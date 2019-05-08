照護線上》脂肪堆積很傷肝，保肝護肝看這裡！（懶人包）

雖然肝臟裡本來就會試著貯存脂肪，但脂肪愈來愈多，變成「油包肝」的話，多餘的脂肪就在肝臟裡面礙事，讓肝臟無法好好行使自己過濾毒素、分泌膽汁等功能！而在這營養過剩的年代，脂肪肝的發生率很高，甚至高過糖尿病患者、或關節炎患者的人數。

◎白映俞醫師

若說到油潤可口的傳統法式美食，大家肯定會想到：「鵝肝醬！」不論在麵包上抹上一層鵝肝醬，或坐在餐廳裡享用煎的焦香的鵝肝，總讓人口水流個滿地。



究竟為什麼這道佳餚能如此肥美呢？唉，其實不管是鵝肝或鴨肝，我們都稱之為肥肝，要把肝臟養得這麼肥，鵝或鴨就得多吃一點，因此常常是飼主採取強迫灌食的方式，把食物一股腦灌進鴨、鵝體內，鴨和鵝過剩的脂肪會聚積於肝臟，所以，這塊肥肥的肝臟其實是一種病！就是很多人耳熟能詳的「脂肪肝」。

本來嘛！我們的遠祖過去生長在野外，要靠打獵成功、採集果實才能獲取食物，經常有一餐、沒一餐的，當然以備不時之需，身體就會盡量貯存脂肪，請摸摸自己肚皮的一層肉，是的，這就是我們身體貯存脂肪的方式，如果貯存到出現三層肉，就代表貯存的脂肪更多了。而另一個我們比較難觀察到的脂肪貯存處，就是肝臟。

雖然肝臟裡本來就會試著貯存脂肪，但脂肪愈來愈多，變成「油包肝」的話，多餘的脂肪就在肝臟裡面礙事，讓肝臟無法好好行使自己過濾毒素、分泌膽汁等功能，因此，脂肪肝也是會帶來健康影響的喔！而在這營養過剩的年代，脂肪肝的發生率很高，甚至高過糖尿病患者、或關節炎患者的人數呢。

一般我們提到脂肪堆積在肝臟，會先初步分成兩類。一種是酒精性的脂肪肝，另一種是非酒精性脂肪肝。所以大家應該能夠猜到，喝一堆酒會讓肝臟內貯存愈來愈多的脂肪細胞，每天喝酒超過一份的女生，或喝酒超過兩份的男性，就有機會罹患酒精性脂肪肝，其中體重過重的酒癮者更容易有酒精性脂肪肝；但即使不喝酒，也有人的肝臟變化會像酒喝的很多的人一樣，貯存了一堆多餘的脂肪。這些非脂肪性的脂肪肝患者，可能有下列幾種情形：

● 體重過重：這應該不難理解，身體貯存的脂肪多，肝臟的脂肪貯存量也多。

● 胰島素阻抗性：胰島素可以幫助身體使用葡萄糖作為能量。那如果有「胰島素阻抗性」呢？這代表細胞對胰島素反應不夠靈敏，因此葡萄糖沒法好好進入細胞內，患者因此會血糖高，難以降低血糖。

● 高血糖：包括已經被診斷為糖尿病或是糖尿病前期的患者

● 血脂高：包括了膽固醇過高及三酸甘油脂過高，三酸甘油脂高這幾個健康問題會影響身體的代謝，因而促使脂肪堆積在肝臟。

不管是哪一種脂肪肝，其肝裡面的脂肪確切含量並不是最重要的問題，而是這些額外的脂肪是否引起了肝臟發炎。如果這些多餘的脂肪導致肝臟發炎、腫脹，讓肝臟的疤痕組織愈來愈多，那肝臟就會產生肝臟不可逆的變化，甚至演變成肝硬化和肝臟衰竭。也就是說，如果只是輕微脂肪肝，並不是健康大問題；但若脂肪肝引起了肝臟發炎，這就比較嚴重了，而脂肪肝患者裡大約有五分之一會肝臟發炎。

很多人根本不知道自己有脂肪肝，因為脂肪肝通常不會帶來什麼症狀，所以患者常有脂肪肝而不自覺。如果脂肪肝讓人有症狀的話，患者可能會說自己右上腹偶爾有點痛，或容易疲憊這類的，但這些症狀很難讓人聯想到脂肪肝；然而如果等到皮膚表面有血管擴張，肚子有腹水，黃疸，男性女乳等症狀才就醫，又已經是肝臟發炎了！

目前脂肪肝常見於四十幾歲或五十幾歲以上的人，也與心血管疾病和糖尿病有共通的危險因子，如果你符合下列危險因子，可以考慮檢查看看：

◆ 體重過重：台灣標準為BMI>24，若BMI>27則為肥胖，其中腹部肥胖者更要注意。

◆ 第二型糖尿病

◆ 血脂異常：包括膽固醇過高，三酸甘油脂過高

◆ 罹患高血壓

◆ 代謝症候群

◆ 睡眠呼吸中止症

◆ 多囊性卵巢症候群

◆ 有C型肝炎或其他肝臟感染性疾病

◆ 服用某些會改變身體利用脂肪方式的藥物，使用類固醇、治療心臟或癌症的藥物

檢查要檢查什麼呢？抽血不能確診脂肪肝，但能告訴我們一些肝指數，是了解肝臟目前運作的一種指標。脂肪肝的診斷可以靠超音波或電腦斷層這些影像學檢查，了解肝臟裡是否脂肪含量上升。若要確認肝細胞是否已經到發炎的程度，醫師會利用穿刺，做個肝臟切片，從顯微鏡下的證據判斷。然而不是每個脂肪肝的患者都需要挨上一針，請聽從醫師建議。

而診斷為脂肪肝之後，大家要有個概念，脂肪肝的治療不是靠藥物！目前是沒有藥物能夠直接治療脂肪肝的，所以我們該做的事情是：

減重

由於體重過重可說是主要的致病原因，減重對改善脂肪肝就很有幫助，就算只減個2%到5%的體重，也能改善病情。但請記得，減重時不能減太快，快速減重反而會讓脂肪肝狀況愈嚴重，一個星期減個一公斤左右比較恰當。

戒酒

不管你罹患的是不是酒精性的脂肪肝，戒酒都是有幫助。

改變飲食

改善脂肪肝的飲食建議，大原則就是多吃蔬菜水果和全穀類，纖維多，少一點卡路里，像是對心血管有幫助的地中海飲食就很適合。也有些研究顯示，蒜頭，含Omega-3脂肪酸的鮭魚、堅果、亞麻籽，花椰菜，咖啡，綠茶，酪梨等食物有助於抗氧化和減少脂肪堆積，對改變脂肪肝或許有幫助。

運動

運動是個改變身體代謝狀況的好方式，平時有固定運動的習慣，可以減少體內脂肪的堆積，每個星期盡量讓自己運動個150分鐘吧！

保護自己的健康

如果有脂肪肝或已經到肝臟發炎的狀況時，記得要打A肝疫苗、B肝疫苗，減少肝臟負擔。每年還要記得接受流感疫苗和肺炎鏈球菌疫苗的注射，減少自己生病或肝臟負荷大增的機會。更不要自己亂買成藥增加肝臟負擔喔。

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