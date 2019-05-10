漫遊藝術史》誰成為了「鬼」：寫在烏鬼特展之後

到底鬼是什麼？誰讓誰成為了鬼？這或許是「烏鬼」一展所要刺激觀者去思考的核心議題，也是我們生而為人，必須不斷意識到的重要課題。

◎漫遊藝術史

「眾生必死，死必歸土，此之謂鬼。」——《禮記・祭儀》

「人所歸為鬼。從人，象鬼頭。鬼陰氣賊害，從厶。凡鬼之屬皆從鬼。」——《說文解字》

鬼，源自於漢文中「歸」一詞。古人認為生人往生之後，便會回歸大地，故又稱往生者為「歸人」。所以「鬼」源於人，我們將那些不可見的、不能理解的、令人恐懼的東西稱之為鬼。恐懼是一種很原初的情緒和原始的本能，同時也是一股很強大的驅動力。因為恐懼、感受到生命受到威脅，迫使著人們劃分出敵我，增加「我族」生存下去的可能。「烏鬼」這檔展覽要談的，便是這些有形的／無形的、真實的／虛假的、文明的／不文明的、我族的／他者的，過去甚至到現在讓人們感到恐懼的一切。

【圖 1】顏宗賢，《三寶殿》，2019。圖版來源：台北當代藝術館官網。

東南亞，可謂是人類歷史上最多「鬼」出沒的地區。遠在明代（1368-1644）初期，鄭和（1371-1433）便率領著大批的船隊，先後到達了東南亞、非洲甚至澳洲，開啟人類史上最早也最大規模的遠洋航行。在鄭和7次出海期間，陸續為中國以及沿途各地帶來了各樣的文化衝擊。顏忠賢（1965- ）的《三寶殿》【圖1】，是他遙想當年鄭和出航的情境，將巡遊異地的恐懼、害怕、期待與不安，化作一個個的紙紮人像與王船，期盼在神明的看顧之下能夠一切安好。《三寶殿》作為烏鬼展覽的第一件作品，代表了「移轉」的概念，隨著王船的出航，就如同600年前的鄭和去探詢不熟知的、恐懼的「鬼」；再者，透過「燒王船」的宗教象徵，觀者也隨著燃燒的火光，產生身份上的轉換，我們脫離了「我族」成為了他者一般的存在。

【圖 2】尼潘・歐拉尼維（Nipan Oranniwesna），《訊號》（Signal），2015起至今。圖版來源：台北當代藝術館官網。

他者是無所不在的，不論是地域的、種族的、性別的、宗教，他者存在於各樣領域和日常生活之中。泰國藝術家尼潘・歐拉尼維（Nipan Oranniwesna）的《訊號》（Signal）【圖2】，便是將被隱形於你我生活的他者，帶進我們的視線之中。在4個視頻當中，場景都是當代藝術館的不同角落，讓觀者可以很強烈且直接感到身處於現場，畫面中不時一閃而過的人影，他是誰？他在做什麼？隨著毫無訊息的提供，觀者自然而然會產生各樣的疑問，同樣的場景、同樣閃過又消失的人影，漸漸地他成為一個「殘影」。畫面中的人物，是藝術家邀請在臺工作的泰籍勞工們，協助拍攝而成的。這些外籍移工如同進入我們日常的他者，然而我們卻時常如同觀看《訊號》一般，因為缺乏對他們的理解，因此選擇將他們隱匿於我們生活之中，成為鬼魅一般的存在。

【圖 3】諾爾貝托・羅爾丹（Norberto Roldan），《卡提普南》（Katipunan）／《民主》（Demokrasya），2018。圖版來源：台北當代藝術館官網。

