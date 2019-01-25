小葉日本台》2019追新番、單元SP，以及清倉日劇挖到寶

進入2019，冬季檔日劇也陸續登場，這一檔有什麼不錯的作品呢？又，快過年了，年前總會加減整潔整頓，清倉盤點後又有哪些好作品值得重溫？農曆新年假期，追劇菜單我們幫大家準備好了，知新溫故，通通都有喔。

小葉日本台

進入2019，冬季檔日劇也陸續登場，開始追的幾部新番，《3年A班―從現在起大家都是人質》震撼性十足，加上菅田將暉這回一改戲路的角色設定，很不錯，而且同時會聯想到幾部作品。本季新番的另一焦點就警察律師繼續很忙，要看厲害推理的大推澤村一樹的《刑事Zero》，而高畑充希的《警察之家》也很有看頭，此外律師登場三連發，名氣最大的就屬日版的《傲骨賢妻》，坂口健太郎的《冤罪律師》特色則在科學翻案；當然還有大河劇《韋駄天》，完全的宮藤官九郎風格，一整個歡樂，這個好。另要提一下單元SP，看《下町火箭》新春SP的當下感想，這種本篇結束後的特別篇近來有復甦現象，想以前真的不少且會很期待。快過年了，年前總會加減整潔整頓，這次清倉盤點那好幾箱的日劇收藏，挖到想懷舊的有《永遠兩個人》、《戀愛的力量》……，接下來，歡迎大家收看本回滿雜談的日劇文。

菅田將暉、北川景子＆警察律師很忙的冬季新番

演什麼就看什麼，冬季新番先播的這幾部，首先，《3年A班―從現在起大家都是人質》，畢業前10天老師挾持29名學生進行最後的授課和審判，為的是解開並還原數月前班上某女學生的自殺真相。自從在螢幕上知道有菅田將暉，演技外型各方面就一直很閃，然後現在還是日本奧斯卡史上第二年輕的影帝，劇中演的這位把學生當人質的老師「柊一颯」，性格善變難以捉摸，一下子狠起來霸氣十足，一下子又會感傷到淚流滿面，但似乎一切都在他的掌握中。本劇故事性強，節奏快，至少當某種爽片看很OK，會聯想到《惡之教典》、《女王的教室》、《告白》這幾部啦，此外，本劇無原著，屬原創腳本，除了拼湊女學生之死的真相外，本身就是謎團的「柊一颯」老師又是何動機理由？一開始就搞這麼大，結局收尾會有多驚人就看編劇怎麼玩了。

菅田將暉，演技外型各方面都很閃，還是日本奧斯卡史上第二年輕的影帝，想看他精湛的演出就不能錯過《3年A班－從現在起大家都是人質》。（圖：網路）

再來這幾部焦點戲，《房仲女王大逆襲》，北川景子繼續go-go-go，賣屋兼處理買家的私人問題，原班人馬，按公式複製貼上，觀眾很買單，這位無敵的三軒家萬智基本上就是另一版的大門未知子，此外，松田翔太的加入算同行勁敵，希望能起一些化學變化，讓可看度增加。高畑充希的《警察之家》，菜鳥刑事與一堆本領高深的退休警察合力查案兼成長，過保護的加穗子轉大人，前兩回比預期的好看，西島秀俊依舊好帥，都不會老。

竹內結子的《醜聞專門律師》，廣宣主打的題材算新穎，調性也試圖走優雅風，不過劇本待加強，而且這個專做名人危機控管業務與律師之間的必要性最好再強化些會更好。坂口健太郎的《冤罪律師》，又一部挑戰日本刑事案件定罪率99.9%，為了找那0.1%的可能機率，本劇主攻科學實驗翻案，只是第一集縱火燒房的案件，辯護律師提的證據觀眾可得要有點理科知識才不致聽得霧煞煞。另《科捜研之男》指的是錦戶亮，不過我要提的是新木優子，之前文章寫過她的外型好注目度也高，劇是一部接一部露臉，本劇會比《無照律師》的戲份和重要性都來得多，演技要多磨練，機會可得好好把握，典型的法醫推理，原則上只要案件編的不差就會過關。

特別關切的是這部改編美劇的《傲骨賢妻》，尤其是常盤貴子的表現。常盤貴子和TBS的結緣很深，說她是TBS捧紅的日劇女王一點都不為過，相隔19年重返TBS連續劇當女主角，而且還是黃金日九檔，看得出來電視台是高規格的待遇和重視，看初回，常盤貴子依舊是美麗的大嬸，她的招牌笑顏沒變啊，至於演出，倒是有點像劇中當了16年的家庭主婦才又重返職場法庭一樣，有些生疏，壓力不小，氣勢能量待爆發，期待漸入佳境。此外，第一集的案件還是和假新聞有關，這似乎是各國都得面對的問題，如果劇情的轉折再強一點會更好，不過及格啦，還有被羈押的唐澤壽明這條線，個人倒是滿有興趣的。

改編自美劇的《傲骨賢妻》是常盤貴子相隔19年後重返TBS連續劇當女主角的作品。（圖：網路）

關於故事性，以本季澤村一樹演的《刑事Zero》為例，卡司沒特別厲害，也並非只是掛出朝日電視台刑事劇就有收視率，但看了前兩話就真的讚，案件舖成一流，編劇戸田山雅司的功力硬是了得，夠水準的故事才是王道啊。

