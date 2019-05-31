紐約地途》來紐約必訪的多元創作藝術空間Pioneer Works

喜歡藝文活動的人，在紐約除了可以大啖知名美術館，博物館所端出的名菜之外，參觀重視與社區交流互動的中型藝文中心，則像是品嚐咖啡店裡精緻美味的蛋糕甜點一樣，是一種深入體驗紐約客日常生活一個不錯的途徑。Pioneer Works正是紐約市這類藝文中心的首選之一。

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紐約市一整年的藝文展覽活動如滿天星斗，數都數不完。不少美術館和藝文中心為了鼓勵紐約客能多來參觀接觸這些展覽，會特別選在每個星期或每個月固定一天當成免費或優惠入場的活動時段。像是惠特尼美術館每週五晚上，古根漢美術館每星期六晚上的「隨意付（Pay What You Wish）入場時段」，還有布魯克林美術館由大型零售業者Target所贊助的First Saturdays每個月第一個星期六下午五點之後免費活動，讓紐約客任何時候興致來時可以安排一兩個展覽活動與朋友一起參加，或是為自己調劑一下平日辛苦工作的日常生活。

而星期天下午通常是週末假日活動接近尾聲的時候，準備回家收心，迎接藍色星期一的到來。不過如果剛好碰上每個月的第二個星期日，那其實這個週末就可以延伸到星空璀燦的夜晚。因為那是在布魯克林Red Hook地區的多元藝文創作空間Pioneer Works每個月的Second Sundays特別展覽與開放工作室活動。

在布魯克林Red Hook的Pioneer Works每個月的第二個星期天下午會舉辦Second Sundays活動，很受紐約客的喜愛。（圖：作者提供）

Pioneer Works是2012年六月由藝術家Dustin Yellin成立的一個非營利多領域藝術文創中心，整個中心是在一棟1866年就蓋好的紅磚廠房，當時是一個打造鐵軌和製糖機器的鑄鐵工廠。建築室內部分就佔地兩萬七千平方英尺，而且屋頂高達13公尺。經過建築師Sam Trimble的精心設計，幾乎將內部所有磚牆打掉，只剩下巨大的木樑。重新規劃的建築變成一個一樓挑高的主展場，二三層樓另有較小的展示空間，藝術中心的辦公室以及多間有駐村藝術家的工作室。而建築外有一個面積約半英畝的空地也經過景觀設計變成一個可當作戶外展場和休憩的花園。

Pioneer Works是一個多領域的藝文創作展示空間，本身建築可以追溯到1866年的鑄鐵工廠。高挑寬廣的空間與戶外花園是她得天獨厚的環境條件。（圖：作者提供）

Second Sundays的活動內容包括參觀原本就在進行中的主要展覽，參觀這裡駐村藝術家的工作室，以及為這一天特別安排的活動如在戶外花園觀星，結合科技與創作的入門手作工藝。還有樂團或是DJ現場音樂演出。這樣的活動自然也少不了來自紐約當地的美食和飲料攤位。

Second Sundays除了可以參觀進行中的藝展外，也會提供多樣讓民眾參與進行手作的活動。（圖：作者提供）

第一次來這裡是2018年春天裝置藝術家Anthony McCall的Solid Light Works光的藝術展。因為展覽性質，除了投射出的光線外，所有空間必須接近全黑而且是吸光的表面，所以當時並沒有感受到主展場的寬廣。那次展覽在紐約造成極大轟動，展期結束的那一個週末，Pioneer Works特別舉辦了一個33小時馬拉松式的開放活動。星期天凌晨三四點到展場，竟然還有相當多的人靜靜的或躺或坐在地板上。聽著低沈空靈的音樂，感受那「黑暗之光」的美麗。

2018年初Pioneer Works展出Anthony McCall的Solid Light Works在當時吸引無數紐約客前來參觀，是Pioneer Works代表性的展覽之一。（圖：作者提供）

除了展區定期的展覽外，Pioneer Works也是一個讓自由藝術家可以申請駐村的地方。駐村創作項目包括了視覺藝術，科技，音樂以及敘事性藝術等四種領域，為期從一個月到半年不等。在每個月的Second Sundays活動中，所有駐村藝術家會開放其工作室，讓前來參觀的民眾有機會可以一睹他們正在進行中的創作，並且可以與藝術家們互動交流。

Pioneer Works有提供給自由藝術家的駐村計畫申請，內容包含視覺藝術，科技，敘事性藝術與音樂四個領域。（圖：作者提供）

Pioneer Works算是一個中型社區導向的藝術中心，因此除了提供藝術家創作的空間與安排藝展外，和社區的互動，讓社區年輕學生族群對於藝術創作產生興趣也是這個組織的宗旨之一。每年從五月到九月之間的每個星期三和星期四分別會有「社區午餐會」與下班後的Happy Hour活動，午餐會是請來布魯克林當地受歡迎的餐廳主廚或是廚藝學校的廚師來現場做外匯，讓參加民眾可以認識社區裡的美食餐廳，也同樣可以與駐村藝術家共餐交流。Happy Hour同樣有社區餐廳提供的簡單食物與酒水，還會請來DJ或是音樂團體在藝術中心的戶外花園表演，讓社區裡的家庭可以在午後不一定要去酒吧或餐廳，也可以在充滿藝術創作氣息的空間放鬆一下。

與社區民眾的互動，鼓勵民眾參與接觸藝文活動是Pioneer Works成立的宗旨之一。（圖：作者提供）

受NYC Ferry 南布魯克林航線啟用之賜，即使不是住在布魯克林，想從曼哈頓來Pioneer Works參觀的話，可以從曼哈頓下城的第十一號碼頭搭NYC Ferry的南布魯克林（South Brooklyn）航線到Red Hook這一站。以這個方式來Pioneer Works還多了可以從海上欣賞曼哈頓天際線的附加價值，並可省去搭地鐵再換公車的舟車勞頓。如果是週末來訪，Red Hook的水岸可以遠眺自由女神和紐約港景色，是一個可以延伸的行程安排。

喜歡藝文活動的人，在紐約除了可以大啖知名美術館，博物館所端出的名菜之外，參觀重視與社區交流互動的中型藝文中心，則像是品嚐咖啡店裡精緻美味的蛋糕甜點一樣，是一種深入體驗紐約客日常生活一個不錯的途徑。

Pioneer Works正是紐約市這類藝文中心的首選之一。

Pioneer Works：159 Pioneer Street, Brooklyn, NY, 11231

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