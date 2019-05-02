紐約地途》住紐約市買車是找麻煩

來紐約市生活想要買車？請務必三思而後行。

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剛來紐約唸書的第二年搬到校外比較遠的地方，當時顧慮到有時候在實驗室會忙比較晚，搭地鐵通勤可能會花太長時間，同時還要擔心九零年代布魯克林夜晚偶而會聽到槍聲的治安所以跟學長買了一部二手車代步。那時候的油錢大概一加侖美金1.2美金左右，車子的第三責任強制險大約七八百元一年。雖然舊車難免需要維修保養，但養車的花費上到還可以接受。也因為有那輛車，幫助喜歡到處探險的我對於紐約各區的認識能夠更為深入。不過畢業後，隨著對紐約更加熟悉，知道如何善用大眾交通工具，加上那部老爺車也是到了功成身退的歲數，於是決定不再開車，以地鐵通勤，同樣也是來去自如，非常方便。

在紐約生活到底需不需要擁有一部車的討論一直是見仁見智。通常有小朋友或年長者的家庭會傾向有部車，畢竟推著嬰兒車進出對老弱婦孺相當不友善的紐約地鐵站是一種體力和脾氣的考驗。而且有小孩的家庭在日常生活用品的需求也會大量一點，有車子在採買方面會方便許多。遇到週末假日要全家出遊也相對方便機動。不過傾向不需要擁有一部車的紐約客可能可以列舉八百項不利於在紐約開車的例子來支持他們的看法。筆者就是他們的其中之一。

生活在紐約需不需要擁有一部車子一直是紐約客各有見解的話題之一。（圖：作者提供）

在紐約市擁有一部車主要有哪些麻煩呢？

停車問題

能不能讓愛車在夜晚有個安全的地方停放，是想買車者必須考慮的事情。在紐約除非你是住在獨棟別墅或是有附車位的公寓，否則看你住的地區要準備一個月多花三百到一千之間美金的車位租金（紐約市平均停車月費為430美金）。如果是計劃買有附車位的房子公寓，大概要多準備一到十萬美金之間的購屋預算。當然有些社區可以路邊停車，不過每個星期其中一天或兩天的早上，就必須因為掃街而移動車子。開車的人像玩大風吹一樣四處繞等看看不用掃街的那一邊有沒有車子離開，趕快去搶位子。而且如果必須出城超過一個星期，就會面臨遇到掃街日子無法移車，只能請求朋友幫忙，或是必須另外花錢找停車場停放，相當不便。

紐約市的交替掃街清潔計畫讓沒有車庫的開車民眾每個星期至少要移車一到兩次。（圖：作者提供）

也別去想上班時間要開車進曼哈頓。一般計時停車路段只能一次最多停一至兩小時，之後便要再回來投錢。而且平常上班日曼哈頓商業區許多路邊停車都是只給車牌掛商業用的車輛使用。最氣的是，對停車規則不熟的人，常常看到停車繳費機器，開開心心的繳錢，把停車單放在車上，回來後卻在擋風玻璃看到一張刺眼的罰單，才恍然大悟，這些停車是給商業用車的規矩。如果是停私人商業室內停車場，計費則是以半小時為單位起跳，三十分鐘內10元美金以下的停車場算是相當有佛心來著的。而更常見的是，就算有錢，通曉停車規則，就是沒有車位出現，只能一直繞一直繞，期盼有人剛好要開車離開。

也就是說，因為停車不易，降低平日開車的機會。買一輛車放著，保險照繳，折舊照算，還要承受接下來要談的精神壓力。

開車的精神壓力

即使現在社會為了環保問題，減低碳的排放量，鼓勵民眾盡量不要開車，搭乘大眾運輸工具。但畢竟紐約市是個八百多萬人口的城市，就算民眾不開車，光是計程車，載送貨運的大中小型貨車，公車等，任何時候，一上路可能就是面臨塞車。加上紐約客三寶開車其實也不少，惡名昭彰的行人與腳踏車騎士無視於汽車的存在，想穿越馬路就穿越馬路的率性，都讓開車者必須時時刻刻戰戰兢兢，保持最高警覺狀態。否則一旦發生小事故讓保險理賠，然後未來的保險費增加事小，如果是牽涉到有人受傷，可能伴隨而來的就是耗時燒錢的官司過程。在這已經步調飛快，節奏緊繃的城市，實在不需要再給自己添加可以避免掉的壓力。

