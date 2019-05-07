照護線上》心臟衰竭問題多，８個迷思要破解！

正確認識是很關鍵的健康起點，讓心臟專家來破解８個常見迷思！

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隨著人類壽命延長，心臟衰竭變成日益普遍的問題，但多數民眾對心衰竭卻存在許多迷思。根據網路調查發現，多數人認為患有心臟衰竭就等於「快死了」，同時也低估了心臟衰竭患者需要經常住院的嚴重性。

當生活型態改變，俗稱三高的高血壓、高血脂、高血糖已經變成常見狀況，然而許多患者卻存有「不舒服再來吃藥」的僥倖心理，錯過治療的好時機，放任三高逐漸演變成嚴重的心血管疾病。

正確認識是很關鍵的健康起點，讓心臟專家來破解８個常見迷思！

迷思一：我的體重很標準，不會心臟衰竭？

「這個說法不對，」彰化基督教醫院心臟內科陳清埤醫師強調，「體重正常的人不見得就沒有高血壓、高血脂、糖尿病。若體重正常，但長期有高血壓問題卻沒好好控制，還是可能造成心臟衰竭。」

除了長期高血壓之外，在台灣常見的心臟衰竭原因還有狹心症、糖尿病、慢性病、腎臟病、感染、與心臟瓣膜問題。早期發現、早期治療才能保護心臟。

迷思二：醫生說我心臟很大顆，是不是代表心臟很有力？

「我們的心臟是一個幫浦，要負責把回到心臟的血液再度擠出去。心臟肌肉有厚度，圍成一個空腔，等待血液回填後再將血液擠出。」陳清埤醫師解釋道，「所謂的心臟擴大有兩種可能，一種是『腔室變大』，另一種則是『心臟壁變厚』，也就是心肌肥厚。通常在照X光時診斷的心臟變大顆是指腔室變大，X光下較無法呈現心肌肥厚。然而不管是哪種心臟擴大，對心臟都不好。」

「可以把心臟想像成一顆氣球，如果把氣球吹到一定大小時就把氣體放掉，這顆氣球就能重複使用。同樣一顆氣球繼續吹，使其不斷變大，就容易導致彈性疲乏，嚴重會爆炸，這是彈性原理。」陳清埤醫師道，「所以心臟大顆不好，心臟變大時要回擠血液就需要用到更大的力量，反而更容易得心臟衰竭。」

迷思三：有心臟病才會心臟衰竭嗎？

心臟病是造成心臟衰竭很常見的原因，通常是比較嚴重的心臟病會造成心臟衰竭。想想看，如果是心臟的小血管塞住，對心臟收縮整體影響不大，不一定會造成心臟衰竭；若為心臟大血管塞住，代表有大片心臟肌肉受損，就會造成心臟衰竭。

然而心臟病僅是造成心臟衰竭的眾多原因之一。如果高血壓長期不受控制，或本身患有糖尿病，都可能帶來心臟衰竭的危害。接著則是腎功能差、長期洗腎的患者。還有一些人是本身心臟瓣膜功能不佳，就好像零件故障，就會讓心臟這個幫浦更容易失靈。感染也會帶來心臟衰竭，感染流感病毒、登革熱病毒、腸病毒、腺病毒時，部分患者可能併發心肌炎也要非常小心。

迷思四：老年人才會心臟衰竭嗎？

陳清埤醫師道，大概有七成的心臟衰竭是發生於65歲以上的長者，罹患高血壓、糖尿病，狹心症，或有心臟構造瓣膜問題。

然而感染腸病毒、登革熱導致心臟肌肉發炎，進而產生心臟衰竭這樣的狀況，就比較容易發生在年輕人身上。有些年輕人則是帶有先天性心臟病，而進展到心臟衰竭。

迷思五：心臟衰竭沒救了，只能等死？

心臟衰竭分為四級，到達第四級的時候，平均五年的存活率剩下一半，死亡率比癌症死亡率高。假如還在第一、二、三級，只要接受良好的藥物控制，存活會超過五年以上。

「如果到心臟衰竭第四級，且藥物難以治療，最後還有一步就是換心，或選擇放心室輔助器於左心室，延長心臟衰竭患者的壽命。」陳清埤醫師表示，「不能說完全沒希望，台灣換心手術做得很好，如果有人捐贈心臟，末期患者有機會可以存活下來。」當然，在疾病早期就認知疾病的嚴重性，並好好按照醫囑控制與治療，才能增加存活的機會。

迷思六：心臟衰竭是不是只要吃強心劑就可以了？

「很多人會想，如果心臟沒有力，那我補充個藥物增加心臟的力氣，不就可以了嗎？」陳清埤醫師道，「確實我們可以利用強心劑來治療心臟衰竭的症狀，但這是比較後線的藥物。說到要延長心臟衰竭者壽命的藥物，並非強心劑，有些血管擴張藥物能減輕心臟負擔，才能真正延長心臟衰竭者的壽命。」找出根本問題，對症下藥才能避免心臟損壞。

迷思七：心臟衰竭患者都不能運動吧？

陳清埤醫師叮嚀道，「心臟衰竭可分為『穩定』與『非穩定』。穩定的心臟衰竭患者應該要運動喔！不過最好要有三個月的時間，於專業復健人員的指導下做運動，學會動作後再回家照著做。」

如果本來運動做的好好的，後來突然做著做著覺得太喘，則要回顧幾件事：最近有沒有按時服藥？飲食是否吃太鹹？是否有情緒上的問題？這三個因素都會造成運動負荷量降低。萬一患者運動後發現很喘，需要趕緊回門診與醫師討論，重新安排、評估。若醫師判斷為不穩定的心臟衰竭，則暫時不建議於不穩定的狀況下運動。

迷思八：症狀改善了是不是就可以停藥？

能不能停藥需要看造成心臟衰竭的原因來決定。若當初是急性感冒造成了心臟衰竭，後來心臟狀況恢復得不錯，就有機會停藥。如果是像高血壓這樣的慢性病引發的心臟衰竭，就比較難停藥，但靠著改善生活型態，患者就能減少服用的藥物量。

按時服藥，是對心臟最好的選擇。此外還要做到幾件事，包括遵照醫師指示運動、不要熬夜、不要大吃大喝、並記得避免吃太鹹。要記得定期量體重，體重增加通常代表身體積水，要隨時跟醫生回報體重上升的問題。

陳清埤醫師表示，若能做到每天定期吃藥、生活作息正常、生活習慣良好、不要抽菸、不要喝酒、定期量體重，跟醫生保持聯繫，就能與心臟衰竭這個慢性病和平更存。

本文經授權轉載自照護線上 心臟衰竭問題多，８個迷思要破解！

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