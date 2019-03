韋恩的食農生活》紀香最愛的氫水，到底在吵什麼？

氫水(日本叫水素水) 在日本的行銷方法,主要是延續氫在抗氧化性的研究,只是宣稱的功效越來越誇大,從變美、預防老人癡呆、預防心臟病、預防糖尿病、延緩老化、減肥、解決草食男的性冷感、不舉一直到幫助癌症等等幾乎包羅萬象。

其實氫水在日本已經吵了快七八年,也不知為何這一陣子又在台灣吵翻了,主要是太和工房推出的氫水機在網路上被質疑、被奚落,所以太和工房揚言要走法律途徑解決。韋恩在此嘗試持平的為朋友們分析一下,看看氫水到底是個什麼東西,它又值不值得喝。

氫原子算是宇宙最小、最豐富的原子,但是由兩個氫原子結合而成的氫氣分子,在地球上卻不是那麼常見,因為它很容易被氧化(也就是很容易燃燒)變成水,著名的興登堡飛船慘劇就是因為,飛船為了浮力而灌滿了氫氣,但是一不小心失火而產生了大爆炸。

所以氫氣算是很好的一種抗氧化劑,在將近20年前逐漸有學者注意到,氫氣對人體有抗氧化、抗自由基的功效,因此逐步開始研究。人體如果要攝取氫氣,途徑不外乎直接用吸的、用注射的或是製成氫水口服,所以大約十年前開始有氫水產品在日本風行,因為氫水對一般消費者來說還是最方便、最安全的。

氫水(日本叫水素水) 在日本的行銷方法,主要是延續氫在抗氧化性的研究,只是宣稱的功效越來越誇大,從變美、預防老人癡呆、預防心臟病、預防糖尿病、延緩老化、減肥、解決草食男的性冷感、不舉一直到幫助癌症等等幾乎包羅萬象。而號稱氫水的產品品項也越來越多,從電解氫水機、包裝氫水、保健食品、保養品等等都有很多。性感女星藤原紀香堪稱氫水的教主,她不遺餘力說氫水的好處,不但說氫水內服外用是他美麗的秘密,就連結婚時,都以氫水機作為回禮禮物。

但是物極必反,日本在數年前媒體與學界共同狠狠的檢討了氫水一番,某些教授與學者直指氫水是偽科學,而許多媒體也測量了市面上的氫水裡的氫含量,結果都測不出來,結果社會大譁,造成日本氫水的市場瞬間大幅滑落。

其實同樣叫作氫水,來源可是有很多不同的作法,也因此造成很多人會混淆,我們必須仔細分辨,其實氫水依其產生的方法,可以分成3種:

1.直接將氣態氫氣用高壓使其溶於水裡

2.使用化學法如鎂在水中產生氧化還原反應產生氫氣

3.使用水的電解產生氫氣。尤其是3的電解法最常為氫水產生機所採用,首先由Panasonic開發由鹼性水電解機後修改而成。由於2、3的水會呈現弱鹼性,1是中性,所以三者其實在本質上並不相同,不能一概而論。

氫水的正論:

氫氣對人體的功效,確實有在作保健醫療的許多科學實驗,很多是堂堂正正發表於科學期刊的研究。其中動物實驗與人體實驗都有,累積至今,以Pubmed資料庫就可以找到30篇左右的發表,所以這方面的功效不可以說是完全空穴來風,只能說研究的質與量都還有不足,所以還不能形成定論,需要更多研究來證明不足之處。

國內也有醫師對氫氣用用於醫療站在相當肯定的立場,如王群光醫師,都有提出氫對醫療用途的看法。

而太和工房所引用的兩篇文獻如:

1.「日本醫科大學太田成男教授實驗論文參考出處2007年七月份的自然雜誌」,(其實韋恩只有找到發表於2007年5月Nature Medicine的:Hydrogen acts as a therapeutic antioxidant by selectively reducing cytotoxic oxygen radicals) 也算是經權威期刊審核過有水準的研究。

