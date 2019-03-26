法操》【屏東大學校徽抄襲事件】真的可以「溯及授權」嗎？

通常法律概念下的「授權」，指的是針對一個著作物的使用行為取得原作者的同意，並在授權契約簽訂以後，被授權人就能合法使用授權人所授權的著作物。

設計師楊佳璋在2013年替健行科技大學設計的校徽，疑似被盜用修改，變成屏東大學校徽。（圖擷自楊佳璋臉書）

法操司想傳媒

前段時間因校徽抄襲爭議躍上新聞版面的屏東大學，於近期發表了最新的聲明。該校表示，該校在事件爆發的第一時間就已經與原作者洽談過渡期的授權事宜，後來經過校務會議的討論，以過半數的同意票決議要繼續保留該校徽，且已經取得了原作者的授權並溯及至開始使用該校徽時起算。同時，學校也已經停聘該名抄襲的教師，並表示：「未來將朝讓本次事件之負面示範，翻轉為正面意義之新教育里程碑；讓大武驕陽撥去烏雲、再現燦爛，更添百年樹人與積極正面的教育價值。」

授權有辦法「溯及授權」嗎？

本次事件校方聲明中，校方表示已經取得了原作者的授權，並且溯及至學校開始使用校徽時起算。

但是，這樣的說法其實是有問題的！

通常法律概念下的「授權」，指的是針對一個著作物的使用行為取得原作者的同意，並在授權契約簽訂以後，被授權人就能合法使用授權人所授權的著作物。

因此，在法律概念下並沒有所謂的「溯及授權」的概念，而屏東大學所要表達的意思，應該是原作者就在授權契約簽訂以後，授權屏東大學使用該校徽；但就授權契約「簽訂前」的未授權狀態，理論上應該仍屬於未授權的使用行為，只是原作者表示不予追究這段時間的違法使用。

《法操》要再次提醒，創作者必須耗費許多的心力才能創作出一個好作品，若隨意在未經授權的狀況下使用，可能會導致創作者不願意再進行創作。我們提醒屏東大學必須審慎地檢討本次事件的缺失，並期待未來大家能更重視創作者的辛勞、以及創造更友善的創作環境。

本文經授權轉載自法操 【屏東大學校徽抄襲事件】真的可以「溯及授權」嗎？

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