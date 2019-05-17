法操》【汪洋八分鐘會談】資訊戰已開打，媒體監督法案刻不容緩！

中國已經如此明目張膽的邀請台灣媒體宣揚和平統一的訊息，資訊戰已經開打，應該說資訊戰早就已經開打。面對這樣的戰爭，我們該如何應對呢？

汪洋與旺旺集團董事長蔡衍明合影。（翻攝中國央視官網）

法操司想傳媒

2019年5月10日，中國全國政協主席汪洋（中國共產黨中央政治局常委排名第4），會見了參加「第四屆兩岸媒體人北京峰會」的兩岸新聞媒體代表。在會議上，汪洋不但直言美國打不過中國，更請現場的台灣媒體，看清時勢宣傳九二共識、一國兩制，為民族復興努力，為國家主義去鼓與乎。並強調「歷史會記住你們，你們也將不負歷史」。

中國已經如此明目張膽的邀請台灣媒體宣揚和平統一的訊息，資訊戰已經開打，應該說資訊戰早就已經開打。面對這樣的戰爭，我們該如何應對呢？

時代力量：媒體壟斷防止暨多元為護法草案

大家記得2012年反媒體壟斷運動嗎？當時旺旺集團想要併購國內主要有線電視系統業者之一中嘉。也就是俗稱的中嘉案，當時受到各界反對，展開反媒體壟斷運動。最後旺旺並沒有符合NCC所提出來的條件與承諾，因而未併購成功。這次的事件也促成了廣電三法的修正。

而2016年時代力量黨團提出反媒體壟斷法草案，草案名稱為《媒體壟斷防止暨多元為護法草案》，內容包含媒體結合的管制、媒體事業資料揭露、設立獨立董事、獨立編審制度、自律機制等。希望可以發揮「維護媒體專業自由」、「建立公平競爭環境」、「提升媒體產業之民主與公眾監督」功能。

但3年過去，這個法案仍未通過，網路上可以查到的最新訊息為2019年3月15日「被批拖延反媒體壟斷法草案 NCC：上週五被行政院退件」的新聞，亦即目前該法案並未有下文。而時代力量黨團在2019年間也表示將提出廣電三法（《廣播電視法》、《衛星廣播電視法》、《有線廣播電視法》）修法條文，明文禁止受中國補助利益的個人、法人、關係企業企業，皆不得在台灣直接、間接經營或控制廣電媒體。但法律修改需要時間，可是資訊戰就在眼前，我們究竟該如何應變？

接受境外資金的媒體應該在所有版面、畫面上都加以註記

新聞自由是言論自由重要的一環，但言論自由的保障並不是無限上綱。尤其是影響民主自由的言論，我們應該要更加小心，民主是言論自由的前提！這也是為什麼德國會有「防衛性民主」，為了預防再次出現如同法西斯的政權，利用民主制度的運作，推翻民主。

如今，這場峰會已經表明了「現在我們要實現和平統一，實現一國兩制仍然要靠媒體界的朋友們共同努力」要求台灣媒體，宣傳九二共識與和平統一的概念。在場的台灣媒體，甚至在汪洋譏笑「台灣當局估計可能連兩年後的事都保證不了」時，還有應和的笑聲。這些媒體，是否已經喪失中立客觀的第四權立場呢？

相信大家在生活中，看到youtuber和blogger分享資訊與產品時，也會想知道，這篇是否為業配文或業配影片，會這樣想並不代表我們質疑他們的分享造假，而是想要有更多的資訊去評斷分享的內容。所以《法操》在此強烈的建議，政府主管機關應在現行法律範圍內要求若媒體有接受境外資金，應該要在版面或畫面上註明，反正這些媒體應該也覺得接受境外資金補助，是件「光榮」的事，這樣好讓台灣的閱聽者，在接受訊息時有更多的資訊去判斷媒體傳達的內容究竟是何意？

中國連一個月後，會不會被美國加增關稅都保證不了

汪洋在會議中，強調中國掌握了祖國和平統一的「時」與「勢」。這不是因為中國有經濟、軍事、科技實力，而是中國可以計畫兩個一百年，在中國共產黨成立100年之際（即2021年）全面建成小康社會及在中華人民共和國成立100年時（即2049年）建成「社會主義現代化的強國」。

但2021中國是否可以建成小康社會，沒有人知道。社會主義現代化的強國更是個空泛的概念。的確台灣不能確定2年後會怎麼樣發展，但就像中國也不能保證一個月後，美國會不會加增關稅一樣。沒有任何人能夠預測未來，但我們能保證絕對不會向中國共產黨低頭！

捍衛民主法治，拒絕九二共識！

媒體清單：

（資料來源：https://reurl.cc/D8186）

（資料來源：https://reurl.cc/D8186）

本文經授權轉載自法操 【汪洋八分鐘會談】資訊戰已開打，媒體監督法案刻不容緩！

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