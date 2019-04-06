自由限時批》 中共新「文革」起風了！

東方亮

從近來的外媒密集報導，不難發現，中共的「文革」風顯又再重現（指：1966年5月—1976年10月，由毛澤東與中央文化革命小組，自上而下動員成千上萬紅衛兵在中國進行全方位的階級鬥爭，鼓勵批鬥、抄家及告密等行為）！而習大大的「造神」運動，亦如火如荼地展開，猶進行新一波「紅衛兵」式的革命，一場腥風血雨的鬥爭，正在上演，未來勢將衝擊海峽兩岸及國際（印太區域），禍福難卜，值得吾人正視！

今天的外電報導，中國在意識形態的控管上日趨嚴厲（除在網路上設屏蔽，並設全國性「天網」監控系統），現更將觸角伸至小學教育，官方正大力推動「學習新思想，做好接班人」活動，內容包括了解新時代的情勢，以及中國領導人習近平用過的典故（「習語錄」），控管思想可說是無所不用其極！

同時，自去年至今，中國大專院校教師遭整肅案例層出不窮，從清華大學知名法學教授許章潤被撤職，到重慶大學副教授唐雲遭學生揭發撤銷資格。這些學者的被撤職，顯現中國大學生「告密」風熾盛！ 據《美國之音》報導，去年9月底，中國浙江傳媒學校文學院副院長趙思運，在新生開學典禮上致詞，講《道義擔當不能成為稀缺精神》時提到「公共知識分子」須負起關心國家和民族等責任的言論，加以曾在過去網路轉發過批評共產主義的文章，逾越「寧左勿右」紅線，被學院黨委會處以嚴重警告的處分。

而如重慶大學副教授唐雲在講授知名作家魯迅相關課程時，以發表「不當言論、損害國家聲譽」遭學生告發。唐雲事後回憶說，他在課堂上講了魯迅的立人、立國，到底立什麼樣的人和什麼樣的國，這樣牽扯出人的權利問題和執政合法性問題；其次講到學習方法問題，「其中講到要捍衛學術的尊嚴和漢語的尊嚴，一定要用優雅的漢語寫出有水平的學術文章，像「擼起袖子加油幹」這樣的句子，是十分粗鄙的，是對漢語優雅性的破壞（「大家擼起袖子加油幹」是中國國家主席習近平2016年12月31日發表新年賀詞的一句話），有分析指可能唐雲這句話觸怒了習近平。

據《BBC中文網》今天報導，中國清華大學馬克思主義學院副教授呂嘉遭到學生「舉報」，對他教的「思想道德修養與法律基礎」進行檢討，認為他的課程背離馬列主義，扭曲辯證唯物主義，宣揚主觀唯心主義和二元論，還否定「中國特色社會主義」，要求人民當家作主，反對公有制。

報導表示，近來除了呂嘉，還有多名教授遭到學生「舉報」，甚至因而被解聘，呼應了中國領導人習近平上個月所說，「思想政治」理論是「關鍵課程」，要「從學校抓起、從娃娃抓起」。香港大學新聞及傳媒研究中心副教授傅景華憂心，舉報對於大學教育而言是莫大的諷刺，讓人聯想到文革，將造成社會上只有一元的聲音，中國也再一次犯了歷史錯誤，因「文革」又回潮了！

另據《紐約時報》報導，許章潤日前在手機簡訊中說，北京清大的幾名官員3月25日命令他停止所有的教學科研工作，並告訴他，學校將大幅削減他的工資，「工作組」將對他進行調查，重點是，他自去年7月以來寫的文章。許章潤「被下課」的消息傳出後，引發中國知識圈的重視，北京清大校友更在網路上發出要求校方立即恢復許章潤工作的公開信，並開放外界連署。目前已獲北京大學、上海復旦及北京清大等各大學校友、職工聲援，也有海外人士具名連署，參與人數已逾700人。

習大大的「造神」運動，如火如荼地展開，猶進行新一波「紅衛兵」式的革命。（AFP）

又據《法國國際廣播電台》報導，清華大學教授勞東燕在聲明中指出，沉默代表的不是中立，而是順從，「覆巢之下，安有完卵？」不要指望通過不斷地自我審查，來求得一時的苟且安寧，幻想從此高枕無憂。長江學者李建華則強烈表示，「一個社會如果『告密者』泛濫，表明這個社會已經腐爛透頂！一個是愛慫恿告密者，表明這個時代已經黑暗至極！一個民族如果以『告密』為榮，形成了『告密制度』，表明這個民族已經萬劫不復了」。信哉斯言！

除了從小學的「習大大」偶像崇拜，到大學的思想清洗，以及「紅衛兵」式的鬥爭，在在顯露習「皇帝」的勃勃野心，就連宗教也不放過！ 據長期關注中國人權的《寒冬》雜誌今天刊文指出，在過去一年內，中國政教關係惡化幅度加劇，不僅眾多教堂的十字架、耶穌像被全面強拆，現更傳出教會內外要升國旗、唱國歌。如今有消息顯示，毛澤東、習近平的雕塑與畫像現已陸續進駐各宗教場所（包括傳統佛道廟宇），顯示習近平「企圖成為中國人唯一上帝」！不僅如此，若擅自碰觸或撕除習近平畫像，也會被當局治罪，當地一名耆老感慨，「沒想到文革過去半世紀，習近平現在也開始搞這一套了」！

尤有甚者，中共持續打壓新疆人權，滅絕其宗教文化，種切的令人髮指罪行，已受到國際社會嚴厲譴責。據《自由亞洲電台》報導，美國兩黨43名參眾議員在4月4日發出連署信，呼籲川普政府依據《全球馬格尼茨基人權問責法》（註：美國國會2015年通過。授權美國政府對違反人權及國外顯著貪腐人士實施制裁，如禁止入境、凍結該人士或企業在美財產，或禁止前述自然人與企業在美國的財產交易等），對參與大規模迫害事件的中共官員與企業（軍、國、特），一併進行制裁。 當習大大在國內藉「打貪」整肅異己，將自己推上「終身制皇帝」，現復進行「文革」式的鬥爭，以鞏固其政權地位，自亦產生內部巨大反撲力量，且又面臨以美國為首的經貿戰爭，乃至不斷提升的軍事競賽（尚有俄羅斯在旁的虎視眈眈）等等。諸此，堪稱非常嚴峻的「內憂外患」，一旦擦槍走火，勢將使台海及印太區域戰雲密布，禍福難卜，台灣豈會置身度外？！朝野不能只顧2020大選，忽視彼岸對台「文攻武嚇」的複雜變化（例如「一國兩制」台灣方案問題），勢須群策群力，以防患未然，維護民主台灣永績經營，才是正道！

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