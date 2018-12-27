小葉日本台》因為有高橋一生所以看《直虎》，追大河劇請比照辦理

追大河劇其實還滿硬的，畢竟一演就是一整年。不過，看歷史劇的樂趣之一就是那些有名人總會在不同的劇中跑來跑去，相對的立場，解讀的角度，呈現的面貌也會更多樣，沒有絕然的好或壞。本文不講歷史，因為看戲要放輕鬆，從大河劇認識日本史，入門容易但也只是皮毛，至於戲演得與史實差多少就不用太計較了，最要緊的是看偶像！

小葉日本台

本文算是2018年最後一篇了，這回來聊歷史劇，來談大河劇，NHK的《西鄉殿》才播完，鈴木亮平辛苦了。其實個人對日本史的理解，很大部分都是看大河劇來的，特別是有喜歡的藝人出演就會看得格外認真，比如岡田淮一的《軍師官兵衛》、妻夫木聰的《天地人》、宮崎葵的《篤姬》，或是因為有高橋一生所以看《女城主直虎》……，迷得很，當戲看之外還會主動花時間補充知識。

看歷史劇的樂趣之一就是那些有名人總會在不同的劇中跑來跑去，相對的立場，解讀的角度，呈現的面貌也會更多樣，沒有絕然的好或壞，舉個例，演到豐臣政權那一段都會登場的「石田三成」，不少大河劇總是把他形容成心眼小、會排除異己、戰功都是柿子挑軟的吃、公關差常被各大名賭爛得要死，比較是小人得道的負評；不過在《天地人》中，石田三成是直江兼續的好友，是小栗旬演的，也算有勇有謀啊；又2017那部改編司馬遼太郎原著的電影《關原之戰》，視角在石田三成，演石田三成的是岡田淮一，還有會用性命保護石田三成的有村架純等等，所以這場日本史上最大的東西軍之戰，慘敗的西軍頭頭石田三成就顯得可歌可泣多了。本文沒有要講歷史，就只是聊聊個人看歷史劇的一些分享，加減捧場囉！

獨眼龍伊達政宗=渡邊謙，信長、秀吉、家康又該是誰？

歷史人物的圖相都長得差不多，反正一臉古人樣，影像化後自是刻畫鮮明，強烈點的還會深植腦海。

像是很久以前播的大河劇《獨眼龍政宗》，這是我第一次知道有伊達政宗這號人物，而且還是獨眼龍，該角色是由當時還沒紅的渡邊謙詮釋，扮相突出，在更加認識這枚戰國武將的宿命歷程，以及隨著渡邊謙的名氣愈來愈大後，基本上現在只要提到伊達政宗，自動浮出的必定是渡邊謙模樣的形象，超深刻。話說這部1987年製播的NHK大河劇創下平均收視39.7%，紀錄迄今無人能破，此外，現在大河劇片尾都會介紹的歷史遺跡和參拜動線，就是從《獨眼龍政宗》開始的喔！

獨眼龍政宗=渡邊謙。現在只要提到伊達政宗，自動浮出的必定是渡邊謙模樣的形象，超深刻。而市川海老藏演的織田信長是絕對王者。（圖：網路）

眾多歷史劇中出現率最高的莫過於戰國時期那三巨頭：織田信長、豐臣秀吉和德川家康，關於這三位，信長總是既酷又帥，性格愈無常，手段愈狠，人氣指數還會跟著飆升。豐臣秀吉因出身卑微，想出頭就得更機靈，本能寺之變後反應夠快，看準形勢率先討伐明智光秀果然師出有名，他的出身讓他取得天下後比較像暴發戶，自卑成自大，連茶室都得用黃金堆砌。另一位德川家康，就很能忍，沉得住氣，大位靠智取，撐得夠長，戲棚下站久就是他的了，關原之戰兩軍動員浩浩蕩蕩，但根本就一面倒，才打一天就勝負已分，老謀深算啊。

