法操》你知道「凍結帳戶」的規定可能違憲嗎？

由於凍結人民帳戶的行為，涉及到限制人民受憲法保障的「財產權」，雖然並非不能為了公益目的做出限制，但仍需要符合法律保留原則、比例原則等基本原則。

（圖片取自IBM）

法操司想傳媒

由於詐騙案件頻傳，為了因應不斷出現的詐騙問題，政府無不使出渾身解術，希望透過各式的安全網，來達到防治詐騙、預防詐騙的成果，而將特定帳戶設為「警示帳戶」的制度就是其中之一。

警示帳戶制度的緣起與作業流程

「詐騙」作為一種以矇騙的方式獲取金錢、或利益的手段，在人類社會中已經存在多時。而在台灣，從早期我們常聽到的「金光黨」，到現在時時可以遇到的「電信詐騙」，大家可以發現詐騙的手法越來越多元、也越來越便捷。

為了因應越發嚴重的詐騙事件，金管會在2006年底頒布了《金融機構辦理警示帳戶聯防機制作業程序》，透過將特定帳戶列為警示帳戶、及禁止特定帳戶的使用，來使檢警調查更為便利、及避免未來可能利用此帳戶繼續詐騙的問題。

當受詐騙民眾到檢警等調查單位、或任一金融機構報案，提示某帳戶疑似為詐騙帳戶以後警方、金融機構必須填單通報該帳戶為警示帳戶，在確認並沒有詐騙情事之前，針對該帳戶的一切業務都會被暫停，匯入該帳戶的款項也會退回原匯款行；同時，為了避免利用同一人的帳戶進行詐騙，同一人的其他帳戶會被設定為「衍生管制帳戶」，金融機構會暫停帳戶使用提款卡、語音轉帳、網路轉帳及其他電子支付功能，匯入款項時也會退回匯款行。

太過鬆散而侵害基本權的作業流程

然而，這樣立意良善的規定，卻存在著問題：那就是程序過於鬆散。

由於列為警示帳戶的程序，僅需要民眾向警方、金融機構檢舉某帳戶疑似使用於詐騙的帳戶，就可以在一段時間內凍結對方的特定帳戶、及限制同屬該人的其他帳戶的使用，而不需要經過較為嚴謹的審查程序。這樣的模式可能會出現有心人士透過將款項存進特定人帳戶後，再向警方舉報該帳戶為詐騙帳戶，由於不需要經過法院審查，只需提出質疑就可以簡單、快速地凍結特定人的特定帳戶、及其他所有帳戶內的款項。如果被凍結的帳戶是公司的往來帳戶、或個人的薪資轉帳、或帳單扣款帳戶等重要帳戶的話，就有可能導致被凍結人的不便、甚至可能危及生活、及公司的存續。

此外，相較於凍結程序，解除警示帳戶的程序雖然也十分粗糙，只需要向警方請求解除即可。但大多數的警察機關並不會在收到請求後立刻提出解除警示的書類，而是會等到檢察官作出不起訴處分、或者甚至是法院作出無罪判決以後，才願意提出；或者依照上面說到的辦法規定，在通報後2年自動解凍。這樣的實務運作狀況，可能使得特定人的帳戶長期被凍結，造成資金無法流通的窘境。

由於凍結人民帳戶的行為，涉及到限制人民受憲法保障的「財產權」，雖然並非不能為了公益目的做出限制，但仍需要符合法律保留原則、比例原則等基本原則。為了避免再有人被詐騙集團誆騙，凍結特定帳戶或許是最快速且有效的手段；但在手段選擇上，仍然必須要符合比例，而不能將同一人的「所有」帳戶都予以凍結及限制。

再者，除了凍結所有帳戶可能違反比例原則以外，凍結程序過於簡單而不需經過嚴格的司法審查程序；解凍的程序在實務運作上又有可能出現數月、數年、甚至無限期的財產凍結，這些都會造成人民的財產權受損，不僅不符合程序正義、為以法律直接規定也未經過法律授權，也違反法律保留原則，過去就有法院實務見解認為這樣的凍結規定違反憲法。

防治詐騙、避免人民財產權受損確實是社會重要的公共利益，但若是為了達成這樣的公益目的，而反而讓制度被有心人士利用，而侵害了無辜第三人的財產權、甚至是自由權、生存權等基本權時，我們就應該思考這樣的制度是否妥適，才不會讓立意良善的制度，成為侵害人民基本權利的惡法。《法操》在此呼籲金管會應該要正視這樣的問題，才能避免造成人民財產權遭有心人士恣意侵害。

本文經授權轉載自法操 你知道「凍結帳戶」的規定可能違憲嗎？

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/