附上一個註明公司名稱，產品收穫時間，生產地點的卡片。有這樣的卡片才會確保這些有殼水產的新鮮與安全。

在紐約購買有殼類水產一定要留意包裝上有無註明公司名稱，產地與產期的標示，以確保食材新鮮安全。（圖：作者提供）

比觀光，紐約的富頓魚市場跟日本以前的築地或是現在的豐洲市場沒得比，但比魚貨新鮮，逛市場的樂趣，富頓魚市場可是一點都不遜色。

富頓魚市場New Fulton Fish Market：800 Food Center Drive, The Bronx, NY

營業時間：星期一至五, 凌晨一點至早上七點。 六，日公休。

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