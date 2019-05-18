hinac》《黃金拼圖》－英倫風情中有個從昭和隱藏至今的秘密？（一）

從台灣經過數天的折騰到英國的倫敦與巴斯，在巴斯東方的小鎮「Bathampton」一覽《黃金拼圖》中隱藏的日本國家級秘密。

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「來英國的目的是什麼？」 「旅遊，倫敦與巴斯週邊，待五天」。心急如焚的我故作鎮定說著。

希斯洛機場一如往常的繁忙，出關時早已超過預期的時間，就差那麼一分鐘，我在巴士站眼睜睜看著預約好的巴士離開。重買票的代價不小，但每趟旅程總是有不完美的地方，也只好用先苦後樂安慰自己。

帶著「黏土人」愛麗絲前往英國巡禮。（圖：作者提供）

雖然不是第一次因為動畫場景巡禮造訪英國，但我還是跟「黃金拼圖」的女主角大宮忍一樣對身邊的事物充滿好奇。巴士開啊開的，來到了牛津以西的Cotswolds地區，也就是故事另一位主角愛麗絲的老家所在。在當晚落腳的小鎮Cirencester下車，正要背著行囊前往落腳的旅館時，剛好碰上會經過小鎮Bibury的公車，照原本計劃本來得搭計程車往返、痛一下荷包的我，一來一往之間，損失的費用就這麼抵銷了。

倫敦的Piccadilly圓環，是小忍到英國時第一個造訪的景點。（圖：（上）作者提供、（下）截自網路）

跟司機確認好回程的班次後，在Bibury下車。不愧是知名的觀光小鎮，清一色蜂蜜色的建築讓人心情大好。公車站就在科隆河邊的「Trout Farm」前，而故事中幼年的小小忍跟小愛麗絲便是在此，有一段吃飯的戲。

除了主角小忍，愛麗絲與可憐玩耍的鏡頭也在村中。（圖：（上）作者提供、（下）截自網路）

往村子最深處走去，一座城堡映入眼簾，被稱為Bibury Court的它是附近最大的建築，也是故事中的金長髮配角「九條可憐」老家。我繞到圍牆邊一個英式電話亭前，顯著的紅色電話亭即是故事片尾令人印象深刻的一幕—五位女高中生開心的說笑著，而再往深處走，石砌矮牆則是小路綾的片尾畫面，涼風吹拂下，果然甚是愜意。

片尾最重要的五人團聚畫面，在村子最深處。（圖：（上）作者提供、（下）截自網路）

小路綾倚靠的石牆。（圖：（上）作者提供、（下）截自網路）

把握時間回到鎮上，小忍搭上車回日本，愛麗絲追逐的畫面就在Bibury街上，至於兩位金髮小蘿莉愛麗絲與可憐玩耍的畫面，也在村內的一個小巷裡。

從Bibury回到Cirencester大約一刻鐘，繼續尋找小忍與愛麗絲幼時玩樂的足跡。我瞄準了塔樓從鎮上任何角度都看得到的St. John Baptist 教堂而去，這裡不僅是城鎮中心，前面的小市集在故事中也有兩個小妮子的身影，稍微繞到附近的廣場去，酒吧旁的書店雖然沒開門，但故事中，兩人漫步在街上的畫面，深植在我的心中。

Cirencester鎮上有兩人玩樂的足跡。（圖：（上）作者提供、（下）截自網路）

由於預算考量，我投宿於Cirencester一間酒吧兼營的小旅館中。樓下觥籌交錯聲此起彼落，長途飛行幾無闔眼的我，將這些聲音放諸腦後，沉靜的睡上幾小時。然後，在天未光時，再度背上背包、俐落的鎖上門，將鑰匙放在店員提醒的地方後，搭著第一班離開的公車啟程。

小鎮還未甦醒，我站在兩位小妮子的位置啟程。（圖：（上）作者提供、（下）截自網路）

天空從黑色微微偏往湛藍，St. John Baptist 教堂前只有一間肉販整理著貨物，出了城鎮後，大半的路程只有司機與我，而不愧是多霧的英格蘭，冷暖空氣交會讓車窗外頭霧茫茫一片。會起個大早搭車的用意在於，我希望能到鄰近的小城鎮搭乘火車離開。最接近Cirencester的車站在鄰近的小鎮Kemble，這裡即是小忍隻身到Cotswolds地區時下車的車站。大清早有通勤班次，而且人非常少，因此天亮霧散後，有著最好的拍攝時機。

載著小忍下車的車站，連火車都停在相應的位置。（圖：（上）作者提供、（下）截自網路）

Kemble車站的出入口。（圖：（上）作者提供、（下）截自網路）

仍能看到羅馬帝國統治遺跡的巴斯（Bath），是Cotswolds地區最大的城市。與洗浴同義，是因為這裡以浴場著名。當年遺留下的浴場已成為博物館供人參觀，觀光客絡繹不絕，但對我來說，滿腦子只有那個在日劇中用了免治馬桶而感嘆的羅馬人阿部寬而已。

巴斯的羅馬浴場遺跡。（圖：作者提供）

會到巴斯一遊並非全為攬勝，而是為了前往巴斯東方的小鎮「Bathampton」。River Avon 的潺潺流水穿越整個小鎮，觀光客眾多的巴斯公車總站，我是唯一一個上了公車前往 Bathampton 的黃種人兼觀光客。公車繞過了整個巴斯市區，我在接近終點的一個住宅區下車、穿過一間少年足球學校，身為「九條可憐控」的我，眼前出現了熟悉的景色：一條橫跨River Avon的石橋。這裡是九條可憐跟愛麗絲幼年時玩樂的場所，而不小心摔落橋下的關鍵戲碼，就在這條河岸上演。

九條可憐摔落橋的一幕。（圖：（上）作者提供、（下）截自網路）

彷彿可以聽到配音聲優東山奈央配的哭戲，從台灣經過數天的折騰才到此地，還有什麼能比這個讓人盡興？

我想，大概只有這趟在愛麗絲老家，換言之，在真正的英國人家裡住的那兩天一夜，發現的《黃金拼圖》中隱藏了日本國家級的秘密，能夠超越了吧……

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