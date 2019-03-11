小葉日本台》冬季檔NO.1大推《從現在起大家都是人質》＆又有三部經典要播特別篇

這一季的日劇陸續收尾，NO.1是《3年A班―從現在起大家都是人質》，而最近又有三部經典《白色巨塔》、《砂之器》和《大奧》要以特別篇形式重返螢幕，都是令人懷念的大作品。

小葉日本台

這一季的日劇陸續收尾，個人的NO.1就《3年A班―從現在起大家都是人質》這部了，從第一話開始，震撼十足，集集精彩，好看到最後，演老師的菅田將暉果然是影帝級水準，而那一票被當人質的學生同樣發光發熱，校園劇有新哏玩很大，真的要給劇組拍拍手。另外，最近又有三部經典《白色巨塔》、《砂之器》和《大奧》要以特別篇形式重返螢幕，畢竟都是令人懷念的大作品，相關訊息的關切少不了，以上，本次文章就來聊這些。

《3年A班－從現在起大家都是人質》，有新哏玩很大的校園劇

《3年A班―從現在起大家都是人質》在日本放送的時間是每週日的22:30，都快變深夜時段了，但平均收視率仍維持兩位數，不簡單喔，日網粉絲本季滿意度最高的作品。其實校園劇看多了，套公式通常就那幾招，眼球的疲乏就是漏看幾集也沒差，另外的焦點則會擺在演主角老師的賣相和學生群的顏值，以此標準看本劇，質量算很優。

冬季檔NO.1大推《從現在起大家都是人質》，有新哏玩很大的校園劇。（圖：網路）

先就故事的設定，「畢業前10天老師挾持29名學生進行最後的授課和審判，為的是解開並還原數月前班上某女學生的自殺真相。」師生之間一開始就陷入敵對的緊張關係，外加教室外警方的特種部隊待命出動，營造出的氛圍，立馬變成懸疑推理劇，至於常見熱血教師那一套，田邊誠一的角色剛好拿來反諷用。真相的拆解，一集審判一位學生；真相的釐清，每個人當下的心態與作為連成一串，沒有人是局外人；直到最終話又能引爆另一波觸動人心的高潮，滿過癮的。此外，本劇並不是什麼原著改編，屬原創腳本，編劇是武藤將吾，這樣的10話連續劇，除了中間有一、兩話稍嫌拖戲，或許整部劇仍有部分細節超邏輯，但瑕不掩瑜啦，武藤將吾之前參與過幾部《假面騎士》的創作，所以在本劇中會玩特攝片的哏，滿有趣的。

菅田將暉演的「柊一颯」老師，不會僅是照唸台辭，呈現出的人格特質和行為舉止，基本上是這位影帝級的演技功力了，看似性格善變難以捉摸，卻很能抓緊觀眾的目光，扣住觀眾的情緒，他的每一步出招不僅令學生們不可思議，電視機前的觀眾同樣驚呼連連，演活這個角色後應該會讓菅田將暉日後的的戲路更加寬廣，至少我是滿迷他的。

再來是《3年A班》的學生們。永野芽郁，去年NHK晨間劇《半邊藍天》那位個性開朗的鈴愛讓人喜愛，日本公信榜ORICON票選2018年度爆紅女演員第一名，有大物女優的潛力，這回的角色一樣吃重，很上相，印象會更深刻。川榮李奈，前AKB48的成員，外型很亮很可愛，畢業後也演了不少戲，有一定的粉絲支持度，這回算超齡扮高校生，但沒違和感，屬重量級的學生。另，班上「自殺身亡」的女學生澪奈則是上白石萌歌飾演，上白石萌歌是誰？就是《繼母與女兒的藍調》演綾瀨遙女兒那位，去年還曾以電影《羊與鋼之森》獲日本電影學院獎的最佳新人。至於其他學生，像是今田美櫻和鈴木仁，去年都演過《流星花園C5》，今田美櫻很漂亮，還是ORICON票選2018年度爆紅女演員的第五名，而模特兒出身的鈴木仁，嗯，帥哥一枚。總之，這回《3年A班》的學生顏值超高，素質超好，無可限量的新生代演員。

《3年A班―從現在起大家都是人質》算是很有巧思的把校園劇題材拉到另一個檔次，或許不是很完美，但充滿想像；全劇有不少bug，說教味還是免不了，不過就冬季期這一檔，小葉大推本劇NO.1。

經典重拍～山崎豐子《白色巨塔》，岡田淮一、松山研主演

《白色巨塔》，山崎豐子的小說是經典，10多年前唐澤壽明和江口洋介主演的日劇評價也是經典級，這回2019年版的重拍是朝日電視台60週年紀念作品，雖是拍特別篇，但超有誠意，5／22至5／26五夜連續，簡言之就是演五集。然後卡司很豪華，兩大醫生：財前五郎和里見脩二分別由岡田淮一與松山研一飾演，其他亮出來的陣容有澤尻英龍華、寺尾聰、夏帆、小林薰、椎名桔平、柳葉敏郎、松重豐、岸部一德……，絕對是大戲規格的大戲拍法。

