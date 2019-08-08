自由限時批》柯P劍指國會！藍綠將挫咧等？！

杭東

現階段郭、王、柯能否成為「三劍客」式的結盟？是另一回事。但柯P的「民眾黨」，顯然將是藍綠推選立委的「殺手」！該黨本身究能奪得多少席次？尚難估算；然可以斷言的是，不論藍、綠的主其事者，均很難扮演往昔強壯的「母雞」角色了！

簡言之，柯P的黨，是允許「雙重黨籍」，在針對藍綠參與立委初選「落選者」而言，頗具「吸引力」；就是可以隱性「加盟」（或入黨），作「破壞者」，甚至機會「敗部復活」當選的可能！

柯P淨會打政治權謀的如意算盤，卻不知自己4年多來的圖謀野心，亦復日積月累地被社會層層「卸妝」，逐漸顯露出真貌，縱使聰明一世，亦終將會被聰明誤！（讀者提供）

例如艱困地區，藍綠只能推一「強棒」應戰，必有黨內初選「落選者」（未必屬「二軍」），柯P黨可吸收運用，只要選情緊繃，可使藍、綠「厭柯」的一方，以「些微」差距落敗（約5千票上下。柯P自己連任亦只以3千多票險勝，致獲慘痛教訓）。試問，藍綠的選將是否不敢「得罪」柯P？若柯助一臂之力，可「反敗為勝」，反之，亦然。類此的藍綠選將，便須討好或「輸誠」柯P「老大」，自讓藍綠的主其事者的「母雞」角色，黯淡失色！

特別是被柯P視為「頭號政敵」的韓國瑜（曾鄙視韓為「草包」，認為唸的書只夠資格當「北農總經理」，現在居然成了國民黨總統候選人「得意忘形」），這下可被柯逮到「修理」機會，絕不會手軟！

是以，國民黨通過提名初選的「小雞」們，除了黨內不選立委者，痛批柯P組黨的不是，而大多是挫咧等！因為柯P的「超越藍綠」口號，易使藍綠的不滿者，會「主動」或「樂意」提供自己黨內的立委動態資訊，無異使柯P，得以按圖索驥「對症下藥」！例如「韓鐵粉」、「新潮流」者，皆將「盡入囊中」，只待時機「動刀」！一旦藍綠選情緊繃，實力旗鼓相當的地區，類此的候選人，就算和柯P「交陪」，主其事者只得「低聲下氣」，以顧全大局，這就是柯P組黨高招的地方，成事不足，敗事有餘！

柯P從政的奸巧絕不遜於曹操，能屈能伸又夠狠（無情。離開他的人，亦常爆料）！像為了打敗藍綠，就喊出「超越藍綠」！（毫無中心思想價值，就是幹掉「藍綠」罷了）以圖謀權位私欲，用一身醫生「白袍」，騙盡天下人！連旺中KINGMAKER，亦非其對手！（能善用市政資源以互利，人事的互通為通兩岸，以醫術騙取兩岸社會聲望。不同於韓對旺中，言聽計從）如今千方百計「勾引」郭台銘，就是只要能「幫襯」（像送個花籃、通個電話）一下，便可自抬身價，連閱驗俱豐的王金平，都一樣能騙取到合作，得以使其政治資本累積充電！例如立委選舉的巧門，如何運用資金、人脈、資源等等，王金平自是「政治導師」，並助其「穿針引線」，能說柯P只知「狂妄自大」，或是「媽寶」或「自戀狂」嗎？！他是台灣當前政壇最恐怖的「鐘樓怪人」！政治勾心鬥角的大內高手（宋楚瑜的精髓都被轉為己用），一旦台灣大位或國會落在柯P手中，再加上「兩岸一家親」，未來民主台灣前途，諒可知過半矣！

如今柯P黨的區域立委，柯就已表明要「提足」73席，縱未必如願，然對藍綠立委選情的「破壞力」，則不容小覷！而「初試新啼」，會予人有「新鮮感」，勢將在國會佔有「一席之地」的空間，足夠其在政壇合縱連橫揮灑！（註：立法委員總席次為113席。其中73席，原住民立法委員6席。另全國不分區及僑居國外國民立法委員34席。委員席次達到3席或以上之政黨可組成黨團；黨團未達五個時，得合組四人以上之政團。黨、政團以5個為限）

再者，藍綠黨員與柯P黨員的重疊性高，反易「暗通款曲」私相授受，供其驅使，使他更成了台灣政黨的「背後靈」，況且國會權力太大了；若再加上大位（即便是市長），仍能大小通吃，既簡便、省錢、省力又有利，好像天下便宜都讓他佔盡了？！

然則，人算不如天算，而人在做天在看！柯P淨會打政治權謀的如意算盤，卻不知自己4年多來的圖謀野心，亦復日積月累地被社會層層「卸妝」，逐漸顯露出真貌，縱使聰明一世，亦終將會被聰明誤！

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