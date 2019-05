紐約地途》紐約皇后區的瑰寶：皇后美術館

許多人來紐約都以曼哈頓或布魯克林為主,但要真正深入認識紐約,皇后區也有許多地方值得探訪,例如皇后美術館。

紐約市大大小小的博物館美術館有超過一百間,最為一般人所熟悉的像是大都會美術館,現代藝術美術館,古根漢與惠特尼美術館等都是在曼哈頓。而布魯克林美術館(Brooklyn Museum)近年搭上國際間「布魯克林風潮」,結合國際級的展覽和與當地社區互動合作的計畫,也成為最受紐約客喜愛的美術館之一。同樣也是比較以社區取向的皇后美術館(Queens Museum),雖然不像其他知名美術館為人所矚目,但她卻是真正旅遊玩家必訪的紐約隱藏景點。

1972年才成立,位於皇后區「法拉盛草原可樂那公園(Flushing Meadows Corona Park)」的皇后美術館本身就一個充滿歷史故事的建築。事實上,這個有雅典神殿風格的建築是為了1939年第一次在紐約市舉行的世界博覽會的「紐約館」而興建。當時的名稱為「紐約城市館(New York City Building)」,是當年為了世博會所興建唯一的非臨時性建築。許多人不知道的是,1945年聯合國成立後,在曼哈頓現在聯合國總部尚未完工之前聯合國的機構是分散在紐約市裡幾個不同的地方。而1946年到1950年之間的聯合國大會就是在這棟建築內舉行。也就是說皇后美術館的前身曾經短暫的擔任聯合國總部的重要歷史角色。

1972年成立的皇后美術館前身是1939年與1964年紐約市舉辦兩次世界博覽會紐約館所在,2013年經過大規模整修後,成為皇后區主要藝文展覽場所之一。(圖:作者提供)

1964年紐約市在同一個地點舉辦第二次世界博覽會,「紐約城市館」再度被用來當作紐約館。為了這次的世博會,整個建築也做了一些整修和新的裝置。其中最有名的就是在當年是全世界尺寸最大的城市模型「紐約市全景模型(The Panorama of The City of New York)」。由模型建築師雷蒙列斯特(Raymond Lester)團隊所操刀的紐約市全景模型動用了超過一百人,在佔地9335平方英尺的面積上以1:1200的比例將紐約市五個行政區的景觀鉅細彌遺的打造出來。花了三年的時間所製作的模型在1964年完工後,列斯特團隊每幾年便會將後來紐約新建的建築補上,直到1992年為止。現在所看到的模型是呈現1992年之前在紐約市所興建的建築景觀。

為1964年紐約世博會所製作的「紐約市全景模型」在當時是全世界規模最大的景觀模型。(圖:作者提供)

來看這個紐約市全景模型等同於用鳥瞰的角度來認識整個紐約市的相關地理位置,除了繞一圈細細觀賞紐約各區景觀外,還有一個很特別的地方就是製作團隊在拉瓜地亞機場(LaGuardia Airport)的上方架設了有兩架客機輪流起降的系統。飛機每隔幾分鐘就會起降一次,讓整個靜物模型多了生動的感覺。2009年皇后美術館還發起一項募款的認養計畫, 最低只要一百美金,便可以認養這紐約市模型裡的一間公寓。如果想認養一棟大樓或規模較大的建築,所需要的費用就會超過千元美金或更多,可說是一個升級版的紐約市大富翁遊戲。

「紐約市全景模型」耗時三年完成,還包括拉瓜地亞機場飛機起降裝置。目前的模型是呈現上紐約市1992年以前的建築景觀。(圖:作者提供)

皇后區美術館因為離台灣人聚集的法拉盛市中心不遠,與台灣也有相當的淵源。2009年美術館斥資七千多萬美金的經費進行館內重建整修工作,在那之前紐約台僑與扁政府時期的外交部和文化部合資捐贈了25萬美金給館方獲得重建後的皇后美術館內一處展覽空間的命名權,於是「台灣藝廊 (Taiwan Gallery)」便成為美術館內的一個永久展示空間。2014年台僑領袖黃再添,陳隆豐與陳秋貴等發起成立的「台美文藝協會(Taiwanese American Arts Council)」也時常為旅美的優秀台灣藝術家在皇后美術館舉辦展覽。每年夏天的Passport Thursdays是美術館播放各國電影的戶外活動,也都會有台灣電影登上這裡的大螢幕。

皇后美術館與紐約台灣僑界有不錯的關係,其中一個展館為「台灣藝廊」。(圖:作者提供)

除了年度與季節性的展覽外,包括前面提到的紐約市全景模型在內的皇后美術館本身館藏也很值得參觀。其中一個展館就是展出超過一萬件1939年與1964年兩次世界博覽會相關的物件,可以體驗在那個年代對於未來世界的憧憬,並以現在的生活經驗來驗證那時候的概念是否真的實現。另外非營利組織The Neustadt 所收集的紐約珠寶名店Tiffany & Co.創辦人查爾斯.蒂芙尼(Charles L. Tiffany)的兒子路易斯.蒂芙尼(Louis C. Tiffany)的精美藝術玻璃工藝會輪流在皇后美術館展出。也有介紹蒂芙尼於十九世紀末在皇后區設立藝術玻璃工廠的歷史。如果對紐約市的水文歷史有興趣,皇后美術館裡有一座為1939年世博會製作的紐約市水源地理模型,以及介紹這些水源區如何經由不同水道將生活用水運送到紐約市的珍貴歷史資料。

皇后美術館的經常性展覽包括蒂芙尼在皇后區的藝術玻璃工廠資料與路易絲蒂芙尼精美的藝術玻璃作品。另一個則是紐約市水文地理模型,記錄紐約市幾百年來的供水系統。(圖:作者提供)

為了與當地社區互動和賦予教育功能,皇后美術館在二樓有一個Partnership Gallery,讓與館方有合作的社區非營利組織可以提供藝術家們展示作品的機會。

「台美文藝協會」也是美術館合作對象之一。在一樓咖啡館旁有一間「明日城市藝術實驗室(Cities of Tomorrow Art Lab)」提供許多環保素材讓小朋友可以發揮想像力創造都市生活相關事物的模型,寓教於樂。

皇后美術館很重視與社區藝文團體的互動合作與館方本身的教育功能。(圖:作者提供)

就像逛曼哈頓大都會美術館的人,往往也會同時到旁邊的中央公園走一走一樣,來皇后美術館參觀,也可以在美術館所在地的可樂那公園逛逛。兩個1964年紐約世博會留下來的地標遺址,直徑37公尺,高度43公尺的不鏽鋼地球模型Unisphere和在電影Men in Black出現過69公尺高的天文塔都是民眾打卡聖地的紐約地標之一。夏天時在Unisphere下的噴泉啟用,更是紐約市一個熱門的避暑勝地。

可樂那公園裡有兩個1964年紐約世博會留下來的建築,地球模型Unisphere和天文塔,是紐約市熱門的打卡景點,也是參觀皇后美術館後可以參觀的地方。(圖:作者提供)

許多人來紐約都以曼哈頓或布魯克林為主,但要真正深入認識紐約,皇后區也有許多地方值得探訪。想要全面了解紐約市,皇后美術館是一個不能錯過的地方。

