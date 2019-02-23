林濁水觀點》鬼混廿多年？韓國瑜鬼混幾年？

無論是把台灣一竿子全打翻了的一句「鬼混了20多年」、「你儂我儂台灣就可以『貨出去人進來發大財』」等等救台灣經濟的見解，表現的是韓國瑜到今天對台灣經濟發展的狀況仍然完全外行，仍然不脫當立委時鬼混的作風。

林濁水

韓國瑜訓斥台灣鬼混了20多年，口氣很凌厲：「什麼廢話都不要講，看薪水就好，各行各業、農漁民、勞工收入的確比20多年前還差」 薪水20多年不漲，的確是大家的最痛。在20多年以前，台灣經濟高速成長，薪水漲得更快，但是到了1990年代中期經濟成長放緩不說，薪水開始上不去了。韓國瑜一駡就是涵蓋20多年，中箭的包括李、陳、馬四總統，沒有一個倖免，真是威風凜凜！四位總統中，蔡總統還沒有任滿，先擱下不論，其他三位，除了薪資一樣上不去外，無論就經濟成長率、就業狀，一蟹不如一蟹，每下愈況，而最糟的正是馬政府。

只是假如施政不力，造成大家薪水上不去，是政府的責任，那麼人民選出來監督政府的立委又在做什麼？有沒有認真監督？很不巧的，從1993年開始直到2002年，這段政府被韓國瑜駡成只會混的時間，韓國瑜當了足足9年的立委。回顧他當立委的時間內，有任何人看到他盡了什麼對政府惡劣的經濟政策監督的責任？完全沒有，他甚至連質詢都懶，次數居然名列末段班的末段，不可思議的只有個位數，簡直是整個立法院最鬼混的奇蹟之一！根本比被他駡鬼混的政府更加鬼混。

韓粉不是說韓國瑜最坦蕩，很勇於認錯？既然是這樣，當韓大市長在把別人駡成鬼時，怎麼沒聽半個自己認錯道歉的字？當然，雖然沒有公開道歉，但是也有可能是私下心中認錯，可能很花了時間對過去台灣的經濟做了檢討，對未來有好的方向，所以他才那麼有把握地痛駡鬼混。

其實，無論是把台灣一竿子全打翻了的一句「鬼混了20多年」、「你儂我儂台灣就可以『貨出去人進來發大財』」等等救台灣經濟的見解，表現的是韓國瑜到今天對台灣經濟發展的狀況仍然完全外行，仍然不脫當立委時鬼混的作風。

韓國瑜雖然沒有公開道歉，但是也有可能是私下心中認錯，可能很花了時間對過去台灣的經濟做了檢討，就連睡覺也不忘記檢討，對未來有好的方向，所以他才那麼有把握地痛駡鬼混。（圖：取自網路）

大家都鬼混了20年嗎？

只要稍稍對台灣用心的人肯定不可能講這一句話。因為台灣各行各業兢兢業業而卓有世界級成就的大有人在。例如台灣總體研發經費占GDP比率2016年達到3.16%，超越了日本，只輸給德國和韓國，在每100萬人中獲得美國專利授權數量更在2008就超過美國而名列世界第一。當然，專利量大並不保證科學強度、技術強度、價值的領先。過去台灣的專利畢竟偏向製程技術方面，而談不上是規格必要的專利；但是毫無疑問，呈現出來的數據是台灣很多人兢兢業業，力求突破，不是鬼混的強烈證據；同時，到了今天已經專利的價值已經大有提升了。

電子資通産業，台灣雖然在1990年代就號稱大國，但是全球規格會議桌旁根本沒有台灣廠商的位置，直到2001年英特爾推WiMAX規格台灣廠商才坐到會議桌旁，但WiMAX這規格失敗了。然而到如今，通訊將要進入5G時代，才在上個月，全球大廠150家居然齊聚台北開會討論規格，台灣的廠商已經是全球5G標準制訂主要貢獻者之一了。

