照護線上》幹嘛要氣切？（懶人包）

到底哪些病患需要進行氣切？氣切是否就等同瀕死？

白映俞 醫師



氣切，是氣管切開手術的簡稱。這名詞常造成許多恐慌，甚至很多人認為氣切=瀕死。究竟為什麼需要做氣切？氣切切在哪裡？就讓這份懶人包解釋一下。

正常呼吸時，空氣會由鼻腔口腔進入呼吸道，再抵達肺部。

氣切是會再頸部氣管做個切開，放進氣切套管，如此一來，做了氣切之後空氣就能從氣切套管進入肺部。

用詳細一點的解剖構造來看是這樣的。做了氣切之後，空氣就不用先經過鼻腔、口腔、聲帶、頸部氣管等構造，而是直接從氣切套管進入肺部。

那究竟什麼人需要氣切呢？

有些患者是因為意識不清、無法自主呼吸，需要呼吸器支持。若需要呼吸器支持的時間過長，就會從氣管內插管改成氣切。

有些疾病會造成呼吸道阻塞，例如聲帶麻痺或是喉癌，空氣進入肺部的途徑受到阻塞而進不去，患者無法呼吸，就需要建立新的呼吸道。

有些患者虛弱無力，無法順利咳出分泌物，需要做個氣切方便照護者幫忙抽痰，照護患者肺部健康。

頭頸部外傷或是進行頭頸部手術時，患者口、鼻無法呼吸，則需要建立人工呼吸道幫助呼吸。

所以其實氣切式照護呼吸道的好方法，當患者恢復之後，也有機會能移除氣切，所以不要誤信：「氣切之後，病人就會死了。」這樣的說法喔。

本文經授權轉載自照護線上 幹嘛要氣切？（懶人包）

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