2.「氫水抗氧化之功能請參考中山醫學大學附設醫院發展論文 」:此篇由作者:胃腸肝膽科 林敬斌 醫師所發表的Anti-oxidant and anti-inflammatory effects of hydrogen-rich water alleviate ethanol-induced fatty liver in mice,也是公開發表於WORLD JOURNAL OF GASTROENTEROLOGY 2017, 23(27): 4920–4934。也是實在的研究。

氫水的反論:

其實氫水最受人詬病的是其商業行銷手法,而不是科學上的研究。因為前面有提到,氫水的科學的研究進展並沒那麼快,但是行銷已經講到過度天花亂墜了。而最受詬病的方面主要有3:

1.質疑氫氣水溶性過低,除非非常大量的飲用,否則並不足發揮功能。氫氣的水溶性在常溫水中只不過大約1.7ppm,也就是喝完一公升的氫水就算胃的吸收效果百分之百,最多只能攝取到0.0017克的氫氣,這實在太微少了。

2. 氫氣也是相當容易散逸的物質,尤其是在包裝產品裡如瓶裝的氫水,消失的很快,經過日本一個機構「國民民生活中心」2016年實測,10件包裝商品與9件氫水產生器裡,多項氫氣含量實測值不足宣稱值,而有些產品根本測不到氫氣的存在,所以買到這樣的產品,感覺相當冤枉。

3. 廣告內容移花接木、張冠李戴,誇大研究的成果為自己產品背書。

(1) 目前科學研究的成果,絕大多數都是以吸入氫氣為主,但是廣告宣傳沒有告訴你這部分。就像太和工房引用日本醫科大學太田成男教授實驗論文,如果果真是韋恩找到的2007年5月這篇Nature Medicine的話:Hydrogen acts as a therapeutic antioxidant by selectively reducing cytotoxic oxygen radicals。那就是將氫氣吸入式的處理,與氫水可說是相差十萬八千里,不可拿來為氫水背書。

(2) 科學研究成果很多是動物研究,與人體實驗的成果還是有差距,太和工房引用的2篇文獻全都是動物實驗,這可不能馬上延伸宣稱人也會有同樣效果。

(3) 上面提到氫水有3種,3種都不可以說是一樣的東西,大部分的研究也是用氫氣直接加壓溶解式的氫水。所以電解來的氫水一不一樣呢? 這需要證明。而太和工房引用的中山醫學大學的文獻,使用的是鎂的電解法,偏偏太和工房自己的網站還宣稱「一般市售也有所謂的假性氫氧分離水素水機,是利用底部放一些活性碳,與金屬鎂粉結合的複合濾片,把氯、氧吸附」,對使用鎂頗不以為然,讓人相當疑惑他到底知不知道自己在講什麼。而太和工房引用最力的大田教授其實還公開講了「活性水素水がニセ科学であることは、私も同意します。一方、水素水は正統的な科学のプロセスをキチンと踏んでいます。」(韋恩譯:活性(電解)氫水是偽科學,我同意。另一方面,氫水可是踏著正統的科學研究腳步向前進的)。所以引用文獻要看清楚啊,否則只是打了自己的臉。

(截圖自藤原紀香―Fujiwara Norika 臉書)

韋恩結論,氫水的保健功效,是尚待更多科學證明的東西,目前證據不足判斷它一定有效,但是韋恩也不會言之過早說它一定是騙局一場。畢竟氫水本身無罪,有問題的是它的行銷方法,尤其是氫水裡的氫含量過低這種質疑,業者有責任將其標示清楚,否則這東西不過就等於一般的水或是鹼性水而已。至於廣告宣傳張冠李戴、到處拼裝,只能說明廠商不是知識不足不然就是蓄意欺瞞,必須接受有誤導消費者的質疑。

本文經授權轉載自韋恩的食農生活

