紐約地途》紐約復活節的帽子戲法

紐約市一年之中大大小小的遊行不下數十個。其中筆者最喜歡的一個應該是復活節當天在第五大道聖派屈克大教堂(St. Patrick’s Cathedral)前的「復活節遊行暨花帽節(Easter Parade & Easter Bonnet Festival)」。復活節是基督徒、天主教徒們慶祝耶穌死而復生的神聖日子,也就是這樣一個「重生」的概念,當天到教堂參加儀式的民眾不僅是要盛裝打扮,就連帽子也是非常講究。即使不是新買的,至少也要將舊帽子整理清潔一番,縫上象徵春天與新生命氣息的裝飾,期待未來一年有一個嶄新的新氣象。

每年復活節在第五大道的聖派翠克大教堂外,都會擠滿參加遊行與花帽節慶的紐約客。(圖:作者提供)

紐約的復活節慶祝活動最早可以追溯到十九世紀中葉,當時也不算是那種排列整齊齊步進行的遊行,而是在彌撒結束後,離開教堂的民眾就在教堂前與親友聊天敘舊,互道祝福。那樣的場合自然也會針對彼此的著裝打扮相互恭維一番。於是在社會上稍有地位的人每年的復活節當天便會發揮巧思在穿著與配件上,女生讓自己看起來更雍容華貴,男士則是更有紳士風範。這樣藉由宗教場合展現社會地位,彼此較勁的心態逐漸將復活節轉變成一種時尚聚會的傳統。

在紐約的復活節遊行節慶可以追溯到十九世紀中葉,早期也有展現參加者社會地位的氛圍。(圖:作者提供)

不過,讓復活節遊行成為紐約一項代表性活動要歸功於1948年相當受歡迎的一部歌舞劇電影「復活節遊行(Easter Parade)」裡面一首由Irving Berlin所寫的同名歌曲Easter Parade。其中一段歌詞是:

「在你的復活節帽子上,有那些美麗的裝飾緞帶,你將成為復活節遊行中最亮眼的那位女性(In your Easter bonnet, with all the frills upon it, you’ll be the grandest lady in the Easter Parade)。」