先簡述這三巨頭性格後再來看螢幕扮相。織田信長就是有他酷的本錢，加上不到50就掛了，所以完全不需要有老妝出現。少年時代木村拓哉演過，掌權後隨便列就有豐川悅司《江～戰國三公主》、反町隆史《利家與松》、吉川晃司《天地人》、市川海老藏《女城主直虎》，甚至連穿越劇《信長協奏曲》都是小栗旬耶，一字排開帥度破表。

至於扮豐臣秀吉和德川家康，要說印象深的，演豐臣秀吉就只推竹中直人和笹野高史這兩位阿北。竹中直人氣場超強，1996年的經典作《秀吉》不做第二人想，找不到片源的可就近看《軍師官兵衛》，看草莽又霸氣的竹中直人如何讓黑田官兵衛不敢說NO；另一位個人覺得演秀吉很棒的是《天地人》裡的笹野高史，演技了得外，最符合書本中豐臣秀吉的樣貌。德川家康呢？2017《女城主直虎》中阿部貞夫演過，正室老婆還是菜菜緒，戲份算滿多的，不過談德川家康的形象，個人最先聯想到的會是寺尾聰，老狐狸一隻。對了，推薦看《軍師官兵衛》啦，同時間可以看竹中直人演豐臣秀吉，寺尾聰扮德川家康，多重享受。

新選組太苦情？請服用《薄櫻鬼》和《銀魂》療癒

新選組簡言之就是日本幕末一個親幕府的武裝集團，集結這麼一批熱血青年對抗反幕府的叛亂人士是沒什麼不對，只是到了德川慶喜開始要大政奉還就累了，大勢所趨，他們變成政治不正確，後來也就被明治政府軍給滅了，屬大時代動盪下的悲劇人物。這個故事最有名的就是三谷幸喜的大河劇《新選組！》，還找來香取慎吾演近藤勇、山本耕史演土方歲三、堺雅人演山南敬助、藤原龍也演沖田總司，當年為了這群偶像卡司有認真看一陣子，不過這部戲算滿嚴謹的，這些年青人就請多保重囉。

其實小葉對新選組的印象有改觀並非是看歷史劇，而是來自動畫，一是多年前的《薄櫻鬼》，角色個個超美形簡直就逆後宮，悲壯之中很夢幻，這個好；另一就是看《銀魂》啦，一整個惡搞變態很娛樂，不過人家角色特質還是有出來的。

《薄櫻鬼》角色個個超美形簡直就逆後宮，悲壯之中很夢幻。（圖：網路）

幕末到維新，坂本龍馬＆西鄉隆盛一定是必考題

坂本龍馬算是被司馬遼太郎捧紅的歷史人物，以《龍馬來了》小說為藍本搬上螢幕就好幾回，個人看過的是2004年市川染五郎版，這部只有4話的作品最大噱頭是市川染五郎、松本幸四郎、松隆子這一家人共演，然後看到的是長得很帥，氣質出眾的坂本龍馬。

大家比較熟的坂本龍馬形象應該是福山雅治演的《龍馬傳》，NHK 2010年製播的大河劇，福山雅治是長崎人，九州男兒演坂本龍馬再適合不過了，除此，編劇福田靖和福山雅治之前就有《偵探伽俐略》合作愉快的經驗，然後觀眾看到的是人氣度超高，依舊很帥的坂本龍馬。另要特別提一位出現在《仁醫》裡，和南方仁互動密切的坂本龍馬，內野聖陽演的，有別於市川染五郎與福山雅治的俊秀，內野聖陽展現出的熱情豪氣滿推薦的。

2018是明治維新150週年，很具時代意義，紀念一番是必要的，只是總不能又拿坂本龍馬出來應景，所以這一年NHK的大河劇改推另一位維新要角西鄉隆盛。對了，前面提到歷史人物的圖相都用畫的，想像空間比較大，但來到幕末，黑潮來襲，照相機這玩藝出現了，也就是說不管是坂本龍馬還是西鄉隆盛，長相可都是有相片為証，google西鄉隆盛的人像，就平頭，很魁梧很大隻，所以說鈴木亮平演這部《西鄉殿》真的增胖不少，辛苦他了。

