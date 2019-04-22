漫遊藝術史》150年前，一位來自歐洲的攝影師如何為日本塗上顏色──橫濱攝影之父的手工上色寫真

儘管 1840 年代已有實驗性彩色攝影的紀錄，但早期技術仍相當受限，與今日所謂彩色照片有著天壤之別。直至 1930 年代前，多數影像仍是黑白的。十九世紀中末期彩色手工照片（hand-colored photographs）在日本蔚為流行，為原本單色的光影藝術賦予絢麗光彩。

◎張維晏

歷史上曾有一群畫師，他們為黑白的歷史施彩，脫離原胎的顏色躍然於相紙上，古老的技藝一時蔚為流行。這是「攝影」與「描繪」的協力，也是「畫」與「寫真」的多重再現。

儘管 1840 年代已有實驗性彩色攝影的紀錄，但早期技術仍相當受限，與今日所謂彩色照片有著天壤之別。直至 1930 年代前，多數影像仍是黑白的。十九世紀中末期彩色手工照片（hand-colored photographs）在日本蔚為流行，為原本單色的光影藝術賦予絢麗光彩。

Felice Beato，《古玩店》，1870-1879年。蛋白相紙手工上色， 20 x 26公分。（紐約公共圖書館藏） The Miriam and Ira D. Wallach Division of Art, Prints and Photographs: Photography Collection, The New York Public Library. （1870-1879）. Curio shop.

1854 年，隨著美國海軍率鑑叩關，結束了日本德川幕府長達兩百多年的鎖國時期，橫濱、長崎、新瀉、神戶四港和江戶（東京）、大阪二城陸續開放通商。其中，長崎在鎖國期間仍陸續與明清政府、荷蘭人通商往來：此間，「蘭學」成為日本吸收西方學術知識與文化的基礎。

1848 年，銀版相機與攝影術藉由荷蘭商貿活動，由長崎出島（でじま）傳入日本，開啟日本攝影史的發端。儘管當時陸續有拍攝活動，但目前的歷史考證幾乎找不到1857 年以前任何日本攝影師拍攝的證據；應是受限於攝影術在當時仍剛起步，要求高度技術與知識掌握。（1）明治維新（1868-1890年代），標誌著另一個時代的躍進，日本邁向現代工業與軍事大國，攝影術正是在此般社會環境中持續進步與普及。

開港通商後，西方攝影師陸續進入日本，加上明治時期外國人旅遊禁令紓解，旅遊攝影日益蓬勃，帶起日本攝影史發展的另一時代高峰。（2）港埠一帶是商貿活動最繁盛之處，這些西方攝影師在當地開設攝影工作室，拍攝日本著名山水風貌、城鄉景觀以及庶民生活，並將照片製作成旅遊紀念相冊販售。

Felice Beato，《襲著冬衣的女子》，1870-1879年。蛋白相紙手工上色，29.5 x 24.5公分。（紐約公共圖書館藏） The Miriam and Ira D. Wallach Division of Art, Prints and Photographs: Photography Collection, The New York Public Library. （1870-1879）. Women in winter dress.

有著「橫濱攝影之父」（the father of Yokohama photography）美譽的菲利斯·比阿托（Felice Beato，慣稱Felix Beato，1834/5-c.1907）於1863年踏上日本的土地。

在此之前，他早已是著名的戰地攝影師，有著英國和義大利雙重國籍，儘管其本名為「Felice」，但卻似乎喜好使用「Felix」。他是最早拍攝東亞地區的西方攝影師之一，1860年曾擔任英法聯軍的隨軍攝影師前往中國，拍攝戰爭的善後情景，這些影像很多是中國城市的第一張照片，對中國攝影史頗具重要性。到了日本後，他在橫濱開設相館，並藉由外國使節團的幫助，從而深入探尋日本各地，拍攝許多本地風物。

（3）Felix Beato的作品饒富特色，在日本攝影史上有著舉足輕重的時代典範性意義。除了在地景色，他也拍攝大量人物肖像，並在蛋白照片上色。此技術自1840年代西方發展起來，後被引介到日本。現階段研究認為，英國攝影師William Saunders（1832-1892）是第一位把手工上色技術帶至遠東者，他也曾在1862年由橫濱進入日本。（4）而Felix Beato則將這樣的技術在日本發揚光大，同時也帶起了將手工上色照片彙編成相冊販售的風潮。

Felice Beato，《劊子手》，1870-1879年。蛋白相紙手工上色，19 x 16.5公分。（紐約公共圖書館藏） The Miriam and Ira D. Wallach Division of Art, Prints and Photographs: Photography Collection, The New York Public Library. （1870-1879）. The executioner.