尤其要知道台灣在研發支出和專利取得增加方面大方放異彩，正好都是在韓國瑜說的鬼混的20多年時間才出現的，在台灣GDP奇蹟成長的時代根本乏善可陳，這意味的是台灣的產業已經從勞力驅動、資本驅動走向技術創新驅動發展階段了，成就當然不足以自滿，但是也不應該妄自菲薄。

連這一切發展，知道都不知道，就說大家鬼混，韓國瑜真是比「鬼混」的台灣更鬼混。

「鬼混20多年」，說的當然是不鬼混的年代是從1951年到1988年。那時，台灣經濟成長率年均達到9.57%，90年代掉到6.6%，現在保三都困難。然而，說台灣30年平均成長逼近10%而被稱讚是奇蹟，正是是有他的因緣際會，不可能常有的意思。過去日本也是一樣，戰後日本奇跡到成為「日本第一」，富到東京一地的地地價可以買到到整個美國的土地，真是嚇死了美國人，害得美國人非發動美日貿易談判不可；但是日本富了30多年，1990年代還是不得不因為經濟體走過成熟期而進入「失落的20年」；中國也一樣，改革開放後長期高幅度成長，加入WTO後更不得了，統派經濟學家把中國可以長期維持8%以上成長當成他們堅持的經濟宗教信仰，然而這兩年已經沒有人敢再這樣講了。

以中國來說，很奇特的，成長最快，10%以上是家常便飯的加入WTO到2008年間，號稱崛起迅猛，但是中國威脅論雖然開始，卻不成氣候，如今經濟成長趨緩，但是由搞5G的華為突然崛起，美國才正式啟動貿易戰，而西方國家也才真正嚴陣以待。事情是要這樣看的，韓國瑜只看浮面的鬼混說根本就是鬼混。

雖然WiMAX這規格失敗了。但如今通訊將要進入5G時代，台灣的廠商已經是全球5G標準制訂主要貢獻者之一了。（AFP）

最後，在過去，1990年前，台灣薪資所得的成長一直高於GDP的成長，但是自1992年後薪水成長開始落後於GDP成長，2000年後更陷入實質負成長的階段，這毫無疑問是最令大家痛苦的了。但是韓國瑜有沒有注意到，1992年不正他當選立委的那一年嗎？這雖然湊巧，但是不必在意，該在意的是那一年開始，台商西進開始合法化，於是台灣經濟開始一步步走上台灣接單中國出貨的階段，工資既然發在中國，台灣工人就失去了工資的議價條件，很快的，李登輝開覺得不對勁，1996年改採戒急用忍政策，但是被深藍人士痛批是「鎖國」，鎖國？這不就是韓國瑜說的民進黨關門燒炭的1990年代先行版？

李總統雖然在兩岸經貿上「關門燒炭」，但是在2000年上台的陳總統呼應統派的「開門」戰略，採取「積極西進」，結果是台灣經不起中國進一步的磁吸，台灣的實質薪資從成長落後於GDP進一步成為負成長。

中國磁吸，有那麼嚴重嗎？

且看看川普怎麼講，他在2017年〈總統貿政策咨文〉中說： 現在美國儘管從金融風暴中復甦，但是實質家庭收入中位數仍低於16年前水準。從2000到2017年，製造業從有1,728個人在工作，變成只有1,234人在工作。

美國那麼一個巨無霸經濟體在中國磁吸下，委外生產的結果如此慘重，使得川普哇哇叫，所以非啟動「關門」的保護政策不可，倒是小小台灣有一個瞧不起美國，瞧不起川普的韓國瑜，唱反調說只要和中國經濟進一步整合台灣就發大財，過去沒有發大財，就是因為只會鬼混，不開門和中國經濟整合。中美經貿戰打得愈來愈如火如荼，投射在兩岸，意義那麼鮮明，一大堆在中國賺錢的台商，個個驚心動魄，但是韓國瑜完全無感，還在堅持1990年代老藍人基於政治意識形態下的兩岸經貿觀，真是不知今夕何夕。這不是鬼混什麼是鬼混？

如今鬼混了20多年的韓國瑜人氣如虹，國民黨奉為黨國救星，居然成為多數人2020年選總統時的第一人選，真是阿彌陀佛！

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