在紐約開車，總會有讓人出乎意料的事情發生，要隨時有很強的心理建設。（圖：作者提供）

另一種壓力則是來自紐約市街道馬路的路況。如果常在紐約開車，一定會被一年四季路面上數不清的坑坑洞洞而感到「震怒」。光在2017年紐約市花在填補路面坑洞的費用高達十六億美金，填平了超過二十萬個足以造成爆胎，重傷避震器的大小坑洞。紐約市長還沾沾自喜地說，其實這些坑洞已經比前幾年少了將近一半的數目。但除非是整個路面重新鋪過柏油，否則這些坑洞經過一個冬天融雪鹽巴的侵蝕，又會現出原形。如果開好的車子，每經過一個比較大的坑，可能心裡就要淌兩滴血。有些人會建議在紐約不要開新車或是好車，但舊車經年累月的「車震」之下，許多零件壽命都會減短，在外州可能三五年才需要維修更換的零件或輪胎，在紐約可能撐不了一半的時間。許多較大的坑洞會讓駕駛在很短的時間做出突然的閃躲動作，也相對增加事故發生的機會。

紐約市馬路的坑洞超多，對駕駛是很大的負擔。近年紐約市花在修補路面坑洞的經費都高達十億美金之多。（圖：作者提供）

雖然紐約市近年治安已經有相當改善，汽車失竊率有明顯下降，跟九零年代相比，現在的汽車失竊率減少了超過百分之九十，但停放在街頭的汽車遭宵小破壞偷竊的事件卻層出不窮。即使是一般公認的好社區，也會看到新車由磚塊墊起，四個輪胎被偷走的觸目驚心畫面。如果沒有室內停車位，只能多燒好香，祈禱這些倒霉的事情不會發生在自己身上。

即使汽車失竊率大幅下降，但汽車被入侵偷竊的案件卻沒有顯著減少。（圖：作者提供）

這個月紐約州與市都同意決定在2020結束前開始對進入曼哈頓六十街以南的車輛徵收所謂的「塞車費 （Congestion Pricing program）」，以改善曼哈頓車輛過多，交通壅塞的現象。目前推測的收費是一天必需付12元的塞車費，當天可以不限制進出次數。雖然這不是什麼大錢，但對那些必須每天開車進城的駕駛，無疑就是一種變相加稅的負擔。

根據2018年一項調查指出，紐約市共有三百一十萬戶家庭，有一百四十萬戶（45%）是擁有至少一部車子的。這數據看起來不低，但與全美近百分九十的家庭有車子的數字相比則明顯少非常多。而且如果再分更細的地區來看，真正高比例有車的家庭主要都在紐約市的市郊地區和史坦頓島。越接近曼哈頓，則比例越低。

2017年紐約市擁有汽車家庭比例的分佈圖。越接近曼哈頓，比例越低。（圖：作者提供）

其實在紐約生活，有需要用車時，並不會太麻煩。需要一天以上的用車，可以透過旅遊網站，選擇在機場位置的租車公司（紐約市到機場的大眾交通很方便），常常可以找到價錢不錯一天五十元美金以下的租車費率。如果只是需要幾個小時的車子做採買或是機場接送，已經流行一陣子的ZIPCAR和類似服務，有提供以小時計費的租車服務，而且不限定還車地點，非常符合都會生活型態，相當機動方便。MTA的地鐵公車，即使常常故障誤點，或是臭味撲鼻，畢竟還算是可以依賴的交通工具，而且至少幾乎沒有到不了的地方。沒有車子，完全不會是個問題。

來紐約市生活想要買車？請務必三思而後行。

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