最後，宮藤官九郎的大河劇初體驗《韋駄天》，嗯，他的作品向來是愈看愈倒吃甘蔗，不過至少看到露臉的那干演員陣容，不但超豪華，而且像小泉今日子、橋本愛也都來參一咖就滿開心的。日本人的奧運夢起步算早，要不是戰爭，或許不用等到1964東京早就辦奧運了。中村勘九郎演的金栗四三，日本馬拉松之父，原來他在選拔測出的成績早就快奧運紀錄一大截；另，役所廣司扮的嘉納治五郎，原來他是現代柔道之父，難怪日本的柔道這麼強，總之，本劇娛樂性高之外還能長知識，加上都是喜歡的演員，應該會有耐心追一整年。

本篇之後的SP非僅《下町火箭》，以前一堆超有誠意的喔

前陣子看《下町火箭2》特別篇時的當下感想，這種本篇結束後的SP近來有復甦現象，像是之前的《房仲女王》、《過保護的加穗子》都是，至少表示劇紅，主角也有意願。其實，現階段除了《相棒》固定會在元月一日當晚以特別加長版的形式播出外，並不流行這類SP，這當然和近年日劇普遍低靡有關，老人家又要憶當年了，以前是每每看完本篇總是既滿足又意猶未盡，然後沒多久特別篇就跑出來，最簡單省事的是新拍個5分鐘左右再加精華剪輯，約兩小時的特別篇完成，明明只是濃縮版，還是看的很高興。

另一種本篇後的SP就超有誠意，比如《沙粧妙子》、《海灘男孩》、《庶務二課》、《救命病棟24時》、《古畑任三郎》、《王牌大律師》……，都是原班人馬，全新故事大放送，特別是《古畑任三郎》的SP，直接VS.鈴木一朗、SMAP，超夢幻。還有這部《大搜查線》也是超誇張，特別篇、番外篇、延伸篇樣樣都來，像是第一次的SP《大搜查線～歲末特別警戒》，就是稻垣吾郎挾持灣岸署還搞到出動SAT那部，整個規格動員都比本篇大，簡直就是拍電影了，這款特別篇就真的物超所值Special。

《王牌大律師》受到歡迎，前後還加拍兩個特別篇。（圖：網路）

本篇後拍SP倒也不是想拍就拍得成，演員的檔期、意願這些都得克服，加上得是人氣有口碑的作品才值得拍，所以過了日劇黃金期，電視台拍的必要性自是降很低。現在會拍和本篇有關的SP，順序反而是倒過來，本篇上檔前先來個特別篇可以當片宣用，電影上映前也同樣適用，《銀魂真人版》就這麼回事。再舉個例，堺雅人的《王牌大律師》，2012年第一季播完隔了約十個月後的2013才推第一個特別篇，沒多久第二季就上檔了，這比較屬於溫故知新的片宣SP，有意思的是第二季播完隔了約一年又推出全新的第二個SP，但播完就沒後續了，或許電視台當初是真的想留住堺雅人再拍第三季，只是最終並沒實現吧。

《下町火箭2》播特別篇後還會有類似的SP嗎？嗯，據傳《月薪嬌妻》有機會，聽說原著漫畫有新進度了，電視台劇組當然希望新垣結衣今年能同意拍《月薪嬌妻》第二季，若一切OK，理想狀況是新一季推出前先來個特別篇暖暖身，期待若能成真就可以又看到ガッキー了。

清倉盤點，挖到想懷舊的有《永遠兩個人》、《戀愛的力量》、《Love Story》

以前追日劇不比現在，想看想收就得花銀兩，像小葉這種從錄影帶開始追到現在的，收藏量當然以箱計，然後每隔一段時間就得清倉整理，畢竟太佔空間了，明明已處理掉不少，但還是剩很多耶，所謂江湖地位或許就靠這些建立的。過年前又做了一次盤點，這回處理掉的有限，過程中挖著挖著，從寶庫中挑了三部浪漫愛情劇，春節年假限定。

第一部是《永遠兩個人》，松隆子看到飽，喜歡劇中的松隆子，樂觀活潑帶傲嬌；永遠兩個人的另外一位是坂口憲二，當年很被看好，演《醫龍》最適合了，遺憾的是去年因患罕見疾病宣佈無限期停工。第二部是《戀愛的力量》，深津繪里演技好好，男主角是堤真一，已經很強了，不過更令人激賞的是演配角的西村雅彥，有多猛就盡在不言中。第三部是《Love Story》，還沒變大嬸的中山美穗再一次漂亮出擊，對象是豐川悅司，北川悅吏子的腳本，這部好看，之後就愈來愈少看她的作品了。

《永遠兩個人》中的松隆子，樂觀活潑帶傲嬌；另外一位坂口憲二，當年很被看好，遺憾的是去年因患罕見疾病宣佈無限期停工。（圖：網路）

這三部戀愛劇或許都還排不上那種史上經典，史上最強之列，不過質算優也都很精緻，基本上，以前的日劇是不用太擔心會踩到地雷，相反的意外驚喜還不少。年末將收藏的日劇清倉盤點，然後挖到寶，心情滿愉快的，我的日劇「斷捨離」計畫看來還有得等！

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