紐約地途》不只是「東方特快車」的七號地鐵

七號地鐵是「聯合國列車」每節車廂內就像是聯合國一般，各種族裔都有，車上聽到三四種不同國家語言交談聲很稀鬆平常，此外，她也提供了紐約客一個國際美食之旅的路線，沿線除了呈現不同族裔文化美食之外，每年不同時間延線這些地區也會舉辦不同地域性的餐廳週，提供優惠的套餐服務，是紐約饕客們來皇后區嚐鮮的好機會。。

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剛到紐約時住在布魯克林，有時候嘴饞想吃一頓台灣小吃就得搭車到時報廣場再轉乘七號地鐵到皇后區終點站當年有「小台北」之稱的法拉盛（Flushing），大概是路途遙遠艱辛，即使沒有太道地的台灣食物，吃起來還是頗讓人感動。法拉盛從上個世紀的七零年代以來就是台裔，華裔和韓裔移民的落腳之處，除了車資比較貴的長島鐵路外，當地亞裔居民要到曼哈頓的主要大眾運輸工具就是七號地鐵了。因此紐約這裡的中文報紙媒體大概是「本位主義」太重，時常用「東方特快車」來形容七號地鐵。在紐約的時間久了之後發現，將七號地鐵稱為「東方特快車」其實並不客觀，也與事實不盡相符。因為如果把整個居住在七號地鐵沿線居民依族裔稍做統計，用「東方特快車」來形容實在是太小看她了，而是要用「聯合國列車」比較符合實際情況。

最早七號地鐵稱為IRT（Interborough Rapid Transit） Flushing Line，於1915年首先行駛於曼哈頓的大中央車站與跨過東河皇后區的Vernon Blvd-Jackson Ave之間。之後這條地鐵路線不斷往東延伸，一直到1928 年皇后區終點站法拉盛的緬街站才完工通車。

紐約七號地鐵路線在地圖上是以紫色顯示，從曼哈頓西邊的34 Street-Hudson Yards到皇后區法拉盛緬街車站（Main Street），已經超過百年歷史。（圖：作者提供）

沿線多元移民文化 從最東邊的法拉盛（華裔，韓裔）往西來看，七號地鐵進入曼哈頓前會行經可樂那（Corona，秘魯，厄瓜多爾，委內瑞拉，非裔美國人），傑克森高地（Jackson Heights，哥倫比亞，墨西哥，印度），木邊（Woodside，泰國，菲律賓，韓國，愛爾蘭），陽邊（Sunnyside，義大利，拉美），到東河畔的長島市（Long Island City，美國白人）。可以想像每節車廂內就像是聯合國一般，各種族裔都有，車上聽到三四種不同國家語言交談聲也很稀鬆平常。生活上七號地鐵沿線可以找到專門販售中國，印度，韓國和拉丁食材與日常用品的超市。Corona地區在幾個拉丁美洲國家的獨立紀念日時都會有慶祝活動，在泰國人聚集的Woodside則每年都會舉辦傳統泰國潑水街坊節。

七號地鐵沿線居民是來自許多不同國家移民，可以找到紐約規模最大的印度超市，也常可以看到中南美洲國家的節慶。（圖：作者提供）

既然七號地鐵是「聯合國列車」，她也提供了紐約客一個國際美食之旅的路線。法拉盛的中韓料理選擇眾多，無須贅述，Corona的古巴餐廳Rincon Criollo，Jackson Heights/74th Street地鐵站外面的墨西哥捲餅（taco）和圖博小籠包（momo）餐車，素食者的天堂Samudra印度餐廳，Woodside遠近馳名的泰國餐廳SriPraPhai，Sunnyside的愛爾蘭酒館Copper Kettle，到長島市的M. Well Steak House和Mu Ramen都是七號地鐵沿線的代表性美食餐廳之一。不僅食物美味，價格上也通常比曼哈頓的餐廳親民的多。每年不同時間這些區會舉辦不同地域性的餐廳週，提供優惠的套餐服務，是紐約饕客們來皇后區嚐鮮的好機會。

多元文化也象徵著多元美食，從印度菜，日本拉麵，愛爾蘭酒館到墨西哥捲餅都可以在七號地鐵沿線找到口碑好的餐廳。（圖：作者提供）

觀光列車

七號地鐵沿線除了呈現不同族裔文化美食之外，也可以讓來紐約旅遊的遊客當作是一輛觀光列車。原本曼哈頓的終點站是遊客必訪在四十二街的紐約地標「時報廣場」，兩年前MTA完成了延宕多年的七號地鐵西延計劃，將終點站延伸到曼哈頓最西邊新開發的市鎮Hudson Yards，34 Street-Hudson Yards站是今年才新啟用的上東城Q線地鐵站外，紐約最新的地鐵站。這個紐約第二深的地鐵車站以大廳屋頂富麗堂皇的磁磚鑲嵌壁畫最為吸睛。出站後則是可以連接到曼哈頓高線公園（The Highline）的最北端入口和賈維次會議中心（Javits Center）。

七號地鐵西延計劃於2015年完工，終點站34 Street-Hudson Yards是紐約近年來最大的新建地鐵站。（圖：作者提供）

在離開曼哈頓前，七號地鐵也會停靠第五大道的紐約市立圖書館（New York Public Library）和公園大道上的大中央車站（Grand Central Terminal）等觀光景點。出了曼哈頓的第一站Vernon Blvd-Jackson Ave則是到長島市東河畔觀賞曼哈頓天際線和百萬夜景的最佳場所。在抵達皇后區終點站法拉盛前的111th St 和Mets-Willets Point這兩站則可以參觀皇后區美術館（Queens Museum），紐約科學館（New York Hall of Science）以及曾經在1964－65年舉辦世界博覽會的場地Flushing Meadows Corona Park。每年夏天的大聯盟季賽以及九月的美網公開賽期間七號地鐵也常擠滿了到球場看球的「紐約大都會」迷和網球迷。

七號地鐵沿線有許多紐約知名的觀光景點，大中央車站，Flushing Meadows Corona Park，大都會棒球隊主場Citi Field和長島市的Hunters Point South Park都很值得造訪。（圖：作者提供）

紐約優質地鐵路線之一

有別於一般人對紐約地鐵髒亂的印象，七號地鐵在民間組織The Straphangers Campaign所做的乘客評鑑報告中從1997到2016二十年間有九年都被紐約客列為最佳的地鐵路線，並且在最近連續三年蟬聯冠軍寶座。民眾們尤其對七號地鐵車廂清潔度和發車頻率上都相當滿意。不過畢竟是百年歷史的路線，因訊號故障影響行車順暢的事件較常發生，對於北皇后區主要依賴搭乘七號地鐵上班上學的人來說，還有很大可以改善的空間。

七號地鐵已經連續三年蟬聯紐約客評鑑最好的地鐵路線，主要是車廂乾淨，班次頻繁。（圖：The Straphangers Campaign）

七號地鐵還有一個是只有資深紐約客才會知道的門道，那就是「月台攝影」。不論是在Junction Blvd站，還是Sunnyside路段幾個站（33rd St, 40th St和46th St）以及Queensboro Plaza等車站月台都是絕佳拍攝鐵道或是曼哈頓天際線的地點。當興致來時，別急著出站，在月台上欣賞日落曼哈頓會是件很浪漫的事。

紐約市許多地鐵站髒亂不堪，七號地鐵沿線許多車站月台卻是「月台攝影」的好景點。（圖：作者提供）

旅行紐約，記得安排一趟沿著七號地鐵的景點之旅，看看與印象中很不同的紐約，才能更認識真正的紐約。