西鄉隆盛是明治維新的元勛，重大功臣，不過後來卻在西南戰爭中戰敗而切腹自盡。對劇粉而言西鄉隆盛的名氣或許不若坂本龍馬，不過人家西鄉家族和台灣可是關係密切，長子菊次郎曾在明治時期奉派宜蘭廳長，建堤防，治水有功。在《西鄉殿》中就是以菊次郎的視角，由西田敏行口述旁白，娓娓道來其父親一生的轟轟烈烈，聽來格外有感。

看《女城主直虎》的動力全落在高橋一生飾演的小野政次身上。（圖：網路）

沒高橋一生演小野政次，《女城主直虎》會吞不完

追大河劇其實還滿硬的，畢竟一演就是一整年，小葉的一些私偏好是：戰國時代各大名的權鬥爭霸比幕末維新的脫藩或大政奉還來得精彩有趣，然後看戰國劇特別喜歡從策士軍師的角度，看他們如何運籌帷幄協助主子奪取大位，看他們如何用智慧苦心化解一次又一次可能的親族相殘，這其中最推有天下第一陪臣封號的直江兼續－《天地人》，以及深受信長、秀吉、家康看重的最強軍師－《黑田官兵衛》這兩部。

看大河劇認識日本史，入門容易但也只是皮毛，何況當戲演得與史實差多少就不用太計較了，像是之前很紅的《利家與松～加賀百萬石物語》，前田利家真的滿識時務的，昔日加賀百萬石的榮光也是真的，不過電視劇是唐澤壽明演的，故事就是在講他好棒棒，所以，嗯，似乎有些美化過了頭，倒是收視率很成功就是了。

一部大河劇演那麼久，要追得下去過程中一定得找到自己想看的哏。比如柴崎幸演的《女城主直虎》，就井伊家的重要男人全死了，所以被迫由出家又還俗的女公主擔起傳續的大任，故事普普，就不斷的折衝妥協求生存，所以上半段看的動力全落在高橋一生飾演的小野政次身上囉，冷血無情，壞人他來當的小野政次，人家這才叫大愛，為井伊一族存續燃燒殆盡的極致，超暖男一枚，後來被賜死太揪心了，感動得要死。然後來到下半段，好在虎松長大了，就是菅田將暉演的井伊直政，小鮮肉侍奉德川家康，一路從最卑微的基層工作幹起到成為「德川四天王」之一，戲份描述多，這部分好看，結論就是為了看高橋一生和菅田將暉撐完一整年。

幕末到維新，坂本龍馬＆西鄉隆盛一定是必考題。（圖：網路）

大河劇未必都古裝，2019推宮藤官九郎的《韋駄天～東京奧運故事》

是說，大河劇也未必都等於古代歷史劇，最新2019年NHK大河劇推出的是《韋駄天～東京奧運故事～》，看劇名就知道這是為2020東奧的暖身之作，故事將從日本第一次參加的1912斯德哥爾摩奧運、1936柏林奧運、到日本首度申辦成功的1964東京奧運，以這三個奧運為背景舞台，敘述這52年來的動盪大時代。

《韋駄天～東京奧運故事～》是為2020東奧的暖身之作，由中村勘九郎飾演日本馬拉松之父金栗四三。。（圖：網路）

故事的主人翁之一是日本馬拉松之父金栗四三，中村勘九郎飾演，此君就是日本首次參加1912斯德哥爾摩奧運的唯二選手之一，頂著40度高溫參加馬拉松項目跑到人間蒸發，大會顯示的不是棄權而是下落不明，最終他是以54年8個月6天5小時32分20秒03才跑完，史上跑最久紀錄的馬拉松。哈哈，此君人生太傳奇，他的故事請參閱林翠儀這篇《固力果跑跑人與永遠無法打破的馬拉松紀錄》，超精彩，加上此回請來的編劇是宮藤官九郎，鐵定哏多有趣，值得一追。

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