【圖 4】賈凱・斯里布特（Jakkai Siributr），《更衣間》，2016。圖版來源：林采樺、張育晴 攝。

在政局動盪的東南亞地區，對當局政府的批判與不滿，時常是如同鬼故事一般不可明言的。菲律賓藝術家諾爾貝托・羅爾丹（Norberto Roldan）的《卡提普南》（Katipunan）與《民主》（Demokrasya）【圖3】，便是意圖回溯西班牙殖民時期（1565-1898），菲律賓秘密革命組織「卡提普南（Katipunan）」如何藏匿於天主教堂之中，透過特定的符號暗示自身的存在。羅爾丹將歷史事實與視覺符號摻揉在一起，創造出一種「偽歷史文物」的圖像。同樣以政治衝突為創作題材的泰國藝術家賈凱・斯里布特（Jakkai Siributr），在《更衣間》【圖4】和《78》【圖5】，大膽的將藏匿於暗處的符號，暴露在觀者的視線內。穆斯林男子的塔基亞（Taqiyah）和泰國軍用夾克這些日常衣物，以色彩亮麗的棉線，刺上各種極富童趣內容卻十分駭人的圖像。《78》更加強了對現實物件的指涉，巨大的黑色布幔宛如麥加（Mecca）禁寺內的天房（kaaba），裏頭擺放著78件以金線刺繡的白色穆斯林束腰外衣（kurta），即便我們不知悉這兩件作品背後所要指涉的歷史事件，卻依舊能在直接的物件形象挪移之下，具體感受到對於他者的恐懼，帶來對非我族者的迫害。驅逐「鬼」的原始本能不斷的出現在人類的歷史之中。

【圖5】賈凱・斯里布特（Jakkai Siributr），《78》，2014。圖版來源：台北當代藝術館官網。

在中文裡「媚」與「魅」有著同樣的讀音，在意義上也具有相似的性質，它們都代表著一種對於「愛戀」這一情感的表達，人們總被「媚」所吸引而甘願成為「魅」。澳大利亞藝術家阿卜杜拉（Abdul Abdullah）和恩佐・卡馬喬與連潔（Enzo Czmzcho & Amy Lien）兩組藝術家的作品，表現出在愛情關係中，那種不為人知的、無法言語的、沒有形體的微妙現象。在阿卜杜拉的三件攝影作品《互相保證》（Mutual Assurances）、《委託風險管理》（Delegated Risk Management）和《累計股利》（Accumulated Dividend）【圖6】中，使用伊斯蘭婚禮的場景與帶有恐怖主義暗示的巴拉克拉瓦式頭套（Balaclavas），藉由兩者間的戲劇性落差，來探討世人對「伊斯蘭」與「暴力」之間的偏見。在觀看這件作品時，也可以感受到對於傳統父權社會以及父母之命、媒妁之言這類傳統婚嫁方式的抨擊。畫面中的新人如同商品一般，即便身處於富麗堂皇的婚禮場景，卻感受不到絲毫的個人性。恩佐・卡馬喬與連潔的作品處理另一種不被主流社會所樂見的愛情關係，《相遇》（Arb/Krasue +855 I-FOLLOW-U）、《相識》（Arb/Krasue +855 U-NOTICE-ME）【圖7】、《相戀》（Arb／Krasue +855 WE-B-2GETHER）3件錄像與裝置作品，描述一對男同志愛侶從相識到相戀的過程，在世俗的眼光下，他們的關係就只能如同鬼魅一般，即便人人皆意識到其存在，卻總是避而不談、視而不見。

【圖6】阿卜杜拉（Abdul Abdullah），《累計股利》（Accumulated Dividend），2017。圖版來源：台北當代藝術館官網。

【圖 7】恩佐・卡馬喬與連潔（Enzo Czmzcho & Amy Lien），《相識》（Arb/Krasue +855 U-NOTICE-ME），2017。圖版來源：台北當代藝術館官網。

烏鬼所要談的我族／他者的關係，在尼潘・歐拉尼維（Nipan Oranniwesna）的《你的邊緣是我的中心》（Your Edge Is My Center）【圖8】中，傳達最為透徹。一條細長的金線，橫越了整個展間，若不仔細觀察很容易就被忽視而過。正因為這樣的一條細線存在，從而劃分出你我之間的關係。我們在與人相處的過程中，不斷地畫出一條又一條的界線，不論我們察覺與否，常將那些未知的、不能理解的一切，歸納成有別於我的「邊緣」、如同鬼一般的存在，讓我們在恐懼鬼的同時，卻也成為了他人眼中的鬼。

到底鬼是什麼？誰讓誰成為了鬼？這或許是「烏鬼」一展所要刺激觀者去思考的核心議題，也是我們生而為人，必須不斷意識到的重要課題。

【圖 8】尼潘・歐拉尼維（Nipan Oranniwesna），《你的邊緣是我的中心》（Your Edge Is My Center），2018。圖版來源：江祐宗 攝。

參考資料

臺北當代藝術館，〈烏鬼，導覽手冊〉，2019。

臺北當代藝術館〈當期展覽介紹：烏鬼〉。臺北當代藝術館：http://www.mocataipei.org.tw/index.php/2012-01-12-03-36-46/upcoming-exhibitions/2772-2018-12-28-04-26-40（2019/3/15瀏覽）

本文經授權轉載自漫遊藝術史 誰成為了「鬼」：寫在烏鬼特展之後

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/