法操》【uber與計程車爭議】uber不是合法了嗎？

2017年uber終於在無法負荷高額的罰款而停止在台灣的服務。但uber很快地修正了經營方針，讓公司的經營能夠符合台灣的法令。既然那時候uber可以合法上路，那為什麼現在又新的修法聲音出現呢？

交通部預告將修正「汽車運輸業管理規則103-1條」，此舉恐嚴重打擊Uber生意，數千名Uber司機業者21日集結凱道抗議，以黑白相間的車輛在凱道排出了「103-1 NO」的字樣，向政府表達不滿。（主辦單位提供）

◎法操司想傳媒

uber在2014年進軍台灣，當時uber並非汽車運輸業公司，而是一個資訊服務平台。公路局認為，uber這樣的經營模式，觸犯了公路法第77條，未依本法申請核准，而經營汽車或電車運輸業者，故連續開罰，立法院更將公路法第77條的罰則，提高到2500萬。

2017年uber終於在無法負荷高額的罰款而停止在台灣的服務。但uber很快地修正了經營方針，讓公司的經營能夠符合台灣的法令。既然那時候uber可以合法上路，那為什麼現在又新的修法聲音出現呢？

Uber之前為什麼違法？

根據立法院第9屆第1會期第5次會議議案關係文書整理，Uber進軍台灣可以分成三個階段：

計程車和uber有什麼不一樣？

而在2017年5月，重新以合法的姿態重新登上台灣市場，繼續採取「小客車租賃業」這樣的經營模式，而非計程車客運業，究竟這兩種經營模式有什麼不同呢？

uber已經合法？

其實在uber合法回歸前，交通局就有針對「駕駛租賃車輛加入Uber從事計程車載客屬違規營業行為」發布新聞稿，該新聞稿指出，小客車租賃業者，的確可以負責代僱駕駛，但必須有租車契約或出租單存在為前提。所以若非提供租車服務，而是租賃業者僱用駕駛人加入Uber從事計程車載客，已違反汽車運輸業管理規則第100條小客車租賃業不得將供租賃車輛「外駛」且「個別攬載旅客」的規定。

這也是為什麼會有新的修法方向出現，至於新修法的內容為何？為什麼要這樣修法，就讓我們在下一篇文章幫您揭曉。

本文經授權轉載自法操 【uber與計程車爭議】uber不是合法了嗎？

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