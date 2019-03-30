紐約地途》把紐約尼克隊賣了吧！

紐約客或是尼克迷唯一的希望在於Madison Square Garden的使用執照租約在2023年到期，紐約市已經表明，因為賓州火車站的擴建計畫，執照不會再延續。James Dolan勢必要為尼克隊另找地方落腳，或是，如紐約客球迷所願：把球隊賣出去，把問題丟給別人。

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那天在看NBA布魯克林籃網隊球賽轉播時，螢幕底下其他比賽分數跑馬燈出現紐約尼克隊正落後來訪的多倫多暴龍隊二十幾分的比數。突然心裡頗有感慨，這支在我國中開始關注NBA球賽，經歷高中大學，再到紐約唸書成為紐約客後最支持的球隊，今年的戰績竟然落到全聯盟最後一名，82場賽事的球季已經到了尾聲，勝場卻還不到十五場，大概要創下隊史戰績最差紀錄的笑柄球隊。

紐約尼克隊過去十多年來一直是NBA球迷中的笑柄。戰績慘不忍睹。（圖：作者提供）

來美前就會喜歡紐約尼克隊是因為在「大中鋒」時代的八零年代NBA，喬治城大學出了一位超級中鋒派翠克．尤英（Patrick Ewing）。1985年他以NBA選秀狀元身份被紐約尼克隊選走，雖然那時候對於自己以後會來紐約唸書生活八字都沒一撇，但只要台灣有轉播NBA球賽，尤其是有尼克隊的比賽幾乎都沒錯過一場。尼克隊算是NBA 1946年開始以來的創始球隊之一。七十多年的歷史卻只有在1969-70和1972-73兩個球季拿過冠軍 。也就是說紐約尼克隊的球迷已經快五十年不知道什麼是冠軍滋味了。

紐約尼克隊隊史唯二兩次總冠軍是由Walt Frazier和Dick Barnett領軍的1969與1972年球隊。（圖：作者提供）

1993-94年是來紐約唸書的第一年，剛好踫上之前已經連續六年打入季後賽，但冠軍之路被底特律活塞隊和芝加哥公牛隊擋住，那一年終於打進總冠軍賽的歷史時刻。窮學生沒辦法買票去現場看球，也沒有裝有線電視，不過至少可以透過收音機，聽播報員栩栩如生，宛如在現場的實況轉播。也發現其實那是對訓練英文聽力非常有用的一種方式。雖然那一年尼克隊終究沒拿下冠軍，但之後一直到2000-01球季每年都還是能打進季後賽，甚至是在1998-99年球季跌破球迷專家眼鏡，又打進NBA總冠軍賽。尼克隊在紐約客心中的地位跟洋基其實是不相上下的。

派翠克．尤英在尼克隊的球員期間兩次打入NBA總冠軍賽，但都鍛羽而歸。（圖：作者提供）

從2001開始到現在卻是紐約尼克隊最黑暗的時期，這一切大概都要歸因於1999年後現在的老闆James Dolan從尼克隊所屬的家族企業Cablevision中接掌麥迪遜花園廣場（Madison Square Garden）以及旗下球隊（當時是尼克隊和冰球的遊騎兵隊）的經營開始。不僅將原本算是常勝軍的尼克隊搞臭，自己也因而成為最被紐約客憎恨的球隊老闆。

二十年來，James Dolan在經營球隊所犯下的錯從對球員的尊重，到球隊形象的公關處理，再到毫無章法的亂撒錢簽下沒用的球員，罄竹難書。但其中這三件事是最讓紐約客無法釋懷的。

不尊重尤英，連助理教練位置都不給他 雖然尤英在紐約尼克隊的生涯中沒有拿到NBA總冠軍，但他在紐約的那些年間只有頭兩年沒打進季後賽，生涯中入選十一次明星隊，兩次奧運籃球賽冠軍。他在紐約的聲望絕對是可以和洋基隊的Derek Jeter相比擬。退休後尤英展現出對未來在尼克隊擔任教練或球隊管理有濃厚興趣，也願意從基層位置做起。但James Dolan並沒有這樣安排。一開始尤英也不以為意，到其他隊伍擔任助理教練工作。幾年下來已經有一些教練經驗的尤英還是釋出願意回到紐約的訊息，但尼克隊始終無動於衷，只有後來問他有沒有興趣來當尼克隊小聯盟的教練，連一支球隊許多助理教練的位置都不願意給他。最後尤英選擇到大學母校喬治城大學擔任教練，紐約客幾乎一面倒的認為James Dolan對待這樣一位對球隊有如此貢獻，聲望之高的球員非常不厚道。

