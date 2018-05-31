法操》中國建「天網」，台北設「智慧路燈」，《1984》小說世界成真？

智慧路燈採取個人資訊，並不單單是個人資料是否會外洩的問題。這是政府監控人民密度的問題，即便設立智慧辨識的立意，不是要監控人民，但這的確可以變成政府監控人民的手段。現階段雖然是以幾個核心區域作為設置重點，但台北市預計2021年可以讓全台北市路燈智慧化。

◎法操司想傳媒

根據媒體報導，台北市將要建立1萬2600盞智慧路燈，這些路燈除了可以做為電信業者的基地台外，還有5G網路建置、PM2.5偵測等功能。希望透過這樣的智慧路燈的建立，讓台北城市更美好。另外路燈有車牌、人臉辨識功能，有助交通改善，協助尋找失蹤孩童，或是協尋失蹤老人。

看似立意良好的政策，其中藏著的，可能是對人民隱私的侵犯。也讓人聯想到目前中國的「社會信用機制」，在各地佈下「天網」監控者人民的一舉一動。以高科技的人臉辨識監控系統，迅速分辨人民的行為，人民會因為違規，影響信用評分。信用評分則會影響人民，升學、擔任公務員、購買高鐵票、機票、貸款等等日常生活。

全面監控人民，違憲！

雖然目前，中國以《社會信用體系建設規則綱要（2014—2020年）》作為他們的法源依據，要求各省、自治區、直轄市人民政府，國務院各部委、各直屬機構貫徹執行。但如果這樣的綱要在台灣，即便有法律作為依據，也會因為牴觸憲法而違憲。

首先，中國政府佈下天羅地網，無差別的監控人民的一舉一動，除了盯著人民是否有違法的情形外，同時也在紀錄人民的人際相處，透過智慧辨識系統，可以進行接觸人員的匹配、親屬匹配等等，這樣的做法可說是嚴重侵害人民的隱私權。

另外，中國政府用以信用評分的項目與結果間也欠缺手段目的的關聯性。例如隨意穿越馬路，限制消費、貸款；對「婚姻登記嚴重失信當事人」，不能成為公務員。能否貸款應該是與個人的資力、還款能力、過去金融信用作評估，與穿越馬路的關聯性為何？違反中國婚姻法和婚姻登記條例與公務員又有何關連呢？

老大哥在看著你！

中國最近的各項舉動，如建立社會信用制度、發函給各航空公司禁止將台灣列為國家、影響台灣外交地位等等。這些種種的作法，讓我們想到，經典的反烏托邦小說《1984》，描述政府無所不在地監控和操控公眾。政府由4個部門組成，分別為和平部、真理部、仁愛部、富裕部。和平部負責戰爭，真理部負責說謊，仁愛部負責施加酷刑，富裕部負責讓人民挨餓。

在這樣的政府下，有一個老大哥，他是黨的領導，權力存在的象徵。在這個社會中，「老大哥在看著你」海報佔據整個城市；而無處不在的「電幕」（就像現在監視器）在私密和公開場合監視著公眾。透過竄改歷史、洗腦、監控來掌握全部的人民。「電幕」、思想警察監控著所有人民，並鼓勵兒童舉報對可疑人士，尤其是他們的父母。這本書於1948年完成，影響日後反烏托邦小說的撰寫，作者喬治歐威爾的名字，也被拿來當作「極權主義」的代名詞，稱為「歐威爾主義」。

柯P：要相信政府會合法

回到台灣，台北市長柯文哲對於「智慧路燈」引發外界討論，作出回應。向媒體表示，台灣有個資法，不用擔心個資外洩的問題，並表示「政府要去進行一個計劃，至少要相信政府會合法」，未來智慧路燈還是會依照個資法相關法規去作。

但智慧路燈採取個人資訊，並不單單是個人資料是否會外洩的問題。這是政府監控人民密度的問題，即便設立智慧辨識的立意，不是要監控人民，但這的確可以變成政府監控人民的手段。現階段雖然是以幾個核心區域作為設置重點，但台北市預計2021年可以讓全台北市路燈智慧化。

台北明年將建1萬2600盞智慧路燈，具人臉辨識功能。（記者鍾泓良攝）

有人可能認為，現今社會監視器本就無所不在，但其實細細去觀察，目前的監視器絕對不是每個路口都有，只有在一些易發生交通事故的地方，才會設置監視器。這與每個路燈都是監視器是完全不同的概念！

目前因為各界強烈的反彈，台北市副市長林欽榮也在自己的臉書發表聲明，智慧路燈未來將「不會建置造成隱私疑慮的人臉辨識系統」，未來開放廠商提案時，市府也將嚴格把關，不會侵犯民眾的個人隱私。究竟「智慧路燈」日後會怎麼樣設置，是需要人民進行把關的！為了不要讓台灣變成「歐威爾式」治國，全民應該要更加提高警覺！小心老大哥！

本文經授權轉載自法操：中國建「天網」，台北設「智慧路燈」，《1984》小說世界成真？