hinac》《黃金拼圖》－英倫風情中有個從昭和隱藏至今的秘密？（二）

《黃金拼圖》哪裡不選，選擇位於Chippenham北方小村落「Castle Combe」的一間民宿「Fosse Farmhouse」當作英國鄉間的取景地，而旅遊指南居然會登載這裡、大批的日本人照著旅遊指南來到這裡的緣由，秘密就在一張照片裡。

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續上篇

從Kemble出發，轉了幾次車以後來到Chippenham，這裡是Cirencester、Bath之外的另一個大城鎮。

清晨出發，沒睡幾個小時令人頭昏腦脹，不減的是來到《黃金拼圖》故事中的場景，著實令人精神亢奮。這兩天唯一的目的地是位於Chippenham北方小村落「Castle Combe」的一間民宿「Fosse Farmhouse」，也就是故事中，主角大宮忍到英國進行遊學時的寄宿家庭，也就是另一位主角愛麗絲·卡塔雷特的老家。

多次出現在故事中的民宿正面，與動畫中完全一樣。（圖：（上）作者提供、（下）截自網路）

出門前查了一些資料，Fosse Farmhouse是一間在日本人間相當知名的民宿，每年暑假期間吸引了絡繹不絕的日本人帶著孩子前來投宿，《黃金拼圖》導演天衝等人為了取材也曾經來過。大多數的遊記都寫著需要搭計程車前往，但身為口袋空空的台灣人，我找到一天只有三班的公車，然後沿著鄉間小路走40分鐘到民宿，百元台幣有找。

公車往鄉間開，車上的乘客漸漸變少，亞洲面孔的我成為了司機攀談的目標。

「你來自哪裡，日本人？」他用稍微重的口音說著。 「不，我來自台灣」 「歡迎來到英格蘭！」他誇張的語氣，讓人聯想到英國名產—狂熱的足球迷。

我們就這樣有一搭沒一搭的聊著，一路到下車。

「請多呼吸英格蘭新鮮的空氣再回去，不像你們亞洲，而且你們又在很大的污染源旁邊，哈哈哈」

他酸溜溜的說著，或許這就是英式幽默吧。

獨自穿越森林與丘陵，牧場上放牧著馬，天氣不是很好，但誠如司機所說，空氣清新，民宿就坐落在丘陵地上，跟故事中一模一樣，十分好辨識。屋主Karen在我敲了門後出來迎接，她不僅是個每年都赴日的大親日家，也是個當地有名的美食家兼廚師。由於比信中寫到的時間早了一些，她放下手邊的工作，並且親切的引領我到事前已指定的大宮忍寄宿房間。

玄關刻意放上兩個角色「拍」的照片。（圖：作者提供）

小忍投宿的房間全景，抱枕上有聲優簽名。（圖：（上）作者提供、（下）截自網路）

到外國投宿民宿習慣帶上禮物。我從包袱中拿出鳳梨酥以及—台灣版的《黃金拼圖》作為伴手禮，從她口中得知，我是第一組因為《黃金拼圖》而投宿台灣人，而也因為如此，她打開今晚已經租出去的附屬別莊大門，一樓的客廳是小時候的愛麗絲、可憐、小忍曾經玩樂的場所。把握機會參觀這間平常需要數百磅才能入住的別莊後，她又打開了車庫，那台在故事中曾經出現，載著小忍出門的古董貨，原來也是真有其「車」。

別莊一樓。（圖：（上）作者提供、（下）截自網路）

Castle Combe是另一個蜂蜜色建築的小村莊，利用Karen的口諭與地圖（謝天謝地，上面有日文而不是全英文），就像小忍與愛麗絲一樣，利用一整天恣意的在沒有人打擾的英國鄉間散步。平凡的鄉間小徑、說變就變的天氣、遼闊的牧場與馬兒……

「動畫監督一行也是這樣在這裡待了幾天，才創作出這一些故事吧。」

我感嘆著，在離家千里之外，希望自己已經跟《黃金拼圖》裡的角色更近一些了。

Castle Combe本身也是閒適的英國小鎮。（圖：作者提供）

回到「家」後，身為英國知名廚師的Karen，在廚房準備晚餐。我喝著她為我準備、暖身體用的茶，一邊在滿是周邊的客廳翻看著。同時，餐桌上擺放著故事片尾裡出現的字母餅乾，耳朵則能聽到《黃金拼圖》的BGM，坐在故事中也有出現過的客廳，讓人已經分不清這是夢、還是現實。

民宿主人Karen重現了片尾的一幕。（圖：（上）作者提供、（下）截自網路）

民宿客廳有大量的周邊與書籍，畫冊更有聲優簽名。（圖：作者提供）

就算是英國一樣有簽到本，一樣有粉絲作畫。（圖：作者提供）

Karen就像個嘮叨的老媽子，請我回房間梳洗一下，再招呼我到餐廳吃飯。

「你喜歡的角色是誰呢？」 「我喜歡可憐！」 「那請坐這個位子！」

Karen不僅熟記故事中每個角色的位子，在我講到可憐的時候還笑了一下（日語的可憐發音為Ka-ren，拼法與Karen同），而在這個只為我準備的晚餐裡，她不僅用拿手、取自於當地食材的創意料理讓人對英國食物徹底改觀外，也解答了我許多故事取材的疑問，包括其實原作者原悠衣沒有造訪過的這件事情。

「我好希望她能來！聲優們也是！我會好好招待她們。」

在我回台後，幾位聲優們便造訪了這裡，看來Karen實現了一半夢想。

坐在可憐的位子享用晚餐，真實突破次元障壁！（圖：（上）作者提供、（下）截自網路）

利用當地野菇與雞肉烹飪而成的英式鄉間料理。（圖：作者提供）

吃完了晚餐回到房間，繼續好好享受房內的一切。故事中曾出現的床、曾出現的百年老浴室，加上Karen特別準備的角色抱枕（而且還有聲優簽名！）一切的一切都如此夢幻、如此真實，如此的，將人帶入夢鄉。

動畫連浴室都完整重現了！（圖：（上）作者提供、（下）截自網路）

晨光將我喚醒。Karen準備了超美味英式早餐為我餞行，我們在門口自拍後道別。

兩天一夜著實令人意猶未盡，畢竟，等於跨過次元跟角色躺在同一個空間了。但最大的發現，大概是晚餐前在客廳發現的一張相片了。我看了下照片中前排東方面孔的中年夫妻、讀了讀照片下方的文字，恍然大悟後又會心一笑。

《黃金拼圖》哪裡不選，選擇這裡當作英國鄉間的取景地，而旅遊指南居然會登載這裡、大批的日本人照著旅遊指南來到這裡的緣由，或許是照片裡的人物出遊引發的後續效應。

那對中年夫妻⋯⋯是已故的日本皇族三笠宮崇仁親王與其夫人。崇仁親王是昭和天皇的弟弟，也就是現任天皇的叔公呢！

客廳的一張照片，道盡了千言萬語。（圖：作者提供）

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