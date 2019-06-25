台灣回憶探險團》1950.6.25 韓戰爆發

臺灣戰後的命運就是如此曲折而複雜，從一開始被軍事代管、之後被中華民國政權選為逃亡地而惹上中共、韓戰爆發後美國的介入使得外來中國政權在臺長期極權統治，沒有自己國家的臺灣人只能在無奈中任人支配擺佈。

台灣回憶探險團

1950年6月25日，北韓全面朝南韓發動攻擊，韓戰爆發。

韓戰中的韓國國民。（維基共享）

黨國教育長期灌輸我們：

「要不是我們帶來黃金建設臺灣，你們早就完了」

「要不是我們守護臺灣，你們早就被中共統治了」

聽慣這些說法，難道不覺得奇怪，一路被打趴逃竄追殺到無路可逃的殘兵，為什麼逃來臺灣忽然就能抵抗中共了？

而這些黨國教育也給我們一種臺灣戰後理所當然歸中華民國所有的印象，「馬關條約失效」、「開羅宣言」、「波茨坦宣言」之類的論調相信大家都聽到耳朵長繭了。

但事實上，臺灣戰後的歸屬及命運是一連串各方勢力消長衝突下的總結，過程中充滿變化與不確定性，絕非如黨國教育所言的「理所當然」。而在這些變局中，1950年爆發的韓戰可以說決定了臺灣往後數十年的命運至今。

事情從二戰日本戰敗後說起，戰勝的盟軍委請蔣介石派員來臺接受日本投降，在簽約確定歸屬前對臺進行軍事代管。但這齣劇本在1948年起了變化，蔣介石在國共內戰中節節敗退，開始有了「到底誰代表中國？」的疑問。

但這齣劇本在1948年起了變化，蔣介石在國共內戰中節節敗退，開始有了「到底誰代表中國？」的疑問。（維基共享）

同時蔣開始將一些機構人員陸續撤往臺灣，未來將臺灣作為逃亡地點態勢明朗，中共也意識到這點，原本支持臺灣獨立的立場在1949年初轉變為要「收復臺灣」（想想與中素無冤仇的臺灣是怎麼惹上中共的？）。

而美方對於中國內戰的變化，也開始考慮承認中共為中國合法政權且愈來愈積極但卻碰了釘子，但同時美方內部也傳出有將臺灣轉由盟軍、聯合國或美國…管理，以免臺灣落入中共手中形成太平洋海島反共的戰略防線缺口的主張，而引起蔣介石跳腳（國史館蔣中正總統文書：https://goo.gl/iZf8An）。

1949年，蔣介石殘兵陸續逃亡至臺灣，衰尾的臺灣也因此成為中共著手攻擊的目標，而蔣介石面臨被美方放棄兼大量殘兵軍餉即將斷炊的窘境，大量臺灣人被徵召至前線替其抵擋追兵。另一方面中共在古寧頭戰役失利後，意識到要渡海攻臺需要爭取蘇聯支援建立海空軍，之後在蘇聯、朝鮮、中共一連串決策選擇下，韓戰於1950年6月爆發。韓戰局勢的變化，使得美方對蔣轉而支持，源源不絕的美援挹注下，使臺灣成為美國太平洋海島反共的戰略防線之一，同時也使得已在中國遭殲滅的中華民國政權得以長久寄生在臺灣遂行極權統治。

順時針方向從上到下：長津湖戰役中撤退的美國海軍陸戰隊；聯合國軍在仁川登陸；在美國M46巴頓戰車前面的南韓難民；美國海軍陸戰隊在巴多梅羅·洛佩茲中尉率領下登陸仁川；F-86軍刀戰鬥機。（維基共享）

臺灣戰後的命運就是如此曲折而複雜，從一開始被軍事代管、之後被中華民國政權選為逃亡地而惹上中共、韓戰爆發後美國的介入使得外來中國政權在臺長期極權統治，沒有自己國家的臺灣人只能在無奈中任人支配擺佈。

而了解來龍去脈的人，只能看著腦被洗得死去活來的歷史文盲三不五時冒個兩句

「要不是我們帶來黃金建設臺灣，你們早就完了」

「要不是我們守護臺灣，你們早就被中共統治了」

歷史文盲 邏輯智障 文化白痴 通常是三位一體

三聲無奈

本文經授權轉載自台灣回憶探險團 1950.6.25 韓戰爆發

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