亂撒錢簽下名過其實的球員

雖然尼克頓與其他球隊一樣有總經理負責球隊人事和球員交易簽約之事，NBA內部都知道James Dolan自己喜歡將人事大權一把抓，也一直會介入球員交易事情。或許也因為這樣，他聘請來的總經理都非常沒有效率或是成績很差。球員簽約都是要看老闆喜好而定。因為同期間紐約市又有喜歡大撒幣的洋基老闆喬治．史坦布瑞納，James Dolan不想讓喬治專美於前所以也同樣花許多冤望錢在表現很差的球員身上。他花一億美金在Allan Houston身上，三千萬美金在現在沒人記得是誰的Jerome James，另外從公牛隊交易來五千六百萬身價的Eddie Curry，也被證明是賠錢貨。但這些都讓尼克隊達到薪資上限，並且丟掉許多第一輪新秀選秀權。尼克隊不僅戰績差，還根本沒有能力重整球隊。一直到現在這些因果都還是造成球隊表現不佳的主因。

「甜瓜」Carmelo Anthony是尼克隊管理階層用高薪以及選秀權換來簽下明星球員卻失敗的眾多例子之一。（圖：作者提供）

棄球團形象不顧，只想依賴娛樂圈名人場邊看球 James Dolan當尼克隊老闆其中一項最糟糕的事情就是請來名人堂控衛Isiah Thomas來當球隊總管。他處理球員交易的事情一塌糊塗之外，還在2007年被球團員工因為性騷擾而一狀告上法遠。最後結果是球團必需付出一千一百萬美金和解。如果就因此離開球團，做好損害控管也就罷了，沒想到Dolan一直把Thomas留在球團內，甚至在2015年又聘請他擔任集團下的WNBA女職籃New York Liberty總裁。讓紐約關注兩性平權運動和許多球迷驚呼不可思議。

與球隊戰績相較之下，尼克隊老闆更在乎有沒有知名人物來場邊看球。James Dolan也是現任美國總統川普在紐約的重要金主之一。（圖：作者提供）

再來是他換來一個超級明星球員但卻不是一個好的球隊領袖Carmelo Anthony（甜瓜）。雖然球隊戰績似乎稍有好轉，但也都是免強擠進季後賽，然後第一輪就出局。但2012年林書豪短暫的「林來瘋現象」出現後，甜瓜對林書豪搶走他的鎂光燈非常不是滋味，其實暗中和當時教練伍森運作壓制林書豪鋒芒的動作非常明顯。媒體輿論也都有所批評。這樣知名程度的球星竟然會對一位突然竄起亞裔球員吃味，已經是非常幼稚之舉。但James Dolan卻對於這種現象視而不見，完全沒做任何勸說的動作，然後就在2012球季結束後沒有繼續和可以吸引紐約大批亞裔球迷的林書豪簽約，讓他去休士頓火箭隊了。

「林來瘋現象」在紐約有如曇花一現，很大原因是甜瓜和教練對林書豪的壓制，還有球隊老闆對這個現象的視而不見。（圖：作者提供）

另外和尤英同時期也非常受紐約客喜愛的尼克隊名將Charles Oakley一直對球隊過去十幾年來一塌糊塗的狀況時常公開批評管理階層人員。兩年前在一場比賽中Oakley直接對坐在附近的老闆James Dolan嗆聲。結果Dolan竟然直接叫警衛來把Oakley驅逐出場，並且禁止他未來再進入球場一步。戰績已經墊底的球隊結果博得的新聞版面卻是老闆將廣受紐約客喜愛的尼克隊前球員逐出場的負面頭條，實在讓人搖頭。反正James Dolan只希望有名人坐場邊看球，贏不贏球對他來說不是那麼重要，許多原本是紐約尼克隊忠實球迷如我其實已經對尼克隊隊史上最慘的時代感到羞愧。但更讓人無解又無奈的是尼克隊有這樣的老闆，實在看不到會有突然出現希望曙光的那一天。

日前同樣在尼克隊主場球賽中James Dolan因為球隊大幅落後而先離場，一位觀眾看到他就對他大喊「把球隊賣了吧！」，Dolan聽到後笑笑的走過來對那位觀眾說「好好享受在電視機前看球吧」，然後那位觀眾便被驅逐出場，以後也不得再進入球場看球。

紐約尼克隊主場Madison Square Garden租約到2023年結束，市政府將不再續約，在那之前或許是現在老闆將尼克隊脫手的一個機會。（圖：作者提供）

紐約客或是尼克迷唯一的希望在於Madison Square Garden的使用執照租約在2023年到期，紐約市已經表明，因為賓州火車站的擴建計畫，執照不會再延續。James Dolan勢必要為尼克隊另找地方落腳，或是，如紐約客球迷所願：把球隊賣出去，把問題丟給別人。幸好筆者早已看透這一切，宣示只要Dolan一天是尼克隊老闆，就一天不會回歸成尼克隊球迷。

有布魯克林籃網隊打得好好的，不是嗎？

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