小葉日本台》《相棒》～杉下右京與他歷代搭檔的4位伙伴

《相棒》這個系列絕非一般般，如果少掉經典代表的《相棒》，就好比你的日劇拼圖缺一塊，會有缺憾喔！

小葉日本台

決定來寫《相棒》，其實小葉超愛這個系列，從第一季追到最新的season17，當《相棒》迷10年以上了，這個朝日電視台最擅長也最具招牌的刑事推理劇，就在特命係杉下右京的帶領下，一枝獨秀，屹立不搖，播出迄今超過300回，單集收視率不到10%的只出現過4次（最低收視為9%），而且從Season4開始就再也沒有低於兩位數這回事了，很猛很厲害，本文推《相棒》會盡量找哏找趣味點，嗯，先從右京桑的搭檔談起好了，現在進行式是反町隆史演的冠城亘，他算第四代相棒，從第14季加入起算已是第四個年頭，待的時間比原先預期的久，因為啊，大家都說杉下右京握有生殺大權，想留還得水谷豐點頭才算數。

那麼，倒回去我們就來聊聊歷代寺脇康文、及川光博、成宮寬貴和反町隆史這四位搭檔右京的相棒風格和戲裡戲外吧！

少了經典《相棒》就如日劇拼圖缺一塊，會有缺憾。（圖：網路）

「相棒」指的是「搭檔、伙伴」之意，話說這個因右京才有的特命係，向來有「人才墳墓場」的稱號，傳說中在龜山薰報到之前已有六個人，快者一天，最長一個星期必閃人。

第一代相棒－龜山薰（寺脇康文），很衝敢拼的熱血派

很衝敢拼的熱血派，原隷屬搜查一課，但曾因追查某案件時反被歹徒挾持，讓長官顏面無光，於是被踼到特命組，開始和杉下右京搭配一連串的探案。這一冷一熱，一老一少，一文一武的組合設定算是《相棒》的最初原型，也是一般刑事劇常見的基本款，不過因為故事精彩，佈局流暢，每個案件幾乎都能維持高品質，口碑收視極佳，不僅男性觀眾買單，更是吸引大批女性劇迷的青睞，就這樣一季接一季，一晃眼來到第七個年頭了。

第一代相棒龜山薰（寺脇康文）屬很衝敢拼的熱血派。一冷一熱，一老一少，一文一武的組合設定算是《相棒》的最初原型，也是一般刑事劇常見的基本款。（圖：網路）

《相棒》大成功，幕後以「輿水泰弘+和泉聖治」為主的編導群是關鍵，但來到幕前，論功行賞可未必就是水谷豐和寺脇康文對半分喔。龜山薰也該畢業了，聽說寺脇康文太自得意滿的誇大自己的重要性，大頭症跑出來是主因，剛好人家特命係是人才墳墓場，理由正當，於是龜山薰就在Season7的中段被降板，但畢竟創業有功啦，劇組給了薰是為了完成老友遺願，決定和妻子前往第三世界國家當志工才辭去警察工作，這算是不錯的下場安排。

第二代相棒－神戸尊（及川光博），年紀再大點搞不好就是右京二號

龜山薰在Season7的中段被降板算罕見，接替的第二代直到最終話的第19集才告出爐，他是神戸尊，原任職警備局企畫課，被降調到特命組本來是要用半年時間觀察杉下右京是否適合繼續當警察，結果還用多說嗎？強大的破案能力令他折服，當然也就一直跟隨下去。換及川光博出任是個好主意，除了可區隔寺脇康文的熱血派外，走斯文型的及川光博個人風格向來明顯，個人是特別偏愛啦，感覺神戶尊的fu和右京桑有些像，等年紀再大點搞不好就是右京二號了。這位二代相棒，嚴格說是從Season8幹到Season10，共待了三季然後因高層施壓重回警察廳。其實神戶尊的職等是警視，來特命組是被降調成警部補，重回警察廳職稱又回到警視，簡言之，他可是比右京警部位階還高喔。

走斯文型的及川光博個人風格向來明顯，感覺神戶尊的fu和右京桑有些像，等年紀再大點搞不好就是右京二號了。（圖：網路）

附帶一提，神戶尊在第八季第10話遇到了案件關係人也是大學時代的戀人細野唯子（寶塚出身的檀麗飾演），因此契機戲外兩人真的交往並在2011年7月結婚，喜事一樁，只是及川光博婚後沒多久就傳出緋聞，惹得水谷豐不開心，於是演完Season10後畢業，從時間點研判可能性的確不低，而最新的現實是及川光博和檀麗已在2018年11月28日簽字離婚。

第三代相棒—甲斐享（成宮寬貴），戲裡戲外結局都很麻煩

第三代相棒甲斐享很年輕，人氣偶像成宮寬貴飾演，劇中設定是和右京有私交的警察廳次長（石坂浩二）之子，算是右京直接欽點調到特命係的警察，從Season11演到Season13，同樣是三年期限，這段期間的搭檔因彼此年紀落差大，感覺就比較像是前輩帶後輩辦案。甲斐享被畢業的下場有點慘，他是因案被逮捕被調查被免職，不過這倒也並非作奸犯科啦，他是因化身暗夜騎士，私法制裁黑道毒犯。

第三代相棒甲斐享很年輕，人氣偶像成宮寬貴飾演，劇中設定是和右京有私交的警察廳次長（石坂浩二）之子。（圖：網路）

回到戲外的真實，演完《相棒》後的成宮寬貴，在2016年12月初透過事務所宣佈直接引退，消息來的突然也讓粉絲震驚，據傳是八卦媒體要爆他的料，一說是吸毒，但尿檢並無藥物反應，另一說則是他同志身份，如果只是這個原因，性平無罪啊！

