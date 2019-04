漫遊藝術史》走進李智英的祕密花園

藝術家於開幕當日在眾目共睹下進行一場表演,她背對觀者不動聲色地坐在床上,由於現場亦展示其攝影作品,此段演出就猶如「活人畫」(tableau vivant),讓觀者更加了解藝術家的創作。

◎張哲彥

「2018高雄攝影節」於駁二藝術特區盛大展出,當中「攝影新時代:自拍狂潮」中的一件作品《無止境的競賽》(Never Ending Race)尤其吸引筆者的目光,至今難以忘懷。它顯然是「裝置」而非「攝影」作品,且現場滿是等待與這個「舞台」合影的群眾。如此具有舞台魅力的作品,出自韓國藝術家李智英(이지영,1983-)之手,《無止境的競賽》為「心靈舞台」(Stage of Mind)系列作品之一。由系列名稱可見藝術家意圖營造一個探討「心靈」的平台,而「編導攝影」(staged photography)是她的途徑。

Lee JeeYoung, Never Ending Race, 2018. © Lee JeeYoung Courtesy Opiom Gallery

自我對話的舞台

綜觀「心靈舞台」系列作品,共同點在於僅有一人置身其中,有時為藝術家,有時是雇用的模特兒;而色彩繽紛、精心布置的「舞台」是藝術家工作室的一隅,空間大小為360 x 410 x 240公分。李智英的創作手法與美國藝術家珊蒂•史卡格蘭(Sandy Skoglund, 1946-)如出一轍,整個「舞台」都由其雙手打造,接著以攝影記錄各種不同的心靈狀態,最後的重頭戲則是拆掉這座「舞台」。

李智英將自己的心靈狀態投射在「舞台」上的每個人物,這些人物都不與觀者對視,有些甚至超出畫面之外,如《噩夢》(Nightmare, 2010)、《欲望》(Desire, 2016)等。看似毫無情緒、若有所思的人物,皆是藝術家的精神寫照,既期待受到關注,又害怕面對現實的種種困境,這亦是許多年輕藝術家共有的創作經驗與感受。

Lee JeeYoung, Nightmare, 2010. © Lee JeeYoung Courtesy Opiom Gallery

Lee JeeYoung, Desire, 2016. © Lee JeeYoung Courtesy Opiom Gallery

開放的祕密花園

2018年,李智英步出首爾工作室的狹小空間,於海外創作《無止境的競賽》(駁二版)以及「2018澳亞藝術節」(OzAsia Festival 2018)的《祕密花園》(Secret Garden)。兩件作品皆以裝置的形式呈現,開放觀眾成為「舞台」上的主角,此舉非但跳脫原有一貫的作品脈絡,也可見藝術家正逐步邀請觀者進入她的秘密花園。

開放的空間使李智英的作品產生巨大變化,可謂從過去的「幕後」轉向現在的「幕前」,也標誌著個人的心境由閉塞步向開放,然而不變的是藝術家的主導地位,她仍舊是導演兼演員。《祕密花園》整體以粉色為主,在一片粉紅棉花海中放置一張綠色的床,床邊空間綴有粉紅色的蝴蝶,對比的色彩與空間布局更令人聯想到史卡格蘭的《金魚的復仇》(Revenge of the Goldfish, 1981)。

Lee JeeYoung, Secret Garden, 2018. Adelaide Festival Centre. © Lee JeeYoung

Sandy Skoglund, revenge of the goldfish, 1981. Color photograph; approx. image area 27 1/2″ X 35″. Individually hand-made ceramic goldfish by the artist, with live models in painted set. © Sandy Skoglund

對藝術家而言,此種歷經建造、拆卸的創作進程,是開啟與自我對話的重要樞紐,藉此再現個人的童年經驗、夢境、東西方傳說故事等。觀看《無止境的競賽》,一名穿著水藍色服裝的女性置身如夢似幻的棋局中,落寞的姿態顯示她的無能為力與茫然自失,於此藝術家試圖將未知的藝術生涯看成一場永無止境的競賽。

藝術家於開幕當日在眾目共睹下進行一場表演,她背對觀者不動聲色地坐在床上,由於現場亦展示其攝影作品,此段演出就猶如「活人畫」(tableau vivant),讓觀者更加了解藝術家的創作。李智英瞬間成為鎂光燈的焦點,縱使她還是選擇不以正臉迎人,表演行為卻已為她帶來一些關注。

李智英創作轉變的契機是她於2014年與法國奧皮奧姆畫廊(Opiom Gallery)合作舉辦的個展,展出相當成功,進而使其作品在紅迪(Reddit)網站上短短二天即達到50萬次的點閱。畫廊的操作機制及網路的快速傳播皆讓她嚐到走紅的滋味,同時也將她的創作從封閉的工作室帶往世界各地的不同場域。

現今全球充斥著網紅、網美、網帥,有各種型態的網路影音平台,當代藝術的行銷策略亦有多元化的發展,不論是駁二版的《無止境的競賽》或是澳亞藝術節的《祕密花園》都與這個潮流有所關聯。藝術家為自己搭建「心靈舞台」,探討生命經歷與內在情感,同時也讓觀者身臨其境,打造一個可供拍照打卡的大平台。這個平台不再是藝術家的自說自話,而是由李智英導演布局屬於你我的各說各話。

