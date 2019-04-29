法操》【票投國民黨，台灣變香港？】國民黨要修法 讓台灣照顧中國長照人口？

票投國民黨到底會不會變中國咧？近日國民黨立委頻頻端出惠中法案，巴不得照顧中國的老弱病殘，真的是相當有人道精神啊！

法操司想傳媒

根據媒體報導，國民黨立委黃昭順、顏寬恒等16人，提出「兩岸關係條例第十六條修正」，被網友嘲諷為「長照吳三桂」，大開台灣門戶，雖然在輿論的壓力下，黃昭順撤回提案，黃昭順在自己的FB上表示，自己提案遭到惡意的無限上綱。並感嘆道：「現在選舉要到了，所有人道關懷就全部放下吧，該修正案也已經撤案。」

究竟提案內容是什麼？這個法案真的被惡意的無限上綱嗎？

黃昭順：修《兩岸條例》讓陸配盡孝道，立意良善勿無限上綱。（翻攝自臉書）

黃委員說：只是希望讓在台灣的陸配能盡孝道。是真的嗎？

根據立法院議案關係文書（院總第1554號委員提案第23190號），黃昭順等16名立委基於親情孝道的考量，「陸籍移民因大陸地區一胎化政策之施行，其雙親若年歲漸長、患疾在身時，恐無人照料，或因工作及其他要務在身等事由，無暇照顧親生子女，亟需陸籍雙親協助照護。」

暫且不論，其他國家的移民，就沒有父母、子女需要照顧這點。如果單從修正理由來看，的確和黃昭順立委說法相同。但提案的理由與修法內容相符嗎？

以此提案理由看來，修法的目的，是為了要讓「陸籍移民」的「父母」能夠來台，「接受子女照顧」或「幫子女照顧孫子女」。但我們來看看修法內容：

臺灣地區與大陸地區人民關係條例第16條條文修正草案

II大陸地區人民有下列情形之一者，得申請在臺灣地區定居：

七、符合長期照顧服務法第3條第1款、第2款、第3款者。

從法條上，並無規定「大陸地區人民必須有子女為我國移民的要件」，依據長期照顧服務法第3條第1、2、3款規定，就可以申請在台灣定居。可以來台的身分為：

（1）「長期照顧」身心失能持續已達或預期達六個月以上者，依其個人或

其照顧者之需要，所提供之生活支持、協助、社會參與、照顧及相關之醫護服務。

（2）「身心失能者」身體或心智功能部分或全部喪失， 致其日常生活需他人協助者。

（3）「家庭照顧者」

黃委員說：要納入健保還需要修正其他法案。是真的嗎？

根據我國全民健康保險法第9條規定，符合「在臺居留滿六個月」、「有一定雇主之受僱者」、「在臺灣地區出生之新生嬰兒」就應該參加全民健保為保險對象。而從衛生福利部中央健保署的Q&A可以看到，在臺居留之港、澳、大陸或外籍人士，在臺灣地區「領有居留證明文件」應自符合下列投保資格之日起加保：

2.非受僱者，自領有居留證明文件後，在臺居留滿6個月（指進入臺灣地區居留後，連續居住達6個月，或曾出境1次且未逾30日，其實際居住期間 扣除出境日數後，併計達6個月）之日起加保。

所以從現行法看下來，只需要有居留證明文件，在台滿6個月，就應該要加保健保。而非如同黃委員所述，需要特別修法。

立委連署，都不用看法案內容？

本次法案聯署人之一的沈智慧，在黃昭順撤回提案後，在FB發文表示「本人連署前未能詳參該修正案，也有疏忽，謹此道歉。」這不禁讓人想起，先前在宗教法案吵得沸沸揚揚時，鍾孔炤在連署法案之後才在FB上表示，「趁上週有空審視條文內容，內容確實有許多不妥之處。基於此孔炤深感抱歉，並予以撤簽行動表示之。」

法案的制定與修正，是立法委員的主要職責之一，但我們的立法委員，卻可以太忙、沒有仔細看法案內容為由撤回。但目前並沒有適當的淘汰機制得以監督不適任的立委，目前是由民間組織「公民監督國會聯盟」持續督立法委員，每個會期（每年兩次）提出評鑑報告，供民眾參考，期待選舉時能淘汰不適任立法委員，改善國會。

票投國民黨，台灣變香港？

隨著2020的到來，各方也陸續表態。而中國國民黨的親中言論，除了每天可以看到的韓國瑜，與後來居上的郭台銘外。其他國民黨的立委也頻頻表態，在本次長照吳三桂的案件前，沈智慧也在國會中批評，認為「民進黨每天發布共軍共機繞台的挑釁新聞，刺激兩岸神經，唯恐兩岸不亂，目的卻只是為了選舉的私心」、孔文吉也在質詢陸委會主委時表示「憑什麼要北京放棄武統」的言論。而國民黨的官方粉專也曾在買粉專事件爆發時，以嘲諷的語氣，在FB表示一切都是妄想和人頭帳號等。

2019年4月，香港占中九子才被判刑入監，台灣真的認為，在所謂的一國兩制或一個中國的說法下，台灣能夠成為唯一的民主自治區嗎？就如同黃委員所述，現在選舉要到了，我們大膽假設一下，黃委員的心裡話應該是：「先撤案，等選舉過了，如果選贏了，再重新提案就好了嘛。」大家覺得呢？

本文經授權轉載自法操 【票投國民黨，台灣變香港？】國民黨要修法 讓台灣照顧中國長照人口？

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