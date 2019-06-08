紐約地途》紐約週日尋寶好去處Grand Bazaar NYC

不少來紐約旅行的朋友都會問，紐約有什麼代表性的東西可以當紀念品，除了「我愛紐約」的Ｔ恤和馬克杯那些賣給觀光客的東西外，其實並沒有什麼代表性的物品。但如果來逛跳蚤市場，找個大半世紀前的精美餐具，古董相機還是簡單的風景明信片，這樣帶著在紐約尋寶回憶的紀念品才更具價值吧。

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雖然現在時代進步，科技日新月異，許多日常生活用品都著重在現代感，未來感的設計上，但追求現代科技的人看到半個世紀或甚至更久以前的東西，往往會因為早年器物直接並且實用的設計而獲得一些復古思潮的啟發。這也是為什麼逛跳蚤市場是一個會讓人迷戀的活動。不只是因為「別人的垃圾，可能是你的寶藏」，用80年前出廠的鑄鐵鍋煎牛排，或是牆上掛著古典框架的穿衣鏡，也可以顯露出個人獨特的品味與時尚。

「別人不要的東西可能是我的寶藏」讓逛跳蚤市場變成一個很有樂趣的尋寶經驗。（圖：作者提供）

一般人對美國跳蚤市場的印象是在鄉下或郊區空曠的公園廣場，當地居民與古董交易商將自家收藏或是親朋好友留下來的各式傢俱，藝術作品，鍋碗瓢盆，五金工具，服飾唱盤，甚至是泛黃的舊照片以及明信片等分別標價後，自己找一小塊空間，準備幾張方桌或直接鋪個毯子放在地上，就可以開始販賣了。也因為是在戶外，通常春天到秋天是逛跳蚤市場的最佳時候。紐約上州地區有多個跳蚤市場像是Woodstock的Mower’s Market和Stormville Antique Show & Flea Market在週末假日都會吸引許多紐約客驅車前往挖寶。

紐約上州有包括Woodstock的Mower’s Market在內多個週末跳蚤市場，常常可以發現珍貴稀有的物件。（圖：作者提供）

如果沒有交通工具，不方便出城，其實在紐約市內也有幾個跳蚤市場值得去逛。近年相當受歡迎的Brooklyn Flea，每個星期六和星期天會分別在兩個地點舉行。除了真正販售舊物古董收藏，也融入許多紐約當地手作工作者的攤位。另外在皇后區的LIC Flea & Food以及另一個在布魯克林的Bushwick Market也是許多紐約客不用出城就可以挖寶的二手舊物市集。但紐約市規模最大，歷史最久之一的跳蚤市場則是在曼哈頓上西城的Grand Bazaar NYC，是喜歡逛跳蚤市場或市集的人絕對不能錯過的。

近年在DUMBO的Brooklyn Flea以及Bushwick的Bushwick Market規模雖然不大，但都成為紐約客挖寶的熱門去處。（圖：作者提供）

Grand Bazaar NYC並不像是在伊斯坦堡的Grand Bazaar位於古色古香的歷史建築中，而是全年無休，每個星期天在一所紐約市公立初中The Computer School的校園操場以及校舍地下一樓，涵蓋室內與室外，總面積達四萬三千平方英尺的市集。Grand Bazaar NYC的前身是GreenFlea Market，是在1982年由幾位學生家長發起為他們小孩學校募款的小型庭院特賣會（Yard Sale），後來參與這特賣會的家長越來越多，市集規模也越來越大。之後成立專門營運組織，並且開始招攬來自紐約當地的手作工作者和古董交易商來此設攤。難得的是，這裡所收取的攤位費用是百分之百全部捐出用來幫助當地附近四個公立中小學超過四千名學生準備所需的教學設施，書籍讀物的添購以及藝術相關的課程等。

位於曼哈頓上西城一所公立初中校園的Grand Bazaar NYC是紐約規模最大的跳蚤市場，主辦單位所有來自承租攤位的收入都用在當地社區中小學的教育用途上。（圖：作者提供）

2016年時，已經有上百個各種攤位每個星期天在這裡營業，為了彰顯這個市集的多樣性，承辦單位將GreenFlea Market改名為Grand Bazaar NYC，在夏天旺季的時候更有超過兩百個賣家在此設攤，是紐約規模最大的跳蚤市場。

在Grand Bazaar室內部分的攤位是真正對挖寶有興趣的內行人一定要逛的部分。不難找到七八十年甚至上百年狀況相當良好的古董器物。（圖：作者提供）

許多人來Grand Bazaar時可能會因為逛在操場上的戶外攤位，就已經目不暇給，覺得東西看不完而錯過其實更精彩也更容易挖到寶物的室內部分。可以想像在室外的攤位，必須承受風吹雨打太陽曬的環境，所以以較年輕的攤商為多，他們也來自紐約市各個地區。如果到室內部分，就可以發現大部分的顧攤的都是上了年紀，六七十歲並且就住在附近的人。他們所展示販賣的東西就都非常特別而且具有歷史價值。每個物件都會標上大約年代，甚至有超過百年的，是認真尋寶者一定要瀏覽過的攤位。除了物件本身是古董外，這些擺攤的長者，其實就是一部紐約市的活歷史課本。跟他們詢問物件的歷史還可以聊上紐約過去的種種，他們也都樂於分享自己生活上的所見所聞。

這裡許多攤商都是在當地社區生活多年的年長居民，除了對所販售物品如數家珍，也很樂意和顧客閒聊紐約市過去的歷史。（圖：作者提供）

既然是紐約市最大的跳蚤市場，滿足逛市集民眾口腹之慾的美食攤位也是不可少。來自拉美，東歐和亞洲食物的攤位也呼應Grand Bazaar的豐富內容。另外主辦單位也會應景的配合不同時序節日設置主題，邀請攤商來販售特別的物件。像是「美國冰淇淋日」時就會有紐約多家知名工匠冰淇淋店來擺攤，萬聖節則有應景的古董裝飾藝品和變裝道具銷售，以及聖誕新年假期的禮品展等。

Grand Bazaar市集有一個美食專區，提供來自多國傳統美食。（圖：作者提供）

不少來紐約旅行的朋友都會問，紐約有什麼代表性的東西可以當紀念品，除了「我愛紐約」的Ｔ恤和馬克杯那些賣給觀光客的東西外，其實並沒有什麼代表性的物品。但如果來逛跳蚤市場，找個大半世紀前的精美餐具，古董相機還是簡單的風景明信片，這樣帶著在紐約尋寶回憶的紀念品才更具價值吧。

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