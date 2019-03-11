林濁水觀點》民進黨 316 空前險峻；2020危機重重

時局既然令大家困惑，並造成令人難以想像民意既快又猛的波動，於是任何人若能掌握趨勢便都有可為，民進黨自然也不應該是例外；然而，無論如何，民進黨得把過去洋洋灑灑的倒因爲果的思維丟掉，誠實的面對真相，才會有機會。

林濁水

一、2020年民進黨處境比2008年還險峻

1992年國會全面改選，民進黨一登場就在161席中拿下51席，佔了32%的席次，從此席位再沒有低於30%；2001年進一步成為國會最大黨，2004有89席，佔了40%席位的最大黨；不料2008年選得空前慘，破記錄的剩下24%席位，而且這還是靠14席不分區補上來才有的，如果只算區域立委，在79席中只有13席，佔比是16%！低到選後整民進黨都嚇破了膽。

在超慘的2008年，連深綠中的深綠選區，像台北市大同區和宜蘭縣都垮台，整個雲林以北只剩兩席，嘉義以南只剩下12席，其中，高雄縣市9席居然只有3席；然而這時，三重一席保住了，台南縣市居然5席全拿，一席都沒有掉。此後直到2016年不管政治的大環境怎麼變化，三重和台南立委都只能是民進黨的囊中物，沒有變卦的餘地。兩地方在立委選舉時成了民進黨鐵票區中的鐵票區，就像是國民黨在台北的大安區、新北的新店區一樣。

背景如此，所以今天補選，民進黨三重、台南選情居然一起告急，不管藍綠一般民眾都嚇到了，顯示的是民進黨處境嚴峻非同小可，如果3月16票開出來居然真的落選，那民進黨在2020年有可能選得比2008年更慘。假如不幸是這樣，2008年都掉到總體剩27席、區域剩13席了，那麼更慘會是怎樣？總席次會多少？區域呢？區域會不會從13席掉到個位數字？

民進黨三重、台南補選選情一起告急，不管藍綠一般民眾都嚇到了，顯示的是民進黨處境嚴峻非同小可。（本報資料照）

二、2018年敗在韓流是卸責之詞

韓流是民進黨2018年敗選的因？不要倒果為因。由於處境空前的險，民進黨拚了所有的能量全力輔選，但是這個時候普遍的感嘆是韓流太強了，這一點在2018年已經領教過了，2018年由於韓流的外溢效應讓民進黨縣市長候選人從南到北倒成一片，現在韓流繼續發酵，輔選起來真是辛苦。然而，2018的大敗真的源頭是韓流嗎？或者是說，沒有韓流民進黨在2018就不致於大敗嗎？這得檢討。

首先，韓流最令人驚奇的地方是爆發的時間太短促了。一直到2018年9月，韓國瑜選情都還沒有什顯眼的地方，韓國瑜的氣勢還低到讓民進黨的陳其邁很不屑地採取「冷處理」的方案，懶得理會韓國瑜。這樣，一直到10月中，韓國瑜突然竄升，民進黨才措手不及。

於是重點來了，假如2018民進黨的大敗，都是韓流外溢造成的，這句話邏輯上要能成立，前提必定是10月前民進黨選情還過得去；或者是至少有一半倒台的縣市都是在10月之後才被韓流帶動才翻盤的。但事實卻是這樣：民進黨的民主聖地，在2018年初，民進黨就大幅落後了；澎湖也一樣；嘉義市一年中稍有起伏，但在三腳都的條件下，年頭輸，年尾也輸，而且蕭、黃合起來恆大於凃；台中市7月就落後；一年中彰化略有起伏，但是9月多數民調已經落後了。整個來看，高雄市之外被翻轉的6縣市，只有雲林是在韓流竄起之後才突然跟著翻盤的。所以，與其說韓流帶動了翻盤，不如說從宜蘭、台中5縣市一步擴大的頹象早就形成骨牌效應的趨勢，而韓流只是眾骨牌之一，而且還幾乎是最後一張骨牌。因此，韓流現象雖然最紅，最有代表性，但是從爆發的時間上來看，韓流只能說是民進黨被多數民眾否定的果，不是因。

與其說韓流帶動了翻盤，不如說從宜蘭、台中5縣市一步擴大的頹象早就形成骨牌效應的趨勢，而韓流只是眾骨牌之一，而且還幾乎是最後一張骨牌。（本報資料照）

民進黨搞錯因果關係的，還不只是韓流這一件，例如，認為敗選關鍵在於黨，所以總統強調要翻盤，優先重點是「轟轟烈烈地」改造，而置社會普遍認為重點應該是「政」要大破大立完全背道而馳；又例如，認為三年來總統做得很正確，敗選之因只是總統忙到沒有時間和大家好好溝通，以致於大家跟不上她的進步⋯⋯等等，因果錯置的事真是不勝枚舉。無疑的，當前險峻的選情，和因果錯置的反省緊密關聯。

三、民意變化既快又猛，民進黨若能把握仍有可為

半年來民意變化既快又猛，令人驚嘆：去年9月韓國瑜被民眾認為是老藍男，選情落後突然之間席捲了中間的、高學歷的、年輕的選民而當選，然後，這三個族群在選後依幾家民調調查，又大量從韓身上流失，反而本來多數拒絕他的老人、低學歷的突然又群起而成為韓粉；另外，過去幾個月中，韓國瑜一再嗆聲要國民黨的大老靠邊站，於是韓流起，朱立倫就自然而然地民望低迷，不料，現在朱似乎又追上了韓國瑜，他們的轉向是不再買韓國瑜的帳了嗎？無論如何，時局既然令大家困惑，並造成令人難以想像民意既快又猛的波動，於是任何人若能掌握趨勢便都有可為，民進黨自然也不應該是例外；然而，無論如何，民進黨得把過去洋洋灑灑的倒因爲果的思維丟掉，誠實的面對真相，才會有機會。

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