社論》處理對外關係要符合常識

台北市長柯文哲上任四年多來，喜好在媒體之前做即興之言，白目而無厘頭，但也常有符合常識的「素人」說法，讓他得以維持人氣；近日他又發「反核食弱智」議論，就是典型的柯式語言。柯文哲說，去年底公投他對「進口日本核食」案最感冒，不僅宣導及資訊不足，處理核食要與美國、歐盟標準不一，除非有很強的理由，否則如何跟世界接軌？

在全民投票之後，指公投「弱智」，一般政治人物不為也，但柯文哲其實說出了常識：當全世界只剩台灣和中國禁止「日本核食」，甚至連中國也正開放中，難道我們的食安標準高於美歐先進國家，成為世界頂尖？

同樣從常識出發，也可看出至今仍禁「日本核食」的惡果。我們一方面以全球最高標準，不合理地處理這一問題，卻還期待在CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定）居主導地位的日本協助台灣加入。經貿談判講求平等互惠、有得有失、有求有讓，我們片面以超高標準要求日本，卻同時企求日本幫助，稍有常識的人都知道這行不通，但主政者卻仍高調不改，令人費解。相較於台日民間友善往來，安倍更是近年最挺台灣的首相，雙邊關係卻因我方核食處理失當而未能更上一層樓，也不利台灣突破經貿邊緣化，孰令致之？

對我們更重要的美國關係，同樣在一片美好中有陰影。美國三月底發表報告，指台灣處理豬、牛肉進口未依國際標準、科學規範及遵守雙邊協議，構成貿易障礙。美國豬牛問題長年未解，已傷害雙方經貿進展；美方連續兩年不與台灣會商貿易暨投資架構協定（TIFA），就是明證。川普總統拒絕多邊經貿協定，側重雙邊自由貿易協定（FTA），眾所周知；蔡英文總統也強調，台美自由貿易如有突破，大利台灣與各國協商，降低對中國依賴。然而，連層次較低的TIFA我們都無力以實際行動說服美方，如何進階FTA以突破現狀？

從常識看台美全面關係，也是如此。台美友好堪稱斷交之後所僅見，包括朱立倫、鄭文燦、林右昌、柯文哲、蔡英文、韓國瑜等政治大咖近期都專程或過境美國，不論作秀、考察、拚外交或尋求支持，在在凸顯美國關係的重要。同時，美國展現對我高度善意，把台灣納入印太戰略夥伴，援引「國防授權法」條文，軍售有進展，「台灣旅行法」、「亞洲再保證倡議法」生效，「台灣保證法草案」也已提出。美方的友好，不只國會及政界，公眾、媒體、學界也都如此；知名法學者孔傑榮上月就建議我駐美機構應准正名冠「台灣」。

不過，美台的友好，大都出自美方主動，從川普上任跟台灣總統通電話，其親信友台派群聚，國會對我親善舉措接二連三，但我方至今常持「怕怕」的態度。究其原因，主要出自對川普的判斷，認為商人出身的總統行事易變難測，還受到「籌碼論」影響，唯恐台灣成為美中爭鬥的棋子。台美空前友好的大局，就在這一「驚驚袂著等」的形勢中蹉跎，連美豬、美牛問題都無解決的魄力和決心，平白坐失主動突破現狀，為台灣尋求較大利益的良機。

從常識看，更荒謬的是中國關係。中國是千方百計要吃掉台灣的敵國，從近日強要國際獅子會改我名稱、倫敦政經學院地球儀爭議、前此強逼藝人認同「中國人」到阻絕我國參與世衛及豬瘟國際會議，加上以機艦繞行並超越台海中線，以及以假新聞侵擾，收購網站和招攬網軍，一場媒體侵略已是現在進行式。

儘管如此，國內總有它的馬前卒，錯亂敵我關係，把軍機越線挑釁說成「自由航行」，還有高雄市長韓國瑜密會港澳中聯辦，與中國簽合作備忘錄，以求助中國拚經濟，形同把台灣鎖入「一國兩制」。經濟仰賴中國是老梗，馬英九時代已證明錯誤，尤為造成低薪、低成長、經濟從領先變成落後南韓的主因。這是常識問題，有如週日高雄「拒絕一國兩制，打造台灣新國家」遊行所強調，台灣鎖入中國，災難無窮。相反地，《紐約時報》分析，川普貿易戰的重大勝利已現：全球企業重新評估中國，供應鏈移出中國。台灣在飽嘗「大膽西進」苦果之後，正應掌握機運，降低對敵國的依賴，政經社會才有前途。

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