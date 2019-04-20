紐約地途》紐約復活節的帽子戲法

不論你是不是教徒，復活節一定要來聖派屈克教堂參加這戶外的遊行節慶活動，融入這賞心悅目又充滿驚喜的時尚聚會，見識紐約客們在頭頂上所能發揮的創意。

NYDECO

紐約市一年之中大大小小的遊行不下數十個。其中筆者最喜歡的一個應該是復活節當天在第五大道聖派屈克大教堂（St. Patrick’s Cathedral）前的「復活節遊行暨花帽節（Easter Parade & Easter Bonnet Festival）」。復活節是基督徒、天主教徒們慶祝耶穌死而復生的神聖日子，也就是這樣一個「重生」的概念，當天到教堂參加儀式的民眾不僅是要盛裝打扮，就連帽子也是非常講究。即使不是新買的，至少也要將舊帽子整理清潔一番，縫上象徵春天與新生命氣息的裝飾，期待未來一年有一個嶄新的新氣象。

每年復活節在第五大道的聖派翠克大教堂外，都會擠滿參加遊行與花帽節慶的紐約客。（圖：作者提供）

紐約的復活節慶祝活動最早可以追溯到十九世紀中葉，當時也不算是那種排列整齊齊步進行的遊行，而是在彌撒結束後，離開教堂的民眾就在教堂前與親友聊天敘舊，互道祝福。那樣的場合自然也會針對彼此的著裝打扮相互恭維一番。於是在社會上稍有地位的人每年的復活節當天便會發揮巧思在穿著與配件上，女生讓自己看起來更雍容華貴，男士則是更有紳士風範。這樣藉由宗教場合展現社會地位，彼此較勁的心態逐漸將復活節轉變成一種時尚聚會的傳統。

在紐約的復活節遊行節慶可以追溯到十九世紀中葉，早期也有展現參加者社會地位的氛圍。（圖：作者提供）

不過，讓復活節遊行成為紐約一項代表性活動要歸功於1948年相當受歡迎的一部歌舞劇電影「復活節遊行（Easter Parade）」裡面一首由Irving Berlin所寫的同名歌曲Easter Parade。其中一段歌詞是：

「在你的復活節帽子上，有那些美麗的裝飾緞帶，你將成為復活節遊行中最亮眼的那位女性（In your Easter bonnet, with all the frills upon it, you’ll be the grandest lady in the Easter Parade）。」

這部電影不僅燃起剛經歷過二次大戰的美國人，尤其是紐約客，參加復活節活動的意念，也讓復活節花帽真正成為往後每年復活節遊行的裝扮主軸。

復活節花帽的裝飾反映春天的到來，象徵一個新的開始。（圖：作者提供）

後來復活節遊行的宗教色彩逐漸淡去，花帽節的嘉年華會氣氛則是越來越濃。紐約聖派屈克大教堂外的第五大道上，從四十九街到五十七街之間在彌撒結束後便會擠滿人潮，有些是從教堂走出來，有些根本不是來做彌撒，但共同點是大家都會戴著五花八門的奇異帽子，穿梭人群之間。社群媒體的崛起，又將這一年一度紐約客擅長的「帽子戲法」推到另一個境界。一些人抱著獨樂樂不如眾樂樂的想法，來湊熱鬧。其他如網紅或是有強烈表現慾的紐約客，則無不希望那些帶著重裝備的攝影師多拍他們幾張照片。也因此每個人都像是專業模特兒一般，面對鏡頭自然大方絲毫不顯生澀。

現在的復活節遊行已成為一個特殊造型帽子的時尚聚會。參加者有如走伸展台的模特兒，大方自信地讓其他民眾拍照。（圖：作者提供）

既然是個嘉年華會，現場演奏音樂自然少不了。每年復活節那天總會有一兩個爵士樂團在第五大道離聖派屈克教堂幾條街之外演奏三，四零年代的經典爵士樂，盛裝參加彌撒或來遊行人士很自然地就會聚集在樂團前成雙成對跳起舞來。一時之間，復活節遊行又成了爵士年代的復古派對。

戶外的爵士年代復古派對也是復活節遊行不可或缺的活動之一。（圖：作者提供）

花帽子節慶（Bonnet Festival），千奇百怪的帽子當然是主角。每個去參加這遊行的群眾心中都會有一張評分表，越多人圍觀拍照的人通常也象徵分數越高。傳統的仕女編織大盤帽縫上鮮豔花朵，文鳥喜鵲和復活節彩蛋是基本款，早已不在評鑑範圍之內。但總不會失望的每年都會有讓人會心一笑、嘆為觀止甚至瞠目結舌的精心原創作品出現。近幾年讓筆者印象最深刻的是2018年的復活節遊行，一位年輕亞洲女子大概是結合電影X-Men裡的萬磁人和泰國四面佛的概念，做了一個獨一無二水鑽頭罩，搭上米白剪裁合身的套裝，極富有創意，工藝和些許神秘的造型震攝所有人。走到哪裡都是目光的焦點。

這個有萬磁人風格的多面頭罩大概是2018年復活節遊行最吸睛的裝扮。（圖：作者提供）

這幾年也有越來越多中國人做古代宮女打扮參加復活節遊行，對西方人來說的確吸睛。不過因為只是穿上傳統服飾，沒有在衣服帽子上添加點創意，改造成保有東方風味的創意裝扮，有點可惜。而反應時事的造型也不會缺席於每年的復活節遊行。在紐約，嘲諷川普的造型是最常見的，所到之處也都能掀起一陣騷動和歡呼。還有人類最好的朋友毛小孩，在主人精心的打扮做造型之下也是很多民眾爭相拍照的寵兒。

嘲諷時事人物和主人精心打扮的毛小孩，在復活節遊行中也非常受歡迎。（圖：作者提供）

不論你是不是教徒，復活節一定要來聖派屈克教堂參加這戶外的遊行節慶活動，融入這賞心悅目又充滿驚喜的時尚聚會，見識紐約客們在頭頂上所能發揮的創意。就算之前來過也不用擔心活動變老，因為每年總會有讓人驚訝難以忘記的花帽。最好也盛裝打扮而來，除了感受春天充滿生命活力的氣息，或許可以發掘自己也有當網紅的潛力。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/