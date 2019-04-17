自由開講》大鬧印太研討會、對中國表忠的郭董

◎柯嘉斯

鴻海公司董事長郭台銘15日出席ICRT、美國在台協會（AIT）與台灣大學舉辦的「台美根基與未來展望」座談會時提到「美國人就是拿舊的武器騙我們」更在提問時詢問「美國是否介入2020」選舉。

16日郭董事長又出席「印太安全對話」，但卻又因為在問答環節時未能提問，當場震怒。痛罵主持人說沒點他回答就是「沒禮貌」，大罵「這不是對話！」隨後也痛罵與會的民進黨立委蕭美琴說，「我要告訴白宮，這就是民進黨」。

筆者想問郭董事長，你演這齣動怒大戲是要演給誰看？還是郭董事長真的覺得自己可以直達天廳，繞過川普身邊所有幕僚，對美國的印太戰略比手畫腳？

民主、法治不能當飯吃，但是民主、法治可以確保每一個人過著財產不會被任意剝奪、不會突然被消失、被意外死亡的生活。（中央社）

郭董後來在接受媒體訪問時自爆，他有考慮參加2020的總統大選，理由是為了追求和平，並且對我們這塊土地、年輕人有幫助。

筆者才恍然大悟，原來郭董怒找美國碴、大鬧演講現場是為這件事。是否為了對中國表忠，才故意鬧場讓美國難看。郭董之前說過的「民主不能當飯吃」言猶在耳，沒想到郭董這個「民主無用論」的信仰者，也考慮經由民主程序來競選大位？

郭董說他參選是為了要對年輕人有所幫助。筆者實在深感懷疑，畢竟郭董跳票記錄一籮筐，誠信有待商榷。

2017年，郭董宣布會投資100億美元在威斯康辛州設廠，結果歷經一連串的跳票重新評估，到現在富士康的威州廠至今仍未營運；除了美國外，郭台銘在2008年也承諾要投資高雄，並稱至少會聘3000名員工，最後郭董只聘了500人；2014年初，郭董與印尼簽訂投資意向書，強調3至5年內將投資10億美元，並創造100萬個工作機會，但最後因為鴻海要求印尼政府過多不合理的條件，所以計畫破局。郭董整天跳票，要怎麼讓人相信郭董參選不只立意良善，更有實現的能力呢？

另外，郭董所說「應該追求和平」、「美國人就是拿舊的武器騙我們」、「應該把錢拿去美國投資，換成高科技回來」，更可以顯示郭董對國防不只是外行，這種想要不花錢買武器，改跟美國買技術的做法，在現在中美對抗的局勢下根本不可行。

因為，沒有任何一個國家不需要提升國防實力以確保自身的國家安全，況且台灣目前在區域上的不安全，肇因就是因為台灣有一個鄰國整天想要併吞我們。中國整天挑釁、文攻武嚇、滲透台灣，面對這樣的惡鄰居，台灣若不買武器自衛，豈不是直接舉手投降！

況且，從最近幾次軍售的內容來看，台灣採買的F-16V及升級現有的F-16A／B型戰機，更為改裝後的戰機加購包括DRFM電戰莢艙、MTC任務訓練中心、SNIPER目標標定莢艙、BUR-57複式炸彈架、NVG夜視鏡、ARC-210跳頻無線電、AGM-154CJ SOW聯合距外武器與AGM-88B HARM高速反幅射飛彈等8項裝備，這些都不是美國不要的老舊武器，而是先進具有戰力足以用來和中國抗衡的最後防火牆。

美國現在將中國視為「敵對」國家，主要的原因就是因為中國試圖以商逼政，用不公平的貿易手段，侵害美國本土的商業利益，而這些不公平的貿易手段更包含了商業間諜及智慧財產權的侵害。

郭董要把買武器的錢拿去買技術，乍聽之下好像很有商業頭腦，殊不知這種未開打就直接投降的做法，會讓美國從根本的不信任台灣，除了不可能會將任何先進的商業技術出售外，更會將台灣捲進中美貿易戰之中，台灣必然會因此受影響成為被制裁的對象之一。

國民黨學者杜紫宸說，「郭台銘和北京的關係相當好，他和中國大陸國家主席習近平經常聯絡、見面，和中國最高層的關係相當好。」筆者建議郭董，這麼有勇氣、對台灣這塊土地如此有愛，那麼想要保護中華民國，不如下次鼓起勇氣問問習近平：「中國會不會介入2020的台灣選舉」、「中共承不承認中華民國存在」？

主權、國家安全、民主是台灣最重要的核心基石，更是台灣民眾長期生活的習慣，郭董如果真的打算競選總統，先搞清楚，哪些國家是我們的盟友、哪些是我們的敵人吧！

民主、法治不能當飯吃，但是民主、法治可以確保每一個人過著財產不會被任意剝奪、不會突然被消失、被意外死亡的生活。

（台北大學法律研究所）

《自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E-mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/