這回《白色巨塔》2019年版的重拍是朝日電視台60週年紀念作品，岡田淮一主演，五話連續。（圖：網路）

朝日台本次重拍《白色巨塔》除了是台慶作之外，也是原作小說出版50週年紀念，格外有意義，不過新版本的時空舞台會設定現在進行式的2019年，大醫院裡的醫療體制自會面臨新的壓力問題。 憶當年的《白色巨塔》真的很話題很轟動，跨季演了21集，搭配上當時還是小女孩的海莉詮釋主題曲〈Amazing Grace〉，簡直就是史詩般的可歌可泣，盪氣迴腸，最終回收視更是直接飆到32.1%，然後「白色巨塔」開始成為台媒超愛用的流行語，不管內容本身適不適合，凡只要扯到醫院糾紛的新聞，一律要硬說成「白色巨塔」又00XX了，好廉價喔！

本次的《白色巨塔》SP，這干演員多是戲精，表現不會是問題，之前傳的演財前五郎的岡田淮一因身高以致出版社有意見，看來問題也解決了；本次用五集的形式重拍，理論上小說厚實的深度應該演得出來，如果劇組不太貪心，什麼都想塞的話，的確會滿期待的。

經典重拍～松本清張《砂之器》，中島健人、東山紀之主演

松本清張的名著《砂之器》，同樣無須多做介紹了，之前幾次的搬上螢幕，大家最熟的大概就中居正廣主演2004年版那次，超有憂鬱氣質的音樂家和賀英良。這回2019年版的重拍，換成是富士電視台60週年台慶外，也是松本清張誕生110週年紀念，演音樂家和賀英良的是Sexy Zone的中島健人，扮今西刑事的是東山紀之，老牌演員柄本明則是演英良的父親千代吉，採特別篇一話完結形式，3／28播出。

2019年版的《砂之器》是富士電視台60週年台慶，也是松本清張誕生110週年紀念，由中島健人、東山紀之主演。（圖：網路）

這個新版《砂之器》的幾個特色，一是時空背景換成現在，故事從2018年萬聖節的澀谷街頭出現一具被毆致死的屍體開始；二是演今西刑警的東山紀之相較原著或之前渡邊謙扮演的老刑事，年紀會來得年輕些，拍攝手法則採他和英良的日常雙線並行，營造兩人之間的心理戰一路對峙到最終；三是更明確的從一開始就擺明行兇的人就是和賀英良，人性和宿命的交織才是重點。四是新增土屋太鳳的出演，飾演的是調酒師，和賀英良外遇的對象。

劇的評價關鍵，除了中島健人會如何將觀眾都熟的「和賀英良」做全新詮釋外，再來就是時空舞台改變後的說服力了。松本清張當年完成的《砂之器》，主角的故事背景往前推，遭受的困頓生活和社會環境，讓他成名後不得不然的犯罪，震撼力十足也很有共鳴，所以當換成現今的時空，倒推回去和賀英良小時候與他父親的以前種種，可還是1990年代喔，悲劇宿命的理由還得多費心，至少要讓觀眾的認知是合情理且有道理。 畢竟是一話完結的特別篇，期待值還好，就當溫故知新吧，如果能拍出有別小說老派的新感受那就賺到了。

經典重拍～後宮劇《大奧 最終章》，大澤隆夫、木村文乃主演

最後介紹的是《大奧 最終章》，這算《大奧》系列的另一章，而且直接標示最終章，或許演完這部就再也不會再出新的了。說起《大奧》，打從2003年首度播出就是很新奇的一路看下去，而且愈追愈有味道。又不是NHK大河劇，民放台在黃金時段播宮廷劇果然有話題，收視很好喔，各式篇章一直演，不僅富士台，後來甚至連TBS也跟進，到了堺雅人和菅野美穗共演的電影版《大奧：永遠～》來到最高潮，戲裡戲外當真就情訂終生了。距離上一版的《大奧 嬪妃傳》已是2016年的事了，隔了三年，富士台再推《大奧 最終章》，3／25一話放送。

《大奧 最終章》算是《大奧》系列的另一章，而且直接標示最終章，由大澤隆夫、木村文乃主演。（圖：網路）

《大奧 最終章》，還是淺野妙子的腳本，看這種後宮劇卡司向來是賣點，這回主子德川吉宗由大澤隆夫飾演，側室久免則是木村文乃，其他那些厲害的狠角色有小池榮子、鈴木保奈美、松坂慶子、南野陽子等，用想的就很有戲。

找大澤隆夫演讓人開心啊，木村文乃則是要剛柔並濟的扶持吉宗與保護三位已故側室的小孩，新組合有新鮮感，看在是「最終章」的份上，這個三小時的SP一定要追。

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