胡，怎麼說》藍軍「中華民國派」都死了，只有他...

國民黨等藍軍「不反共」，已不是新鮮事，近年來更從恐共、親共、舔共快速墮落！



最近香港法院對「占中九子」以刑事重判恐嚇，打壓人民的言論及集會自由、即將到來的六四天安門事件30週年，整個藍軍陣營對這兩大事件都噤若寒蟬、萬馬齊喑究可哀，不敢對中共說出一句譴責，可見藍軍墮落到什麼樣可恥、可悲的境地！

香港法院24日對「占中九子」以刑事重判，打壓人民的言論及集會自由，六四天安門事件將滿30週年，藍軍陣營對這兩大事件都噤若寒蟬。圖為「占中九子」在法院外與支持者撐黃傘，舉著「不廢江河萬古流」的標語。（中央社）

占中九子遭秋後算帳，中共藉此案殺雞儆猴、封禁港人的言論及集會自由，那些號稱「中華民國派」的馬英九、吳敦義、韓國瑜、朱立倫、郭台銘、宋楚瑜等等，個個都蒙上眼睛、當縮頭烏龜。韓國瑜、宋楚瑜，兩人還先後訪中共駐香港中聯辦，中聯辦就是太上港府，背後不擇手段操縱打壓嚴控香港人民民主自由的就是它，韓、宋卻應中共安排去配合演出「一國兩制」樣板大戲。墮落沒下限！



如果他們真的是「中華民國派」，香港依中華民國憲法也是中華民國的一部分，他們為何不敢聲援挺港人？如果他們真的堅持民主自由，中共把司法當工具、蠻橫打壓港人的言論及集會自由，他們為何不敢支持港人爭取自由權利？即使只出個聲明也不敢！



占中九子遭重判案就如一面照妖鏡，照出藍軍政黨、政客、媒體的醜陋真面目，那就是藍軍已沒有中華民國派了，只有親共舔共最大派。



網路上有人評論說，藍軍的中華民國派都已死了，只有一個「館長」還活著！這句話看來真實度接近100%。仗義每多屠狗輩，背叛都是尚黑（黨）人，他們背叛了中華民國（卻拿著中華民國招牌招搖）、背叛了民主自由的價值（卻在台灣享受民主自由），藍黨不就是這樣嗎？

六四天安門血腥鎮壓事件30週年祭即將到來，當年慷慨激昂烈烈聲援中國大陸人民爭取民主自由的國民黨人士，於今競相忙著親共舔共、抱中共大腿，無恥到無下限，早就不敢再提當年勇。（資料照，記者廖振輝攝）

六四天安門血腥鎮壓事件30週年祭即將到來，這又是一面照妖鏡，當年慷慨激昂烈烈聲援中國大陸人民爭取民主自由的藍黨人士，於今競相忙著親共舔共、抱中共大腿，無恥到無下限，早就不敢再提當年勇了，更擔心惹中共不高興、被中共翻舊帳。



國格都可賣、民主更可拋，你怎能對爛到泛紅的藍軍有任何期待？

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