Felice Beato，《富士山香客》，1870-1879年。蛋白相紙手工上色，28 x 24公分。（紐約公共圖書館藏） The Miriam and Ira D. Wallach Division of Art, Prints and Photographs: Photography Collection, The New York Public Library. （1870-1879）. Fusiyama pilgrim.

Felice Beato，《禪師》，1870-1879年。蛋白相紙手工上色，28 x 23公分。（紐約公共圖書館藏） The Miriam and Ira D. Wallach Division of Art, Prints and Photographs: Photography Collection, The New York Public Library. （1870-1879）. Priests or Zen Shu.

在當時，儘管日本逐步走向現代化，但外國旅客的品味，卻是嚮往「古老日本」的韻味與氛圍。西方攝影師在取材上，也一貫地展露這種特點的「視角」（view）。風景上，如名勝古蹟、神社寺廟、傳統市井街道等；在人物方面，舉凡藝妓生活、僧侶、武士、苦力、交通工具（如駕籠）、製茶養蠶與紡織、相撲等，皆是能彰顯「古代日本風味」的重要題材。

Felix Beato 的人物肖像更是將此發揮到極致。舉例來說，《襲著冬衣的女子》、《劊子手》、《富士山香客》以及《禪師》四作，個別或群組人物被安置在預設好的情境中，《劊子手》背景布幕下緣顯而易見。類似場景經常重複出現，例如《襲著冬衣的女子》、《富士山香客》與《禪師》的背景布幕與搭配道具便是如出一轍。它們皆是在相館中進行拍攝，人物姿勢經過設定，意在凸出、模擬角色特點。

西方對日本韻味的追求與十九世紀中葉歐陸興起的「日本主義」（Japonisme）平行發展。日本浮世繪版畫受西方喜愛，影響了西方繪畫與其他藝術表現。西方人對日本情懷的仰慕，間接影響日本旅遊紀念相冊的內容與風格。

隨著明治維新的現代化進程，許多古老技藝逐漸式微，擁有精湛技藝的傳統作坊與匠師們面臨挑戰。Felix Beato 的照片雖有他個人親手上色之作，但也不乏由日本當地版畫師所繪製。浮世繪施彩的技藝被轉化及運用到攝影照片上，不僅讓傳統技藝有永續發揮之處，也讓原本黑白世界綻放新生命的光彩。

Felix Beato 的攝影在當時橫濱流行，影響甚鉅，「橫濱寫真」甚至成為一代風尚，多少西方旅遊人士為之癡迷。後來，當日本攝影史交棒給本地攝影師掌鏡時，許多史上著名攝影師出自西方攝影師相館助手。日本攝影巨匠如日下部金兵衛（Kusakabe Kimbei, 1841-1934）便曾加入 Felix Beato，最初從旁協助作品手工上色，陸續學習及掌握專業攝影技能。在這個意義上，Felix Beato 可謂是日本攝影史先驅之一。

日本手工上色照片是攝影史中迷人的議題，此間衍生出許多耐人尋味的探討空間，礙於篇幅，容後陸續深究。

1. Terry Bennett, Photography in Japan 1853-1912 （London: Tuttle Publishing, 2006）, p. 24.

2. Japanese Tourist Photography, Harvard Library: Early Photography of Japan. See Website: https://library.harvard.edu/collections/epj/tourist_photography.html （2018/12/13）

3. Eleanor M. Hight, “Review of Anne Lacoste, Felice Beato: Photographer on the Eastern Road （The J. Paul Getty Museum, 2010）”, in Trans Asia Photography Review Vol. I2 （Spring, 2011）. https://quod.lib.umich.edu/t/tap/7977573.0001.209?view=text;rgn=main （2018/12/13）

4. Bennett, Photography in Japan 1853-1912, p. 99.

本文經授權轉載自漫遊藝術史 脫胎的流光藝彩：Felice Beato與日本手工上色蛋白照片

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