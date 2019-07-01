台灣回憶探險團》1928.7.1 烏山嶺隧道貫通式

八田先生始終沒有忘記工程中犧牲的人們，在通水前夕於水庫內設立「殉工碑」，不分臺日依殉難時間一一刻上姓名排列紀念。

台灣回憶探險團

1928（昭和3）年7月1日，嘉南大圳的重點工程項目「烏山嶺引水隧道」舉行貫通儀式。

烏山嶺引水隧道出口附近。（http://library.jsce.or.jp）

由於嘉南大圳水利工程中，官田溪水量不足，無法供應水庫所需，故八田與一技師規劃了「烏山嶺隧道」，將水庫東側烏山嶺山脈鑿穿向另一邊的曾文溪取水。

這項重要的工程極為艱鉅，施工時曾挖到石油氣爆炸造成約50人傷亡，八田先生對此深感內疚，之後多次變更設計，歷經7年才將這條水道東西向幾乎沒有誤差的相會貫通。

八田與一技師銅像。（資料照）

為了慶祝此艱鉅工程完成，在1928年7月1日，於烏山頭展望臺舉辦貫通儀式。當天邀請了貴賓250名，參與工程的人員800多人，在片山州知事致詞後，於下午六點開始晚宴，現場舉辦園遊會及施放煙火。

兩年後，其餘的工程逐步完工，於1930年4月10日正式通水，源源不絕的水通過這條引水隧道注入水庫中。兩週後（1930年4月25日）於嘉義公會堂舉辦竣工式，自此原本貧瘠的嘉南平原搖身一變成為臺灣的重要榖倉。

八田先生始終沒有忘記工程中犧牲的人們，在通水前夕於水庫內設立「殉工碑」，不分臺日依殉難時間一一刻上姓名排列紀念（下圖）。

烏山頭水庫殉工碑。（圖片：Wikimedia Commons）

殉工碑下方正面刻有八田與一親寫的碑文，餘三面則刻了死難者的名字。（圖片：台南縣新嘉國小˙嘉南調查隊網頁）

當我們享受建設帶來的成果時，也一起來感謝曾經為這塊土地付出心力的前人們吧！

本文經授權轉載自台灣回憶探險團 1928.7.1 烏山嶺隧道貫通式

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法