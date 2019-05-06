法操》【五四運動】外爭國權，內除國賊！

五四運動的口號「外爭國權，內除國賊」，或許恰恰的呼應目前台灣所遇到的困難！也期待五四運動宣揚的民主，能早日在中國得到實現。

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1919年5月4日，一群學生聚集於中國北京天安門廣場，提出了「外爭國權，內除國賊」、「取消二十一條」、「還我青島」等口號。後因外國使館拒絕接受學生的陳詞書，轉而朝向親日官員曹汝霖住處前進，並燒毀作為曹汝霖住家的趙家樓，並打傷當時在曹家作客的駐日公使章宗祥。本次行動有32名學生遭到逮捕。

學生行動，受到各界關注並給予支持，進而展開了全國性的罷工、罷課活動。罷工罷課行動一直持續到6月，才在政府免除交通兼財政總長的曹汝霖、駐日公使章宗祥、外交總長陸徵祥職務後，恢復正常。

期待五四運動宣揚的民主，能早日在中國得到實現。（法新）

狹義的五四運動

第一次世界大戰時，日本以向德國宣戰為理由，出兵當時由德國佔領的中國山東地區，經過7日激戰，日本戰勝德國，佔領青島，這場戰役也就是俗稱的青島戰役。但此地區，在第一次世界大戰結束後，並沒有歸還給同樣為戰勝國的中國。戰後的巴黎和會，列強將戰山東的權益轉讓給日本。此舉引發民眾的不滿，認為當時的政府不能捍衛國家權益，因而走上街頭。

廣義的五四運動

提到五四運動，還有兩位先生被大家所熟知，歷史課本中的「德先生」和「賽先生」。一群受過西方教育的知識份子，回到中國發起的「反傳統、反儒家、反文言」，提倡「德先生」（指「民主」Democracy）和「賽先生」（指「科學」Science），以及推廣白話文運動，主張以實用主義代替儒家學說。以上這些主張，也就是大家熟知的「新文化運動」，也屬於廣義範圍的五四運動。

變調的五四運動？

既然提倡民主，那為什麼中國共產黨，還要紀念五四運動呢？1924年中國共產黨首次要求各地黨團組織，針對五四運動進行宣傳與舉辦紀念活動，5月4日也變成中國的青年節，五四變成青年愛國象徵。而在五四運動百年後，2019年中國共產黨中央委員會總書記（皇帝）習近平強調，五四運動的核心是「愛國主義」，並表示當代中國愛國主義的本質為「堅持愛國、愛黨、愛社會主義高度統一」。

但五四運動最可貴的，難道不是人民在不滿政府決定時，可以用罷課、罷工等方式，和平的表達自己對於政府決策（簽訂不平等條約）的不滿嗎？若當黨做出不利於國家或人民的決定時，究竟是要愛黨還是要愛國呢？就以六四事件為例，在廣場上集結抗議的民眾，難道不是為了愛中國，希望中國更好而集結的嗎？然而在中國這樣黨即是國家的現實狀況，愛國的前提，就是愛黨，黨的一切不容質疑，必須服從黨的決策，跟著黨的意志。

愛國可以合理化一切行為？

針對五四運動，還有另一種討論，他們認為五四運動並非救國，只是胡鬧。這一派的說法，大多聚焦於，「火燒趙家樓」及「毆打章宗祥」的行為應該被譴責。愛國不可以做為此種非法行為的藉口。的確，《法操》不支持人民以私力救濟作為藉口，去侵害其他個人。

有人或許會說，那太陽花學運，不是也是一群學生衝進立法院，還破壞了立法院的東西嗎？雖然《法操》認為，太陽花學運的作為，和放火燒毀他人財產、故意毆打他人的行為完全不同。但為了釐清大家的疑惑，關於我國法院所承認的公民不服從，須符合以下七點要件：

（一）抗議對象係與政府或公眾事務有關之重大違法或不義行為

（二）須基於關切公共利益或公眾事務之目的為之

（三）抗議行為須與抗議對象間具有可得認識之關聯性

（四）須為公開及非暴力行為

（五）適當性原則：即抗議手段須有助於訴求目的之達成

（六）必要性原則：無其他合法、有效之替代手段可資使用

（七）狹義比例原則：抗議行動所造成之危害須小於訴求目的所帶來之利益，且侷限於最小可能之限度。

燒別人家、毆打官員，屬於暴力行為，並不屬於公民不服從的免責範圍。但五四運動的口號「外爭國權，內除國賊」，或許恰恰的呼應目前台灣所遇到的困難！也期待五四運動宣揚的民主，能早日在中國得到實現。

延伸閱讀：

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【歷史上的今天】六四天安門事件

參考資料：

維基百科─五四運動

維基百科─新文化運動

林輝：並未救國的「五四運動」只是胡鬧而已─大紀元

鳳凰衛視─《總編輯時間》紀念五四運動百年 習近平發表講話

本文經授權轉載自法操 【五四運動】外爭國權，內除國賊！

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