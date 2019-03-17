法操》謹此紀念法界先輩湯德章律師

湯德章台日混血的身分，讓他背上了日本人煽動民眾的罪名，而當初勸說學生們繳械的行動，也成了後來被嚴刑逼供的主要內容。但不論受到多麼殘酷的刑求，湯德章仍然未供出任何一名學生或參與治安工作的人員名單。湯德章的風骨，正足以為法律人的典範。

圖：攝於228國家紀念館

法操司想傳媒

1947年3月13日，「碰！碰！碰！」湯德章40年的生命，在民生綠園（現為湯德章紀念公園）被結束了。3月13日也在2014年成為台南「正義與勇氣」紀念日，就讓我們看看這位寧願犧牲自己的生命，也要拯救他人的湯德章律師！

台日混血兒

湯德章，又名「坂井德章」，湯德章的爸爸坂井德藏，其實是日本熊本宇土的富二代，坂井家是宇土的資產家，擁有廣大的農地與一間大型的釀酒廠。但身為長子的德藏，卻是一個反骨青年，在當時社會氣氛下，德藏選擇的不是繼承家業，而是前往未知的台灣，擔任警察一職。

25歲的德藏與在玉井遇到湯德章的母親「湯玉」墜入愛河，1902年，兩人結為夫妻。但當時日本人和台灣人其實是不可以結婚的（1933年才出現《內台共婚法》）。兩人的結合，違反了當時的政府政策，影響了德藏的升遷，但德藏不以為意。

西來庵事件

1915年8月2日這一天，是改變德章一家的轉捩點，而這一天是我們在歷史課本上熟知的「噍吧哖事件」（也就是西來庵事件）。德藏服務的派出所，就是西來庵事件突襲的派出所之一，在雜工黃木春的協助下，德章才得以逃過一劫。但德藏、其他的同仁及來不及逃跑的眷屬，一共22人，遭到殺害。而日本政府對於西來庵事件，採取極為嚴厲的報復，追擊、清鄉，讓西來庵事件成為，最慘烈的抗日活動，也是台灣最後一個武裝抗日的活動。

圖：翻拍自《湯德章不該被遺忘的正義與勇氣》一書

燒炭村工作

資質聰慧的湯德章，很受學校老師看好，在他的努力下，也成功考上台南師範學校，在當時能夠當上老師，就是生活的保障。但湯德章對於內地人歧視台灣人的行為感到排斥，他發現自己並不想聽從內地人的指示，遵從內地人的教育方針。所以湯德章毅然決然地退學了。

退學後，湯德章在燒炭村中，找到一份工作。燒炭村是日治時期形成的聚落，為了要製造糖業所需要的木炭。燒炭村中聚集了許多不一樣的人，湯德章在這裡學習到柔道、拳法以及漢文，累積了相當多學識基礎。這段燒炭村的經歷也成為湯德章人生中相當重要的一段經驗。

鹿沼事件

半工半讀間，湯德章在即將滿20歲時，參加了巡查考試，並以高分通過考試，成為了一名警察。經過湯德章的努力，通過普通文官考試，也以很快的速度，當上派出所的次巡查，看起來前途似錦，卻因為一件肇事逃逸案，被外調至中國廣東擔任顧問。

這起肇事逃逸，是一位醫生鹿沼正雄所開的車，在撞到一位台灣人後，快速逃離現場。事後僅用5元作為和解金，但由於鹿沼正雄的爸爸，在台南當地的有力人士，在得知湯德章打算嚴格執法時，警界上級不斷德勸說，但在湯德章的堅持下，鹿沼最後被判決須賠償被害者20元。

湯德章從鹿沼事件明顯的看出警察體系中，對於台灣人歧視與不公平，體悟到，從警察體制內是無法改變這個狀況的。在擔任警察的過程中，湯德章也對人權有了強烈的意識，他認為所有人都應該受到尊重，在法律前獲得平等的待遇。

在獲得父親弟弟坂井又藏的消息後，湯德章決定去東京挑戰高等文官考試，湯德章想要成為一名律師。

無論發生什麼事，都為台南奉獻己力

經過一番努力，湯德章通過了考試，擁有律師資格。他放棄了在日本飛黃騰達的人生，決心回到台灣，為台南打拼。而湯德章回台灣不到兩年，日本就戰敗投降了。但日本的戰敗，並沒有影響湯德章想要為人權努力的心。二二八事件爆發後，台灣各地都有不少的抗議活動。而台南在湯德章的遠見下，成功勸說學生採取過於激烈的活動，也讓台南免於被鎮壓情況。

但湯德章台日混血的身分，讓他背上了日本人煽動民眾的罪名，而當初勸說學生們繳械的行動，也成了後來被嚴刑逼供的主要內容。但不論受到多麼殘酷的刑求，湯德章仍然未供出任何一名學生或參與治安工作的人員名單。湯德章的風骨，正足以為法律人的典範。

參考資料：

《湯德章 不該被遺忘的正義與勇氣》，門田隆將，玉山社，2016年

本文經授權轉載自法操 謹此紀念法界先輩湯德章律師

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