第四代相棒—冠城亘（反町隆史），傳言聲中已邁入第四季

反町隆史名氣算大，只是接第四代相棒竟被酸說是過氣不紅才來演，然後期間又一直傳他只是過渡，因為飾演總務部宣傳課課長的仲間由紀惠哏舖了很久，只是沒檔期加要生小孩所以遲未定案，但不管如何，這位由法務省被派到警視廳做人事交流的冠城亘，堪稱精英官僚擔任「相棒」的第一人，而且人家這一待，從Season14演到現在的Season17，已經邁入第四季，排名第二久的喔，看來右京桑對他還滿欣賞的。

由法務省被派到警視廳做人事交流的冠城亘，堪稱精英官僚擔任「相棒」的第一人，而且人家這一待，從Season14演到現在的Season17，已經邁入第四季，排名第二久。（圖：網路）

說真的，反町還是很帥，身材也沒走樣，與水谷豐的搭檔默契十足也很有門路，個人是覺得他演得很好啦，至於嫌他前幾季收視往下掉，在我看來反倒是編劇問題比較大，案件偏弱啊，輿水泰弘跑哪去了？ PS：本季第17季的相棒還多了一位淺利陽介飾演的青木年男，算網路資安專家。

多才多藝，絕對的紳士刑警～杉下右京（水谷豐）

介紹完歷代四位相棒，現在大人物杉下右京登場。其實開始看《相棒》前對水谷豐並不熟，但現在則是粉絲，水谷豐的老婆是伊藤蘭，大家鐵定在日劇看過她，氣質好好的熟女。簡述一下杉下右京，東大法政畢業，留學英國三年，原隷屬警視廳搜查二課，之所以被貶調冷門的特命係，起因於當年處理外務大臣宴會上的歹徒劫持人質案，基本上就是得有人出來扛責；之所以後來始終回不去搜查課，因為他總是主動查案，在無人力支援下又屢破奇案，既讓主管不爽沒面子，且對事涉高層的兇嫌毫不放水，很硬。

辦案之餘的右京偏好一天數杯的英式紅茶，擅長西洋棋、鋼琴、品酒、落語、劍道……，風度翩翩，學養淵博，多才多藝，絕對的紳士風格，而且他的這些嗜好在劇中的小露兩手總能成為突破案情膠著的關鍵，比如第一個電影版《西洋棋殺人事件》即是。另，「可以再問你一個問題嗎？」是右京查案時的口頭禪。喔，對了，杉下右京雖屬紳士派，但卻非那種安樂椅神探，辦案時常常是第一個直奔現場，雖然身旁有年輕相棒搭檔，不過像追捕、開車、扭打、拔槍等這些第一線刑事追捕嫌犯的動作，必要時右京同樣可以全武行唷！

杉下右京雖屬紳士派，但卻非那種安樂椅神探，辦案時常常是第一個直奔現場，雖然身旁有年輕相棒搭檔，不過像追捕、開車、扭打、拔槍等這些第一線刑事追捕嫌犯的動作，必要時右京同樣可以全武行唷！（圖：網路）

此外，右京的職稱是警部，意思就是入行甚久資歷深，儘管被貶到冷單位，但輩份不低，所以和高層如警察廳次長甲斐（石坂浩二）、劇中已身亡的前警視廳官房長小野田（岸部一德）、前法務大臣瀨戶內（津川雅彥，已逝）都頗有交情，甚至連主任監察官大河內（神保悟志）也對右京敬重三分，不過右京對當大官沒興趣，倒是這幾位高層因為太了解右京的能力和性格，因此對右京閒不下來的主動查案，反正擋也擋不住就乾脆睜隻眼閉隻眼。

不只是冷冰冰的破案，《相棒》有著溫馨人情味

刑事劇多的是，會紅不是沒道理，《相棒》的好看之處，上回文章曾提到，現在想一睹鈴木杏樹風采最快的方式就是按時收看《相棒》，原因源自鈴木杏樹飾演的「月本幸子」曾委身成為黑道大哥的女人，但後來卻開槍射殺這位黑道大哥，本想潛逃海外的她被右京說服投案，之後入監表現良好，明明離出獄只差幾個月，豈料在一次戒護保外就醫途中有人劫囚，她只好被拖下水的跟著劫囚犯逃亡。名叫幸子命運卻始終不幸，右京察覺嫌犯詭計後再次出手營救，後來幸子刑期滿出獄，右京安排她到原本是前妻經營的花之里料亭當老闆娘直到現在，整個關於「月本幸子」的故事，出現在第四季、第六季和第十季，不只是冷冰冰的破案，滿滿人情味。

現在想一睹鈴木杏樹風采最快的方式就是按時收看《相棒》。（圖：網路）

少了《相棒》，日劇拼圖缺一塊，會有缺憾喔！

現在看《相棒》，比較是用享受的心情品味。看水谷豐不疾不徐的抽絲剝繭，看編劇大人連環套的推理設局，看搜查一課伊丹刑事一邊碎唸一邊協助「特命係」的熱血拼勁，看解謎之外散發的人情義理，看整個搜查一、二課快變成「右京」專屬機動部隊的樂趣……，雖會有Bug但瑕不掩瑜，然後一整個好看當中會有幾話特別偏好。

17季了，穩定的水準，安定的高收視，總之，《相棒》這個系列絕非一般般，如果少掉經典代表的《相棒》，就好比你的日劇拼圖缺一塊，會有缺憾喔！

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