照護線上》吃甜食又讓妳胃食道逆流了嗎？（懶人包）

大家或許都曾有過「火燒心」或「胃酸逆流」這樣的症狀，如果這些症狀不是偶爾才出現，甚是一星期發生多次，那就可能會被診斷為胃食道逆流疾病。哪些人容易罹患胃食道逆流？患者在飲食與生活習慣上又有哪些應注意的事項呢？

白映俞 醫師



胃食道逆流是很常見的慢性消化道疾病，我們或許都曾有過「火燒心」或「胃酸逆流」這樣的症狀過。但如果這些症狀不是偶爾才出現，而是常常困擾著你，甚是一星期發生多次，那就可能會被診斷為胃食道逆流疾病。

體重過重的人、孕婦、糖尿病、有菸癮者，比較容易罹患胃食道逆流。

胃與食道之間，有個環形的肌肉構造叫做「賁門」。在食物通過食道進入胃的時候，賁門打開，讓食物通過。結束進食時就會關起來，避免胃裡面的食物逆流向上。

但若賁門作用不良，比較無力或開關的不適當，就可能會讓胃酸與食物逆流向上到喉嚨。這是很不舒服的，因為食道內襯無法承受胃酸的刺激性，可能會引發食道發炎。

萬一突然發作時，可以先嚼無糖口香糖，促進口水分泌，中和胃酸，且吞口水的動作能夠促使胃酸流回胃部。

不過記得，要「無糖」的。

喝少量的低脂牛奶也能緩解一下不適，但牛奶不要選全脂的。

如果常發作的話，還需要用到制酸劑的話，一定要找醫師診治，甚至需要做胃鏡檢查。

想要減少胃食道逆流，一定要調整生活型態。

不要吃容易引發胃食道逆流的食物，雖說會刺激每個人胃食道逆流發作的食物可能不太一樣，但高脂、油炸、甜食盡量不要。也要記得少吃「沾醬」。另外，先不要吃柑橘類的水果、果汁。

吃東西的時候不要狼吞虎嚥，一次更別吃太多，這些都會打壞賁門的調節。

剛吃飽不要躺下來，最好是進食兩個小時後再躺下。床頭也可以弄得高一點，不要平躺。

記得戒菸。不要穿一直加壓在腹部的衣服，馬甲、束腹、束褲都不太適合。

胃食道逆流發作後，記得一定要先改變生活型態，並依照醫師指示服用藥物，目前只有很少數的患者需要接受手術處理胃食道逆流問題。

想知道更完整的藥物介紹及如何改變生活，請看這篇：面對胃食道逆流，你該了解的幾件事！

本文經授權轉載自照護線上 吃甜食又讓妳胃食道逆流了嗎？（懶人包）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/